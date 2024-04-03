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Inovação

SXSW: a importância do jornalismo na era da IA e a solidão na hiperconexão

Considerado um dos maiores eventos de inovação do mundo, o SXSW 2024, realizado em Austin, no Texas, foi uma jornada de tendências, insights e networking que deixou muitos aprendizados

Públicado em 

03 abr 2024 às 11:48
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Happy da Globo no SXSW 2024
Happy Hour da Globo no hotel Four Seasons Crédito: Divulgação
Um evento marcante que reuniu mentes criativas e inovadoras das mais diversas áreas, incluindo inteligência artificial (IA), comportamento humano, marketing de influência, inovação, diversidade.... O SXSW 2024, realizado em Austin, no Texas, chamou a atenção do mundo para os desafios globais, como sustentabilidade, saúde e inclusão, e destacou a importância da tecnologia, da criatividade, da conexão, do propósito e do jornalismo profissional em tempos de desconfiança e IA.
Foram várias as palestras que enalteceram a importância do jornalismo. A CEO da MIT Technology Review, Elizabeth Bramson-Boudreau, fez um alerta sobre o momento que estamos vivendo, com as redações ficando mais enxutas, ou fechando, e as pessoas se acostumando com conteúdo “de graça” e sem credibilidade.
O objetivo do painel dela era apresentar as 10 tecnologias inovadoras para este ano, mas Elizabeth acabou fazendo “um clamor pelo jornalismo”.
O ator brasileiro Wagner Moura fez coro ao discurso da CEO. Ele, o diretor Alex Garland e a atriz Kirsten Dunst apresentaram “Guerra Civil” e comentaram como o filme é “uma carta de amor” ao jornalismo. Os fundadores da startup Curio.io aproveitaram o SXSW para lançar o app Rio, de curadoria de notícias com IA.

IA como Protagonista

A inteligência artificial, sem dúvida, foi a protagonista do evento, o fio condutor de praticamente todas as trilhas dos mais diferentes temas, como economia, saúde, comportamento humano, negócio.
Em contrapartida, houve também muita discussão sobre a importância das interações humanas para a saúde, especialmente a mental.

Solidão na hiperconexão?

A pesquisadora Brené Brown e a psicóloga Esther Perel destacaram que a onipresença tecnológica contribuiu para aumentar a solidão e o anseio por conexões reais. Perel reforçou o quanto a qualidade de vida está ligada à qualidade dos nossos relacionamentos e Brown classificou o smartphone como um “escudo de vulnerabilidade”.
Diretor de Mercado, Márcio Chagas, no SXSW 2024, no Texas, EUA
Diretor de Mercado da Rede Gazeta, Marcio Chagas Crédito: divulgação
O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Marcio Chagas, esteve no evento pelo segundo ano consecutivo e ressaltou a importância de acompanhar as tendências e as discussões em torno delas.
“Mergulhei em um universo repleto de diversidade de temas, desde tecnologia, inteligência artificial e computação quântica até felicidade no trabalho, diversidade e inclusão, mudanças climáticas, cultura, política e gestão. Cada painel ofereceu insights valiosos sobre os desafios e oportunidades do mundo em constante evolução”, disse.

Marcas brasileiras

De acordo com ele, o Brasil fez bonito no encontro, com a maior delegação estrangeira presente – 2,3 mil brasileiros, um recorde. Isso sem falar nos vários painéis, ativações e patrocínios que mostraram a força da nossa cultura, pessoas e inovação.
“Várias marcas brasileiras estiveram presente. O apoio do Itaú e do Governo de São Paulo, com a 'Casa São Paulo', refletiu o potencial e a relevância do mercado nacional nesse cenário global”, acrescentou Marcio Chagas.
O SXSW 2024 também chamou atenção para a diversidade, a inclusão e a equidade no desenvolvimento de soluções inovadoras e impactantes para a sociedade.
“Particularmente inspirador foi o foco em pautas de representatividade feminina e questões indígenas, debatidas de forma significativa durante o evento”, ressaltou.
Léo Carrareto, CEO da WIS Crédito: divulgação

Capixabas marcaram presença

O Co-CEO do Ecossistema de Aprendizagem WIS, Leonardo Carraretto, já esteve no evento diversas vezes e contou que sempre se surpreende com o conteúdo.
“Nesses quase 10 anos no SXSW, percebi que o evento fortalece o papel de ser uma grande amostra de experimentos e apostas de futuro e, principalmente, pulverizar isso para o mundo todo”, declarou Léo.
Antonio Toledo, da Timenow
Antônio Toledo, CEO da Timenow Crédito: divulgação
Antônio Toledo, CEO da Timenow, disse que o SXSW 2024 proporcionou uma experiência rica e evidenciou a importância do aprendizado contínuo e da aplicação prática das tendências tecnológicas emergentes.
“O evento instiga uma abordagem proativa para enfrentar incertezas e transformar tendências em ações estratégicas. Além disso, promove o equilíbrio entre avanço tecnológico e bem-estar humano, o que é essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional. Destaco a palestra de Amy Webb sobre o 'superciclo tecnológico'", avaliou Toledo.
Fábio Fonseca, da Carpe Diem
Fábio Fonseca é farmacêutico e CEO da Carpe Diem Crédito: divulgação
Farmacêutico e CEO da farmácia de manipulação Carpe Diem, Fábio Fonseca buscou explorar a trilha de saúde e bem-estar para entender como as inovações tecnológicas podem impactar positivamente a vida das pessoas.
“Foi incrível ver como a IA e outras tecnologias estão moldando o futuro da medicina, tornando os tratamentos mais personalizados e eficazes. A biotecnologia e a robótica, destacadas no evento, mostraram o potencial de revolucionar os cuidados de saúde. Essas inovações prometem uma medicina mais preventiva e integrativa, algo que sempre defendi no meu dia a dia”, detalhou.

Download Globo

A Globo mandou um time de peso para o SXSW 2024 e promoveu várias ações. Entre elas um super happy hour no hotel Four Seasons, que se tornou um dos pontos altos do networking durante o evento.
“Momentos como esse demonstram como o ambiente do SXSW facilita interações valiosas e enriquecedoras, impulsionando o crescimento pessoal e profissional de todos os participantes”, finalizou o diretor de Mercado, Marcio Chagas.
Os aprendizados e insights que a equipe da Globo trouxe de Austin estão em um download  neste link.

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