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Velocity, famosa rede de studios de bike indoor, chega a Vitória

A marca oferece aulas coletivas de 45 minutos, que trabalham o corpo todo, proporcionando elevado gasto calórico em um ambiente com música e jogos de luzes. O novo espaço abre nesta quarta e a festa de inauguração acontece no sábado

Públicado em 

09 set 2024 às 17:56
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Velocity, bike indoor
Maquete da fachada da empresa Crédito: Divulgação
Famosa rede de studios de bike indoor do país acaba de chegar a Vitória, mais precisamente na Praia do Canto. A marca, que pertence ao Grupo Velocity, proporciona aulas coletivas de 45 minutos de duração que trabalham o corpo por completo, proporcionando elevado gasto calórico (até 700 calorias por aula), além de melhorar o condicionamento físico e, consequentemente, trazer vários benefícios para a mente. Tudo isso em um ambiente com música e jogos de luzes.
Com uma arquitetura funcional, o novo espaço possui 240 m² e capacidade para 33 alunos por sala. A unidade apresenta infraestrutura com um sistema de som e iluminação e vestiários com toalhas para banho.
“A Velocity Vitória é o sonho de materializar a saúde integrativa, que venho trabalhando há quase 8 anos. Porque proporciona uma real sensação de bem-estar, que só a conexão mente e corpo é capaz de fazer”, afirma Cami Christofaro, sócia da unidade.
A experiência combina uma playlist preparada para despertar diferentes sensações e estímulos, ao mesmo tempo que os instrutores orientam e motivam os alunos. A marca disponibiliza o serviço pay-per-use, em que o aluno compra uma aula avulsa ou pacote de créditos e utiliza como quiser dentro da validade do pacote.

Campanha Vest Multivix 2025
Campanha Vest Multivix 2025 Crédito: Multivix/divulgação

Multivix e Chuva lançam campanha do vestibular 2025

A Multivix, em parceria com a agência Chuva, acaba de lançar sua nova campanha do VEST 2025. Estrelada pelo ator Cauã Reymond, e com abrangência nacional, a peça estará presente na TV, além de contar com uma forte presença online e desdobramentos nas redes sociais.

A proposta é convidar os futuros universitários a refletirem sobre a autenticidade em um mundo cada vez mais moldado pela inteligência artificial. Cauã Reymond, conhecido por sua versatilidade e profundidade como ator, dá vida a essa mensagem, questionando o que nos torna únicos em meio a avanços tecnológicos que imitam o comportamento humano. 

O conceito da campanha, criado pela Chuva, foi desenvolvido a partir de análises de dados sobre o comportamento dos jovens que estão prestes a ingressar na faculdade. Os insights revelaram uma geração que valoriza a autenticidade e busca um propósito real em suas escolhas educacionais e profissionais.

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