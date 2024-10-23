Encontro Mercado reúne agências e empresas para discutir futuro do marketing

A especialista em produtos publicitários da Globo, Patricia Kuhn, antecipou tendências de marketing Crédito: Vitor Jubini

Com a colaboração de Louize Lima e Bruno Nézio*

Em um cenário de rápidas transformações tecnológicas e desafios na comunicação, o Encontro Mercado reuniu agências e profissionais da área para discutir como o marketing pode se adaptar às novas demandas dos consumidores. O evento, realizado pela Rede Gazeta, que contou com a participação da especialista em produtos publicitários da Globo, Patricia Kuhn, trouxe insights valiosos sobre tendências de mercado, integração de tecnologias e a crescente importância do localismo na publicidade.

Em sua apresentação, Patricia falou sobre o fenômeno da “infobesidade” — o excesso de informação que gera sobrecarga cognitiva. A especialista destacou que a buscar por atenção é hoje um dos maiores desafios para marcas e agências, especialmente em um cenário multitelas, onde o público transita entre dispositivos sem interrupções.

"Hoje, 85% dos anúncios não conseguem manter a atenção ativa por mais de 2,5 segundos. Esse é o tempo necessário para que uma mensagem se consolide na memória de longo prazo" Patricia Kuhn - especialista em produtos publicitários da Globo

Com o avanço das tecnologias e a fragmentação da atenção, a regionalização tem se tornado uma estratégia poderosa para as marcas. "Sete em cada 10 pessoas no Brasil afirmam não se sentir representadas pela publicidade atual", revelou Patricia. Esse dado aponta para a necessidade de campanhas mais conectadas às culturas e realidades locais.

A especialista destacou o papel da Globo e da Rede Gazeta na valorização do localismo, aproveitando sua presença em mais de 123 emissoras espalhadas pelo Brasil.

"Temos a vantagem de falar com o Brasil inteiro e, ao mesmo tempo, nos conectar com as particularidades regionais, garantindo uma comunicação relevante para cada público" Patricia Kuhn - especialista em produtos publicitários da Globo

De acordo com ela, a brasilidade é uma grande tendência na publicidade. “A Globo se posiciona com o localismo como essência do que fazemos, sempre pensando em conectar marcas e públicos de forma autêntica”, reforçou Kuhn. “Quando nos colocamos no lugar de consumidores, percebemos que muitas propagandas não conversam conosco. É esse o ponto que as marcas precisam revisar: falar diretamente com os públicos regionais e valorizar suas particularidades”.

Agências e profissionais da área lotaram o CET da Rede Gazeta, onde ocorreu o evento Crédito: Vitor Jubini

Tecnologia e mensuração em tempo real

Outro ponto central discutido no evento foi a necessidade de adaptar campanhas em tempo real para garantir resultados eficazes. "Não basta medir o impacto ao final da campanha; precisamos acompanhar o desempenho durante sua execução e ajustar rapidamente as estratégias", destacou ela. Com essa abordagem orientada por dados, segundo ela, as marcas conseguem garantir maior assertividade na comunicação e aumentar o impacto das ações.

A integração entre o físico e o digital também foi apontada como uma tendência crescente. Tecnologias como realidade aumentada (RA) e realidade virtual (RV) prometem transformar como consumidores interagem com marcas. Estima-se que até 2025, 85% das pessoas terão acesso a essas tecnologias em seu dia a dia, seja por meio de smartphones ou outros dispositivos.

O evento também destacou a importância da sustentabilidade e responsabilidade social como elementos centrais na construção de marca. "Hoje, as marcas precisam ir além de produtos e serviços; é essencial engajar-se em causas que façam sentido para o público", reforçou a especialista.

Patricia Kuhn Crédito: Vitor Jubini

Outro ponto abordado foi a frequência e consistência na comunicação.

" A construção de marca é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Precisamos estar presentes continuamente para criar perenidade e fortalecer nosso posicionamento" Patricia Kuhn - especialista em produtos publicitários da Globo

O diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, reforçou a responsabilidade da emissora com o mercado regional. "Nosso compromisso é duplo: além de oferecer soluções publicitárias inovadoras, temos a missão de manter um jornalismo forte e conectado com a realidade local", afirmou.

Marcello destacou que a parceria com a Globo permite que a TV Gazeta entregue soluções de comunicação personalizadas, alinhadas às tendências globais e às demandas regionais. "Compreender as nuances locais e valorizá-las é essencial para nosso trabalho, seja na publicidade, seja no jornalismo”.

Networking

Para o presidente do Sindicato das Agências de Publicidade do Espírito Santo (Sinapro/ES), Alexandre Pedroni, o Encontro Mercado já faz parte do calendário das agências.

“A Rede Gazeta tem promovido temas de muita relevância para que possamos melhorar a eficiência na criação de campanhas e gerar valor para os nossos clientes. A expectativa é que no próximo ano o projeto traga ainda mais tendências, porque o mercado é muito dinâmico, e estaremos sempre aqui para apoiar e aprender juntos”, destacou.

Leonardo Davel, Gerente de Comunicação e Marketing do Senac-ES Crédito: Rede Gazeta

Leonardo Davel, gerente de comunicação e marketing do Senac Espírito Santo, participou do evento e comentou que o Encontro Mercado é um espaço de troca de conhecimento.

"Esses encontros promovidos pela Rede Gazeta são sempre muito importantes para marcas como Senac, pra gente manter a nossa relevância e a nossa competitividade no mercado" Leonardo Davel - gerente de comunicação e marketing do Senac-ES

Bruno Passoni, diretor comercial da Rede Gazeta, ressaltou que o foco da Rede Gazeta é trabalhar em conjunto com o mercado para identificar e desenvolver soluções que atendam às novas demandas. "Sempre que organizamos encontros com agências e equipes de marketing, nossa intenção não é apenas apresentar os nossos projetos, mas criar conhecimento em parceria. Queremos qualificar o mercado para entender o que está por vir e enfrentar os desafios juntos", destacou.

Carla Sobrera, Gerente de Marketing da Rede Gazeta Crédito: Rede Gazeta

Carla Sobreira, gerente de marketing da Rede Gazeta, disse que o Encontro Mercado é uma ferramenta de atualização e troca de experiências. "Para as marcas se manterem relevantes no mercado, é importante ter conhecimento estratégico. E é isso que a gente busca com o Encontro Mercado: trazer informações atualizadas e promover networking, que é o que a gente adora fazer”, finalizou Carla.