MP ganha o PPA 2024 da Globo com campanha "Desvia do Golpe" para o Banestes

Troféu do PPA foi recebido por João Pedro e outros integrantes do time da MP em evento apresentado por Fábio Porchat e Juliana Alves, da GloboCrédito: Divulgação
Em uma noite de celebração e reconhecimento à criatividade, foram divulgados os grandes vencedores do Prêmio Profissionais do Ano – PPA da Globo 2024, nesta quinta-feira (21), e teve troféu para o Espírito Santo! A agência capixaba MP Publicidade teve a campanha "Desvia do Golpe", desenvolvida para o Banestes, premiada na categoria Filme, Leste/Oeste. O PPA é um dos prêmios mais prestigiados do mercado publicitário nacional, que reconhece e homenageia as campanhas mais criativas do ano em todo o Brasil.
A campanha tem como objetivo alertar as pessoas sobre os riscos de golpes, uma realidade crescente no Brasil e no mundo. Segundo João Pedro Debbané, coordenador de Operações da MP Publicidade, o prêmio PPA tem uma enorme relevância no mercado publicitário e representa uma grande conquista para a agência. Ele também ressaltou que um dos maiores desafios da campanha foi alinhar uma mensagem extremamente importante para a sociedade com um toque de humor sutil.
“Outro desafio foi o trabalho de construção do texto com as dicas para desviar dos golpes bancários. A gente se preocupou muito em levar a informação de maneira clara e objetiva, com descontração suficiente para atrair o público 50+, que compõe a maioria das vítimas”, destacou João.
João também compartilhou sua experiência na noite da premiação, ao lado de uma pequena parte da equipe, representando os mais de 50 colaboradores da MP Publicidade, ao receber o troféu das mãos de Fábio Porchat e Juliana Alves, estrelas da Rede Globo que conduziram a grande noite. Ele enfatizou que conquistar o prêmio foi uma coroação especial.
A diretora de Criação da MP, Mônica Debanné, também ressaltou a importância desse prêmio não só para a agência, mas também para os capixabas.
"Quando criamos o filme 'Golpes' para o Banestes, sabíamos que estávamos entregando mais do que uma campanha: era uma mensagem forte, autêntica, diferente de tudo que já tínhamos visto sobre o tema feito por bancos nacionais. Primeiro veio o Colibri de Ouro, o maior reconhecimento da publicidade capixaba. Agora, nosso voo foi mais alto, rompeu as fronteiras do Estado e conquistou o PPA da Rede Globo. Entre gigantes do mercado, marcas renomadas e campanhas de peso, fomos nós – a MP Publicidade e o Banestes – que trouxemos para casa o troféu mais desejado. Isso é mais do que vitória. É o Espírito Santo sendo representado com criatividade, estratégia e emoção. É a prova de que o talento capixaba não só compete, mas vence em qualquer cenário", ressaltou Mônica.
Campanha do Banestes usa uma analogia de golpes de boxe para alertar sobre os riscos de cair em golpes financeirosCrédito: Reprodução/ MP Publicidade
De acordo com Rodolfo Harckbart, gerente de Marketing do Banestes, a instituição financeira reconhece seu papel educativo e busca informar tanto seus clientes quanto não clientes sobre como evitar fraudes.
Ele acrescentou que a campanha foi pensada para ser ampla e acessível, alcançando o maior número de pessoas possível, utilizando uma abordagem descontraída e democrática. “Ela já havia recebido o destaque estadual, com o Colibri, e agora levou também o Profissionais do Ano, da Globo. Acredito que conseguimos unir um trabalho de excelência, com a competência da MP, a uma difusão de informações relevantes para a sociedade capixaba. É uma vitória também dos profissionais do Estado, que demonstram o nosso talento para o Brasil”, afirmou Rodolfo.
Times da MP e do Banestes celebrando o Colibri, prêmio estadual que a campanha ganhou, antes do reconhecimento nacionalCrédito: Divulgação
O gerente de Marketing também destacou que não poderia deixar de mencionar as protagonistas das peças: Jéssica Carlini, atleta de boxe capixaba e vice-campeã brasileira, e a talentosa Suely Bispo, atriz, poeta, historiadora e mestre em Estudos Literários pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que também participou da novela "Velho Chico", da Rede Globo.
