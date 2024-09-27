Boticário abre primeira loja sustentável do ES feita com resíduos plásticos

"Aqui no Shopping Vitória, a segurança de dados é padrão internacional". Esse é o mote da campanha, criada pela A4, de divulgação da conquista da certificação ISO 27001, que fez do Shopping Vitória o primeiro shopping center do mundo a alcançar este importante reconhecimento internacional. O selo atesta a conformidade e o compromisso do empreendimento com a gestão ética de dados e a mitigação de riscos associados à segurança da informação.

Para garantir a certificação, o Shopping Vitória implementou 88 ações previstas na ISO ao longo de 2023. O processo envolveu várias etapas, incluindo a avaliação de riscos, a definição das normas e diretrizes, ferramentas e mecanismos de controle em vigor, além de auditorias internas para garantir a conformidade contínua.

“Esta certificação é um marco que afirma o compromisso do Shopping Vitória com a proteção de dados sensíveis e na gestão de riscos associados à segurança da informação. Cria um ambiente ainda mais seguro para os nossos clientes, lojistas, colaboradores, fornecedores e parceiros. Desenvolvemos as melhores práticas estabelecidas na norma” afirma Raphael Brotto, diretor-geral do Shopping Vitória.



