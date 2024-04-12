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Celebração de Nossa Senhora da Penha também mobiliza marcas

Várias empresas fazem questão de estar presentes desde o momento que a santa é iluminada, no início da terceira maior festa mariana do país

Públicado em 

12 abr 2024 às 11:59
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Um trio com banda e locutores da Rádio Gazeta acompanhou a Romaria dos Homens Crédito: divulgação
Todo ano a tradição se repete. A cerimônia da Festa da Penha – a terceira maior festa mariana do país – tem início quando a imagem de Nossa Senhora da Penha acende. E as celebrações voltadas à padroeira do Espírito Santo não mobiliza apenas os fiéis. Algumas marcas fazem questão de estar presentes desde o momento que a santa é iluminada.
A Atlântica Petróleo, o Extrabom Supermercados, a Javé Construções e Incorporações e o Shopping Vila Velha assinaram juntos a campanha na TV, na rádio e no digital, convidando as pessoas a assistirem às missas do Oitavário e de encerramento.
Uma novidade deste ano foi o programa especial da Festa da Penha exibido na manhã do dia 06/04 para todo o Estado. No local da Arena, os patrocinadores tiveram suas marcas inseridas em outdoor, camisa de voluntários e telão do evento. Cada marca enviou seu vídeo institucional para se comunicar com o público presente.
Cada cliente também teve dois convites para assistir à Missa de Encerramento diretamente de um espaço anexo ao palco, podendo conferir de perto a emoção daquele momento. Além disso, a TV Gazeta fez sua ação institucional por meio da distribuição de leques para os fiéis que lotaram a Prainha, em Vila Velha, e acompanharam o encerramento da festa.
A ação da rádio contou com o sorteio de camisas da festa Crédito: divulgação

Romaria dos Homens

Também teve ação durante a Romaria dos Homens, que reuniu 1,2 milhão de fiéis. As marcas Móveis Conquista, Coroa, Minipreço, Le Card e Shopping Vila Velha participaram da promoção “Romeiros de fé da Rádio Gazeta”.
Durante a programação da rádio, houve sorteio de várias camisas personalizadas com imagem de Nossa Senhora da Penha. A segunda parte dessa ação foi a presença do trio da rádio na concentração da romaria.
O momento contou com a banda Água Viva, com entrega de água, fitas da Rádio Gazeta FM e mais sorteio de camisas para os romeiros.
Também foi montada uma tenda da rádio na avenida Carlos Lindenberg com a logomarca e wind banners dos patrocinadores que assinaram a ação.
A Festa da Penha é a principal celebração religiosa do Espírito Santo. O evento tem 454 anos de tradição, e na edição de 2024 trouxe como tema: “Ó, vem conosco, vem caminhar”. O evento começou no dia 31/03 e terminou nesta segunda-feira (8/04).

Publicitário Marcelo Braga, da Liga de Marketing Crédito: divulgação

Liga de Marketing completa 15 anos com a "Fantástica Fábrica de Uau"

A Liga de Marketing, empresa de eventos corporativos do Estado, especializada em realizar experiências, completa 15 anos. Para marcar a data especial, foi criado o conceito a "Fantástica Fábrica de Uau", desenvolvido pelo time da Liga e pelo publicitário Marcelo Braga, sócio-fundador do grupo.

A metodologia, na trilha dos pilares da Liga (conteúdo, relacionamento e experiência), leva em consideração a razão de existir de cada evento, alinhando o propósito com a entrega feita pela empresa. Nesse sentido, é definido um conceito para cada acontecimento, a partir de uma imersão com cada cliente. 

Com a estratégia definida, é hora de "colocar magia" e entregar o extraordinário, eventos únicos que superem as expectativas dos idealizadores: isso é "Uau".

"Nosso objetivo é superar as expectativas, entregando o amor para as pessoas em cada ponto de contato. Para isso, colocamos capricho em cada detalhe, aliado, é claro, a muita criatividade e experiência", define Marcelo. No ano passado, a empresa realizou mais de 100 eventos, em dezenas de cidades de oito Estados brasileiros.

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