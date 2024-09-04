TecnoAgro capacita 3 mil pessoas e parceiros falam da importância do evento

Palco principal do TecnoAgro 2024 recebeu painéis sobre temas como inovação e os 45 anos do "Jornal do Campo" Crédito: Divulgação

Promover um agro mais inteligente no Espírito Santo. Esse foi o objetivo do TecnoAgro 2024, que trouxe destaque para a inovação, a tecnologia e as tendências no agronegócio. Durante dois dias (28 e 29/08), o evento reuniu mais de 3 mil pessoas no Steffen Centro de Eventos, na Serra, para conhecer o que há de mais moderno no setor.

Foram mais de 20 palestras e painéis de capacitação, além de exposição de produtos em 20 estandes no maior evento estadual de capacitação com foco em tecnologia e inovação no campo, o que transformou a Serra na capital capixaba do agro.

Letícia Toniato Simões, superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), disse que, cada vez mais, as pessoas estão fazendo o caminho para o campo. “Precisamos apresentar cada vez mais oportunidades para que isso aconteça. Muita gente tem buscado esse retorno, esse êxodo diferente, e essas pessoas precisam saber que existe uma Federação da Agricultura que está aí para poder fazer uma defesa da classe, de todas as coisas que envolvem o agronegócio”, ressaltou.

Segundo ela, durante o TecnoAgro, um médico procurou o estande do Senar porque está aposentando e quer morar no campo, na propriedade dele. “Ele nos procurou porque gostaria de assistência. Já está produzindo café, mas quer trabalhar de forma sustentável. Isso foi muito bacana”.

Letícia Toniato Simões, superintendente do Senar Crédito: Divulgação

O Senar tem como foco a família rural. A ideia é transformar o campo, com a geração de emprego e renda, por meio da formação profissional rural, da promoção social e da assistência técnica gerencial ao produtor. “Tudo isso de forma gratuita”, explicou.

Interessados na assistência do Senar podem entrar no site ead.senar.org.br e buscar o Senar Play para ter acesso a vídeos com treinamentos para o produtor e para a sociedade em geral.

Estratégia

Marcelino Bellardt, CEO da Nater Coop, que participou do painel de Aniversário de 45 anos do "Jornal do Campo", da TV Gazeta, disse que estar no TecnoAgro foi superimportante para a estratégia e o posicionamento da cooperativa.

“Enquanto maior empresa do setor agropecuário do Espírito Santo, estar conectada em ocasiões que dão relevância para nosso setor é fundamental, possibilitando interações, diálogos e parcerias”, declarou.

Para ele, estar presente nessa iniciativa no ano em que a Nater Coop completa seus 60 anos é emblemático.

Marcelino Bellardt, CEO da Nater Coop Crédito: Nater Coop/divulgação

“Para nós, foi uma alegria imensa fazer parte do painel que comemorou os 45 anos do 'Jornal do Campo'. Foi incrível compartilhar a trajetória da cooperativa, trazer o tamanho do seu impacto na economia e no dia a dia dos capixabas, bem como entender como essa história se conecta com esse importante meio de comunicação com o campo”, afirmou.

Christiane Castro, gerente da unidade de competitividade do Sebrae Crédito: Divulgação

A gerente da Unidade de Competitividade do Sebrae/ES, Christiane Castro, também participou do TecnoAgro, principalmente com o objetivo de divulgar a RuralturES, a maior Feira de Turismo Rural do Espírito Santo. A quarta edição do evento, que conecta turistas, produtores rurais e negócios em um só lugar, acontece na Fazenda Pindobas, em Venda Nova do Imigrante, de 5 a 8 de setembro.

"O Sebrae está transformando seus territórios, e o turismo é o indutor dessa transformação territorial porque puxa todas as outras atividades", disse. Pindobas foi o local escolhido por ser o primeiro distrito turístico do Estado, segundo a gerente.

"Queremos valorizar toda a história daquela região e dar todo o suporte de gestão, conhecimento e mercado para os empreendedores", declarou, acrescentando que a RuralturES é uma oportunidade imperdível para quem busca conhecer mais sobre o turismo rural.

Crédito

A superintendente estadual do BB no Espírito Santo, Maria Carolina Colucci Paschoini, acredita que o TecnoAgro tem tudo a ver com o Banco do Brasil. Para ela, a inovação dentro do agronegócio é extremamente importante. “Ela precisa acontecer para que a gente possa multiplicar resultados, para que a gente possa gerar mais renda, mais produtividade”.

