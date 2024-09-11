Impacto social e valorização dos bairros: o segredo do sucesso da Taça das Comunidades

Lançamento da Taça EDP das Comunidades, na Rede Gazeta Crédito: Ricardo Medeiros

Impacto social, incentivo ao esporte e valorização das comunidades. Esses três pilares jogam juntos em mais uma edição da Taça EDP das Comunidades, que a Rede Gazeta lançou na manhã desta terça-feira (10). Junto da maior distribuidora de energia do Espírito Santo e com patrocínio master do Governo do Estado, via Lei de Incentivo ao Esporte, a Taça vai movimentar comunidades de toda a Grande Vitória.

Serão 32 times masculinos e 12 femininos, numa competição que começa no dia 19 de outubro e vai até 14 de dezembro, quando acontecem as finais das duas categorias. Este é o maior campeonato de futebol voltado para jovens de comunidades do Estado.

"Este projeto está muito ligado à nossa ação de incentivo aos esportes, e entra nas comunidades onde a EDP atua. A Taça das Comunidades leva boa energia e incentivo aos jovens, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade", destaca Edson Barbosa, diretor da EDP no Espírito Santo.

O secretário de Estado dos Esportes, José Carlos Nunes, elogiou a parceria com a Rede Gazeta para a 7ª edição da competição: "Uma aliança como essa tem uma contribuição forte para o fortalecimento do esporte capixaba. Uma taça como essa beneficia não só os atletas, mas os bairros onde acontecem as partidas".