A Ampla Comunicação, com uma unidade no Recife, também se destacou no PPA da Globo, conquistando o prêmio na categoria Campanha, Norte/Noroeste". A peça “Recife, Cidade dos Esportes” destacou as melhorias e ampliações nos espaços esportivos promovidas pela Prefeitura do Recife, ressaltando o impacto positivo dessas transformações para a cidade.
Evento de entrega do Prêmio Bornancini de DesignCrédito: Divulgação
Tipz conquista reconhecimento nacional com bronze no Prêmio Bornancini de Design
A Tipz, agência de publicidade e marketing do Estado, foi reconhecida com o bronze no prestigiado Prêmio Bornancini de Design pela criação da nova embalagem do Café Guardião, marca da Cooabriel.
Este prêmio bienal destaca a excelência e inovação no design brasileiro, reconhecendo projetos que aliam criatividade, funcionalidade e impacto no mercado. Nesta edição, a Tipz foi premiada ao lado de marcas icônicas como Omo, Maizena e Faber-Castell.
A embalagem vencedora reflete a essência de um café 100% puro, produzido por famílias cooperadas, e foi desenvolvida com uma abordagem multidisciplinar que integrou imersão profunda, planejamento estratégico, branding e design.
"Cada detalhe foi meticulosamente pensado para comunicar a autenticidade e a qualidade do produto. Ser premiado no Bornancini reforça nosso compromisso com a excelência, inovação e a conexão com as necessidades dos nossos clientes. É uma grande satisfação ver esse trabalho reconhecido em um prêmio tão relevante", afirma Ricardo Montenegro, sócio e diretor de criação da Tipz.
A Cooabriel, Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel, é a maior cooperativa de café conilon do Brasil, reunindo mais de 7.500 cooperados.
Uma das vistas do passeio Crédito: Gabriel Mazim
Coluna Pelo Mercado embarca no Discovery com uma missão especial: observar as baleias jubarte na costa capixaba
A Pelo Mercado esteve em alto-mar. A coluna embarcou no barco Discovery para uma expedição com uma missão especial: observar as baleias jubarte na costa brasileira. Afinal, é aqui que os gigantes marinhos passam uma temporada para reprodução, de junho a novembro.
Já imaginou as baleias capixabas?
Tudo isso, inclusive, é feito com processos de segurança e muita tecnologia, para garantir que as espécies continuem preservadas. Dá só uma olhada no reels (abaixo) para conhecer um pouco mais desse processo de monitoramento e como foi toda a experiência.
Quem ficou interessado pode visitar o Espaço Baleia Jubarte o ano todo e deixar a expedição marinha reservada na sua agenda do próximo ano, a partir de junho.
Confraternização: MKT ViX celebra conexões e protagonismo dos profissionais de MKT do ES
A comunidade MKT ViX realiza, no próximo dia 29, o seu último encontro de 2024 com uma grande confraternização. Será um momento para celebrar o ano e fazer networking para conectar os profissionais de marketing do Estado.
Será um happy hour especial com uma pegada bem esportiva na Arena Evo.
Durante o evento, as quadras de Beach Tennis e Pickleball estarão liberadas e haverá banheiro com chuveiros para quem quiser praticar.
Além disso, o evento terá DJ, decoração e um bufê especial. Tudo oferecido pelos parceiros da comunidade. As vagas são limitadas e o acesso a Arena Evo pode ser feito tanto pelo estacionamento do Shopping Vitória, quanto pela Curva da Jurema.
Equipe da Rede Gazeta celebra parceria com a e-brand com pizza para os profissionais da agênciaCrédito: Livia Nunes Marques Del Caro
Equipe da Rede Gazeta celebra parceria com e-brand em Dia de Pizza na agência
Para celebrar a parceria de sucesso, a equipe da Rede Gazeta fez uma visita à agência e-brand, regada a muita pizza. Durante o encontro, a diretora de Operações da e-brand, Mayara Junquilho, o gerente de Grandes Clientes da Rede Gazeta, Giliard Ferreira, e a gerente comercial de Produtos da Rede Gazeta, Carol Lima, destacam a importância da parceria de anos e afirmaram que 2025 trará muitas oportunidades de novos projetos que gerem valor para os clientes.