Unimed Sul Capixaba lidera ranking de melhor empresa para trabalhar no ES e no Brasil

Referência em kimonos dentro e fora do país, a marca Maria Sanz acaba de anunciar um rebranding. Ao longo de 11 anos, a marca atravessou diferentes fases. Iniciou suas atividades em 2013 e, como diz a própria Maria, "podemos dizer que os 10 primeiros anos foram dedicados à exploração criativa".

"Apesar de termos começado com um foco na internacionalização, é possível dizer que a marca foi gradualmente se adaptando às demandas do varejo local. Mas precisamos lembrar que logo depois do lançamento da marca, os kimonos Maria Sanz estiveram em eventos internacionais, incluindo diversas participações em feiras e salões, como as de Lyon, Paris, NY e Miami, com diversos pontos de venda em multimarcas pelo mundo", lembrou Maria.

Maria tem uma veia criativa intensa e seu desejo de criar foi sobressaindo à estratégia inicial. Porém, após celebrar uma década de existência, a atenção agora se volta para a internacionalização definitiva. Para essa nova fase, a marca contratou o designer capixaba Mario Guerra, que refez a logomarca e desenvolveu um ícone gráfico. A ideia é consolidar a Maria Sanz Kimono como referência em resortwear e moda contemporânea.

Além das novas imagens e fotografias feitas em SP, com modelos internacionais, que certamente trarão uma abordagem inovadora e refrescante aos próximos passos da marca, essa mudança representa não apenas um retorno à essência internacional, mas também uma combinação do que foi aprendido no mercado local com novas oportunidades globais.

Esse marco na trajetória da Maria Sanz Kimono será celebrado com um coquetel nesta sexta (20/09) na sua primeira loja física, na Enseada do Sua, Vitória.