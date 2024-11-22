MP ganha o PPA 2024 da Globo com campanha "Desvia do Golpe" para o Banestes

Este prêmio bienal destaca a excelência e inovação no design brasileiro, reconhecendo projetos que aliam criatividade, funcionalidade e impacto no mercado. Nesta edição, a Tipz foi premiada ao lado de marcas icônicas como Omo, Maizena e Faber-Castell.



A embalagem vencedora reflete a essência de um café 100% puro, produzido por famílias cooperadas, e foi desenvolvida com uma abordagem multidisciplinar que integrou imersão profunda, planejamento estratégico, branding e design.

"Cada detalhe foi meticulosamente pensado para comunicar a autenticidade e a qualidade do produto. Ser premiado no Bornancini reforça nosso compromisso com a excelência, inovação e a conexão com as necessidades dos nossos clientes. É uma grande satisfação ver esse trabalho reconhecido em um prêmio tão relevante", afirma Ricardo Montenegro, sócio e diretor de criação da Tipz.

A Cooabriel, Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel, é a maior cooperativa de café conilon do Brasil, reunindo mais de 7.500 cooperados.







A Tipz, agência de publicidade e marketing do Estado, foi reconhecida com o bronze no prestigiado Prêmio Bornancini de Design pela criação da nova embalagem do Café Guardião, marca da Cooabriel.