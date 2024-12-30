Óticas Paris lançam nova marca de óculos idealizada por Ana Luiza Azevedo

Modelo de óculos da marca ZEV, lançamento das Óticas Paris Crédito: Elias Gama/ Divulgação

Com 45 anos de história no mercado óptico capixaba, as Óticas Paris apresentam sua mais nova aposta para o mercado: a marca ZEV. Fruto de mais de dois anos de estudos de mercado e tendências internacionais, a coleção de óculos combina a autenticidade brasileira e a sofisticação europeia, refletindo o DNA de Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva do principal grupo de óticas do Espírito Santo e que está entre os 10 maiores do país.

"A ZEV nasceu a partir da vontade de unir nossa expertise em óculos de alta qualidade às principais tendências globais. O resultado são modelos inovadores e cheios de atitude que carregam jovialidade e a alma brasileira", explica Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva das Óticas Paris, que segue o legado de seu pai e fundador do grupo, Getulio Gomes de Azevedo.

Segundo ela, a qualidade e satisfação do cliente sempre foram pilares essenciais na Paris, e na ZEV não seria diferente. Ana Luiza destaca o cuidado na escolha dos materiais: "Nossos óculos são feitos com acetato italiano Mazzucchelli, reconhecido como o melhor do mundo, polidos à mão e com lentes alemãs de alta performance. Queremos oferecer aos nossos clientes não apenas beleza, mas também durabilidade e conforto."

A ZEV chega ao mercado nacional trazendo uma assinatura única que combina o estilo vibrante do Brasil com a qualidade e design da Itália. Para a primeira coleção, a marca aposta no verão 2025 com oito modelos, entre óculos de sol e armações para óculos de grau. Cada criação reflete a união entre autenticidade e design, inspirada nas principais tendências e no estilo do brasileiro.

À frente da direção criativa da ZEV está Ana Luiza Azevedo, que viaja ao menos duas vezes por ano à Europa, berço da moda e referência em qualidade óptica.

Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva das Óticas Paris. Crédito: Hugo Boniolo

"A ideia foi trazer o melhor dos dois mundos para essa coleção, com modelos únicos e alinhados às tendências mais modernas." Ana Luiza Azevedo - Diretora-executiva das Óticas Paris

A coleção se destaca pelo uso de lentes cosméticas e materiais premium. Com um olhar jovem e contemporâneo, a marca transmite sua essência ao expressar valores sólidos como autenticidade, diversidade, empoderamento e inovação. "Cada modelo da coleção reflete um compromisso genuíno em celebrar a individualidade e o estilo único de cada pessoa, ao mesmo tempo em que promove inclusão e conecta diferentes culturas e perspectivas”, explica Ana Luiza.

Com identidade visual desenvolvida pela agência MP – que já tem uma história longa na identidade da marca Óticas Paris – a ZEV traz uma abordagem jovem e vibrante nas cores.