Boticário abre primeira loja sustentável do ES feita com resíduos plásticos

Equipe de mercado da Rede Gazeta faz a quinta acabar em pizza na Prósper para celebrar os 20 anos da agência
Esta quinta (26/09) acabou em pizza na Prósper. Parte da equipe de mercado da Rede Gazeta visitou a agência com várias pizzas para celebrar os 20 anos de atuação da empresa no mercado e criar um momento de descontração e troca de ideia.
Antes do "quintou com pizza", o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, e o Ceo do Grupo Beta Rede (do qual a Prósper faz parte), Rimaldo de Sá, falaram sobre os anos de parceria entre as duas empresas. Uma parceria de sucesso que deve se manter por muitos e muitos anos.
Shopping Vitória conquista certificação internacional de proteção de dados
"Aqui no Shopping Vitória, a segurança de dados é padrão internacional". Esse é o mote da campanha, criada pela A4, de divulgação da conquista da certificação ISO 27001, que fez do Shopping Vitória o primeiro shopping center do mundo a alcançar este importante reconhecimento internacional. O selo atesta a conformidade e o compromisso do empreendimento com a gestão ética de dados e a mitigação de riscos associados à segurança da informação.
Para garantir a certificação, o Shopping Vitória implementou 88 ações previstas na ISO ao longo de 2023. O processo envolveu várias etapas, incluindo a avaliação de riscos, a definição das normas e diretrizes, ferramentas e mecanismos de controle em vigor, além de auditorias internas para garantir a conformidade contínua.
“Esta certificação é um marco que afirma o compromisso do Shopping Vitória com a proteção de dados sensíveis e na gestão de riscos associados à segurança da informação. Cria um ambiente ainda mais seguro para os nossos clientes, lojistas, colaboradores, fornecedores e parceiros. Desenvolvemos as melhores práticas estabelecidas na norma” afirma Raphael Brotto, diretor-geral do Shopping Vitória.