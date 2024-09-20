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Reconhecimento

Unimed Sul Capixaba lidera ranking de melhor empresa para trabalhar no ES e no Brasil

A cooperativa médica, com 35 anos de atuação, celebra a conquista de melhor empresa de médio porte para trabalhar no Espírito Santo, pelo ranking Great Place to Work 2024, pelo terceiro ano consecutivo

Públicado em 

20 set 2024 às 18:08
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Unimed Sul Capixaba
Fachada da Unimed Sul Capixaba Crédito: divulgação
A Unimed Sul Capixaba, cooperativa médica com 35 anos de atuação, celebra uma conquista importante: foi eleita a melhor empresa de médio porte para trabalhar no Espírito Santo, pelo ranking Great Place to Work (GPTW) - 2024, pelo terceiro ano consecutivo. Além disso, pelo segundo ano consecutivo, a cooperativa foi reconhecida como a melhor empresa para trabalhar no Brasil no setor de Saúde, um reconhecimento que contou com a participação de 80 empresas.
O vice-presidente da Unimed Sul Capixaba, Bruno Beber Machado, destaca que a premiação é um marco para a retenção de talentos e fortalecimento da cultura organizacional. "Valorizamos um ambiente de trabalho que prioriza o bem-estar dos colaboradores, refletindo diretamente na satisfação e no sucesso da nossa cooperativa."
Fernando Lemgruber, diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, reforça que o reconhecimento evidencia o foco da cooperativa em promover a qualidade no atendimento aos clientes e o desenvolvimento dos colaboradores. "Essas conquistas demonstram nosso compromisso com a excelência no cuidado, tanto com nossos clientes quanto com nossos times", conclui.
O GPTW é uma das mais respeitadas avaliações de clima organizacional no Brasil, reconhecendo empresas que investem em práticas de gestão de pessoas e no desenvolvimento de um ambiente de trabalho motivador.

Nova coleção Maria Sanz
Nova coleção Maria Sanz Kimono Crédito: divugação

Maria Sanz faz o rebranding da marca e foca no mercado internacional

Referência em kimonos dentro e fora do país, a marca Maria Sanz acaba de anunciar um rebranding.  Ao longo de 11 anos, a marca atravessou diferentes fases. Iniciou suas atividades em 2013 e, como diz a própria Maria, "podemos dizer que os 10 primeiros anos foram dedicados à exploração criativa".

 "Apesar de termos começado com um foco na internacionalização, é possível dizer que a marca foi gradualmente se adaptando às demandas do varejo local. Mas precisamos lembrar que logo depois do lançamento da marca, os kimonos Maria Sanz estiveram em eventos internacionais, incluindo diversas participações em feiras e salões, como as de Lyon, Paris, NY e Miami, com diversos pontos de venda em multimarcas pelo mundo", lembrou Maria.

Maria tem uma veia criativa intensa e seu desejo de criar foi sobressaindo à estratégia inicial. Porém, após celebrar uma década de existência, a atenção agora se volta para a internacionalização definitiva. Para essa nova fase, a marca contratou o designer capixaba Mario Guerra, que refez a logomarca e desenvolveu um ícone gráfico. A ideia é consolidar a Maria Sanz Kimono como referência em resortwear e moda contemporânea.

 Além das novas imagens e fotografias feitas em SP, com modelos internacionais, que certamente trarão uma abordagem inovadora e refrescante aos próximos passos da marca, essa mudança representa não apenas um retorno à essência internacional, mas também uma combinação do que foi aprendido no mercado local com novas oportunidades globais.

Esse marco na trajetória da Maria Sanz Kimono será celebrado com um coquetel nesta sexta (20/09) na sua primeira loja física, na Enseada do Sua, Vitória.

Eletromil completa 40 anos e celebra parceria com gigante mundial de componentes elétricos

No ano em que a Eletromil completa seus 40 anos, a empresa anuncia uma importante parceria com a Chint, renomada fábrica de disjuntores que já atua no mercado mundial há mais de 40 anos.

Com quatro décadas de experiência, a Chint se destaca pela confiabilidade, eficiência energética e foco em sustentabilidade, características que se alinham aos valores da Eletromil, referência no setor de materiais elétricos tanto no Espírito Santo quanto no Rio de Janeiro.

A Chint é uma das maiores fabricantes de disjuntores e componentes elétricos do mundo, conhecida por sua ampla presença em mercados internacionais, fornecendo soluções para mais de 140 países.

Através dessa parceria, os clientes da Eletromil terão acesso a uma linha completa de disjuntores e outros equipamentos elétricos com a garantia e excelência da Chint, oferecendo maior segurança para sistemas elétricos em ambientes industriais, comerciais e residenciais.

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Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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