O Banco do Brasil estava com um estande no evento para oferecer aos presentes a experiência de um banco de 216 anos. “Somos o banco do agronegócio, o principal parceiro do governo federal na distribuição dos recursos do Plano Safra. E, ao mesmo tempo, a gente é um banco que respira a inovação. A gente acredita na capacidade de transformação, de inovação”, disse Carolina.

Maria Carolina Colucci Paschoini, superintendente estadual do BB no ES Crédito: Divulgação

Ela ressaltou ainda que o Banco do Brasil está no dia a dia do produtor rural, como um parceiro, para enfrentar todas as dificuldades que enfrentam, seja ele pequeno, seja ele grande. “Mostramos o quanto a tecnologia e a inovação podem fazer diferença na vida deles. O TecnoAgro dá luz à tecnologia ligada ao agro, esse tema que é tão importante para o desenvolvimento do país”.

Por falar em tecnologias para o fomento ao agronegócio, a VR Tech Solar também esteve presente no evento. A empresa, fundada em 2007 em Vitória, era inicialmente focada no setor de pré-sal, mas expandiu suas operações para fontes de energia renovável, com ênfase em energia solar fotovoltaica.

Energia limpa

O CEO da VR Tech Solar, Julio Cezar Sant'Anna Quitério, explicou que eles oferecem soluções em venda, instalação e manutenção de sistemas de energia solar, com a missão de promover a geração de energia limpa e sustentável.

“Tem um ano e meio que começamos a focar mais nisso. A gente quer ser uma referência de energia limpa e renovável no mercado capixaba, com foco em inovação e qualidade”, disse Julio.

Julio Cezar Sant'Anna Quitério, CEO da VR Tech Solar Crédito: Divulgação

Para ele, a participação no TecnoAgro foi muito importante para reforçar a marca, que está com foco na energia limpa. “Foi ótimo conhecer mais do setor agro no Espírito Santo e no Brasil, já que as palestras foram muito ricas, com muitos dados”.

Networking

Gustavo Serrão, CEO da Vports, também falou da importância de participar do TecnoAgro. Ele participou de um painel sobre Infraestrutura para Exportação no Espírito Santo ao lado do vice-governador e secretário de Desenvolvimento do Estado, Ricardo Ferraço, do CEO interino da VLI Logística, Fábio Marchiori, que veio de Minas especialmente para o evento, e do secretário-executivo do Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV), Gleysandro Rodrigues.

Gustavo Serrão é CEO da Vports Crédito: Divulgação

“Eventos como esse são fundamentais. Geram parcerias, construção de projetos… Temos que nos aproximar para trocar ideias, ajudarmos uns aos outros, inclusive na resolução de problemas. Nesses ambientes, a gente fortalece o networking e gera uma série de ações. Acredito que esse é o caminho para a construção de um Estado melhor”, declarou Gustavo Serrão.

A Vports é a única autoridade portuária privada do Brasil, responsável pela administração dos terminais de Vitória, Vila Velha e Barra do Riacho (em Aracruz), no Espírito Santo.

"A Vports é uma empresa jovem com responsabilidade de gente grande. Estamos em forte transformação, num projeto inédito, buscando profissionais que embarquem com a gente na missão de construir um elo logístico dinâmico, ágil, multimodal e integrado", acrescentou.

Desconto para elas

Tarcísio Dalvi, superintendente regional da Caixa Crédito: Divulgação

Superintendente regional da Caixa, Tarcisio Luiz Dalvi fez palestra em um dos auditórios sobre o investimento do banco no crédito rural. “A cada ano ampliamos nosso leque de atuação. O agro era o único setor da economia brasileira que a Caixa não atendia. Agora, somos um banco completo”, salientou.

Dalvi acrescentou ainda que, hoje, a Caixa consegue atender tudo o que habita o agronegócio. “Drones, placas solares… atendemos toda a cadeia do agro. E todos os produtos têm o viés da sustentabilidade, tanto na preocupação com o meio ambiente, como na sustentabilidade financeira”.

A gerente-geral do Agro da Caixa no Espírito Santo, Lucimar Dantas, explicou que o banco também oferece desconto para a mulher produtora, o que é um grande diferencial.

“Temos 100 unidades exclusivas para o Agro no Brasil. A do Espírito Santo fica em Linhares. A cada ano, estamos ampliando o nosso leque de atuação. Em 2018, éramos o oitavo banco em crédito rural do país. Desde 2022, já somos o segundo maior em crédito rural”, ressaltou.