Velocity, famosa rede de studios de bike indoor, chega a Vitória

A Multivix, em parceria com a agência Chuva, acaba de lançar sua nova campanha do VEST 2025. Estrelada pelo ator Cauã Reymond, e com abrangência nacional, a peça estará presente na TV, além de contar com uma forte presença online e desdobramentos nas redes sociais.

A proposta é convidar os futuros universitários a refletirem sobre a autenticidade em um mundo cada vez mais moldado pela inteligência artificial. Cauã Reymond, conhecido por sua versatilidade e profundidade como ator, dá vida a essa mensagem, questionando o que nos torna únicos em meio a avanços tecnológicos que imitam o comportamento humano.

O conceito da campanha, criado pela Chuva, foi desenvolvido a partir de análises de dados sobre o comportamento dos jovens que estão prestes a ingressar na faculdade. Os insights revelaram uma geração que valoriza a autenticidade e busca um propósito real em suas escolhas educacionais e profissionais.