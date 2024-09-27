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Meio ambiente

Boticário abre primeira loja sustentável do ES feita com resíduos plásticos

O espaço, que fica na Serra, tem 25 m² e é composto por cerca de uma tonelada de plástico reciclado. Um dos objetivos do novo modelo de loja é reforçar o Boti Recicla, programa de logística reversa com mais de 4 mil pontos de coleta do país

Públicado em 

27 set 2024 às 17:27
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Loja do Boticário feita com resíduos plásticos
Primeira loja sustentável do Boticário no Estado Crédito: divulgação
O Boticário acaba de inaugurar sua primeira loja sustentável no Espírito Santo. O projeto inédito chega para revolucionar a experiência de varejo tecnológico — atendendo aos códigos contemporâneos de consumo voltados para a sustentabilidade – e ainda faz um convite muito especial para as pessoas: adotar o descarte adequado de embalagens, contribuindo com a reciclagem e o futuro do planeta.
A iniciativa faz parte do compromisso definitivo que Boticário vem ﬁrmando com a sociedade e o meio ambiente há décadas, reforçando sua liderança em fomentar soluções criativas em direção a um futuro possível e mais limpo. O novo espaço da marca tem 25 metros quadrados e é composto por cerca de uma tonelada de plástico reciclado, considerando paredes e piso. 
O projeto exigiu desenvolvimento de tecnologias para reuso de resíduos plásticos gerados pela indústria para a geração de matéria-prima segura e adequada às aplicações construtivas. O modelo foi avaliado pelo Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR), seguindo todo o protocolo de segurança que uma loja deve ter. Esse é mais um passo inovador em relação à responsabilidade socioambiental da marca, que já possui mais de 90 lojas do mesmo modelo em diversas cidades do Brasil.
A loja, que é da franquia do Grupo Jardim, está localizada no estacionamento do atacadista Assaí, em Planalto de Carapina, Serra, e funcionará de segunda a domingo.
Fundado em 2006, o Boti Recicla é um dos maiores programas de logística reversa do Brasil em pontos de coleta no setor de beleza - com mais de 4 mil pontos em todo país, distribuídos em mais de 1.750 cidades - além da grande rede de venda direta com revendedoras que também recebem de seus clientes embalagens vazias de produtos de qualquer marca do segmento CFT (sigla em inglês para Cosméticos, Fragrâncias e Higiene Pessoal). Todas as embalagens e materiais do varejo recolhidos por meio do programa são destinados para cooperativas parceiras.

Equipes da Prósper e da diretoria de Mercado da Rede Gazeta  Crédito: divulgação

Equipe de mercado da Rede Gazeta faz a quinta acabar em pizza na Prósper para celebrar os 20 anos da agência

Esta quinta (26/09) acabou em pizza na Prósper. Parte da equipe de mercado da Rede Gazeta visitou a agência com várias pizzas para celebrar os 20 anos de atuação da empresa no mercado e criar um momento de descontração e troca de ideia.

Antes do "quintou com pizza", o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, e o Ceo do Grupo Beta Rede (do qual a Prósper faz parte), Rimaldo de Sá, falaram sobre os anos de parceria entre as duas empresas. Uma parceria de sucesso que deve se manter por muitos e muitos anos.

Shopping Vitória recebe certificação internacional
Shopping Vitória é o primeiro a ter certificação internacional Crédito: divulgação

Shopping Vitória conquista certificação internacional de proteção de dados

"Aqui no Shopping Vitória, a segurança de dados é padrão internacional". Esse é o mote da campanha, criada pela A4, de divulgação da conquista da certificação ISO 27001, que fez do Shopping Vitória o primeiro shopping center do mundo a alcançar este importante reconhecimento internacional. O selo atesta a conformidade e o compromisso do empreendimento com a gestão ética de dados e a mitigação de riscos associados à segurança da informação.

Para garantir a certificação, o Shopping Vitória implementou 88 ações previstas na ISO ao longo de 2023. O processo envolveu várias etapas, incluindo a avaliação de riscos, a definição das normas e diretrizes, ferramentas e mecanismos de controle em vigor, além de auditorias internas para garantir a conformidade contínua.

“Esta certificação é um marco que afirma o compromisso do Shopping Vitória com a proteção de dados sensíveis e na gestão de riscos associados à segurança da informação. Cria um ambiente ainda mais seguro para os nossos clientes, lojistas, colaboradores, fornecedores e parceiros. Desenvolvemos as melhores práticas estabelecidas na norma” afirma Raphael Brotto, diretor-geral do Shopping Vitória. 


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A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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