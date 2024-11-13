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Cadeia produtiva

Do campo à mesa: Méqui revela origem dos seus alimentos em nova websérie

O projeto com três episódios destaca a cadeia de produção completa de alguns dos ingredientes da rede: carne, alface e café

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 16:00

Públicado em 

13 nov 2024 às 16:00
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Campanha Mcdonald's
A captação da produção de alface foi nos campos e na fábrica de processamento do Grupo JFC Crédito: Divulgação
O McDonald’s é uma das principais redes de alimentação do Brasil e do mundo. O Méqui, como é carinhosamente chamado, é conhecido principalmente por seus sanduíches e combos, mas muitos desconhecem a jornada que cada ingrediente percorre até chegar aos mais de 1.100 restaurantes da marca no país.
Para dar visibilidade a essa cadeia de produção, a Arcos Dorados, que opera a marca McDonald’s no Brasil e toda América Latina, lançou a websérie “Do campo à mesa: qualidade que inspira”, que explora a origem e qualidade de três dos seus produtos essenciais: carne, alface e café.
O projeto conta com três episódios gravados diretamente das fazendas, campos e fábricas de fornecedores parceiros, revelando os bastidores do processo produtivo. O objetivo da iniciativa é reforçar o compromisso contínuo da marca com a transparência.
“Para nós, transparência é um valor inegociável e por isso, além de abrir as nossas cozinhas, agora também estamos abrindo as portas dos nossos fornecedores. Nosso objetivo é tornar acessível o que muitas vezes é invisível para o consumidor final, construindo reputação e fortalecendo a relação de confiança com nossos clientes”, diz Mariana Scalzo, diretora de comunicação corporativa da Arcos Dorados no Brasil.
Para conhecer a produção da bebida servida nos McCafés, a produção foi até a Fazenda Rio Brilhante, localizada em Coromandel, no Cerrado Mineiro. O episódio destaca os processos de colheita, beneficiamento e rigorosos testes de qualidade que os grãos passam.
No episódio gravado em Sumidouro, no Rio de Janeiro, o público tem a oportunidade de conhecer de perto como a alface do Méqui é cultivada e processada, garantindo sabor e qualidade que encontram nos restaurantes. A captação ocorreu nos campos de alface americana e na fábrica de processamento do Grupo JFC, principal processador de alface americana do país, graças à parceria com a marca.
A produção da carne bovina utilizada nos icônicos sanduíches da rede, como o Big Mac e o Quarteirão, também foi tema de um episódio especial. A Fazenda São José, localizada em Quintana (SP), é uma das fornecedoras da matéria-prima para os hambúrgueres da marca, e lá o manejo responsável dos animais e a preservação ambiental são prioridades.
Na série, a marca evidencia como seu compromisso socioambiental está presente em toda a cadeia produtiva. 
Assista o episódio da produção de alface e os demais da série no canal do YouTube da Arcos Dorados.

Passeio ciclístico do Sesc
Crédito: divulgação

Ciclo Sesc: Vila Velha é o próximo destino do maior passeio ciclístico do ES

Depois de passar por Linhares, Baixo Guandu, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim, um dos maiores passeios ciclísticos do Espírito Santo chega à Grande Vitória. Promovido pelo Sesc-ES, o passeio chega a Vila Velha e vai receber a próxima etapa no dia 1º de dezembro. Com a temática “Viver Mais a Cidade”, o Ciclo Sesc é um projeto desenvolvido em todo o Brasil, com foco na qualidade de vida, lazer e turismo. 

O objetivo é reunir as famílias, pessoas de todas as idades, em um passeio de bicicleta gratuito, que contempla pontos turísticos e a arquitetura local, proporciona bem-estar e promove a solidariedade. Para participar, os interessados devem retirar o ingresso no site https://lets.events/e/ciclo-sesc-etapa-vila-velha e, no dia do passeio, levar 1 kg de alimento não perecível, como arroz, feijão ou açúcar. 

Essa ação não apenas garante a inscrição, mas também contribui com o Sesc Mesa Brasil, programa nacional de segurança alimentar e nutricional de combate à fome e ao desperdício de alimentos, sendo o maior banco de alimentos do País. Os inscritos vão ganhar um kit com camiseta, viseira, squeeze, balões e lanche. 

A largada será às 8h, no Sesc Vila Velha. O percurso total terá 6,4 quilômetros, passando pelas principais vias da cidade, como Avenida Carlos Lindenberg, Avenida Vitória Régia, Rodovia Darly Santos, entre outras. A rota foi cuidadosamente planejada para oferecer diferentes experiências aos participantes, com toda segurança, em vias pavimentadas.

As inscrições são gratuitas e já estão abertas, na plataforma Lets.Events .

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