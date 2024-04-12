Celebração de Nossa Senhora da Penha também mobiliza marcas

A Liga de Marketing, empresa de eventos corporativos do Estado, especializada em realizar experiências, completa 15 anos. Para marcar a data especial, foi criado o conceito a "Fantástica Fábrica de Uau", desenvolvido pelo time da Liga e pelo publicitário Marcelo Braga, sócio-fundador do grupo.

A metodologia, na trilha dos pilares da Liga (conteúdo, relacionamento e experiência), leva em consideração a razão de existir de cada evento, alinhando o propósito com a entrega feita pela empresa. Nesse sentido, é definido um conceito para cada acontecimento, a partir de uma imersão com cada cliente.

Com a estratégia definida, é hora de "colocar magia" e entregar o extraordinário, eventos únicos que superem as expectativas dos idealizadores: isso é "Uau".

"Nosso objetivo é superar as expectativas, entregando o amor para as pessoas em cada ponto de contato. Para isso, colocamos capricho em cada detalhe, aliado, é claro, a muita criatividade e experiência", define Marcelo. No ano passado, a empresa realizou mais de 100 eventos, em dezenas de cidades de oito Estados brasileiros.