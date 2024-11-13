Do campo à mesa: Méqui revela origem dos seus alimentos em nova websérie

Depois de passar por Linhares, Baixo Guandu, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim, um dos maiores passeios ciclísticos do Espírito Santo chega à Grande Vitória. Promovido pelo Sesc-ES, o passeio chega a Vila Velha e vai receber a próxima etapa no dia 1º de dezembro. Com a temática “Viver Mais a Cidade”, o Ciclo Sesc é um projeto desenvolvido em todo o Brasil, com foco na qualidade de vida, lazer e turismo.

O objetivo é reunir as famílias, pessoas de todas as idades, em um passeio de bicicleta gratuito, que contempla pontos turísticos e a arquitetura local, proporciona bem-estar e promove a solidariedade. Para participar, os interessados devem retirar o ingresso no site https://lets.events/e/ciclo-sesc-etapa-vila-velha e, no dia do passeio, levar 1 kg de alimento não perecível, como arroz, feijão ou açúcar.

Essa ação não apenas garante a inscrição, mas também contribui com o Sesc Mesa Brasil, programa nacional de segurança alimentar e nutricional de combate à fome e ao desperdício de alimentos, sendo o maior banco de alimentos do País. Os inscritos vão ganhar um kit com camiseta, viseira, squeeze, balões e lanche.

A largada será às 8h, no Sesc Vila Velha. O percurso total terá 6,4 quilômetros, passando pelas principais vias da cidade, como Avenida Carlos Lindenberg, Avenida Vitória Régia, Rodovia Darly Santos, entre outras. A rota foi cuidadosamente planejada para oferecer diferentes experiências aos participantes, com toda segurança, em vias pavimentadas.

As inscrições são gratuitas e já estão abertas, na plataforma Lets.Events .