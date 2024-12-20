Anuário ES completa 20 anos com análise do DNA dos municípios capixabas

"O Anuário é extremamente importante por trazer um conjunto de informações que permitem aos investidores externos e internos visualizar qual é a potencialidade de cada município, sendo uma referência para os empreendedores e gestão pública. Com isso, é possível promover ainda mais o desenvolvimento das cidades e, no caso de Vila Velha, estamos com expectativas muito positivas para o próximo ciclo que se inicia a partir de 2025. Vamos direcionar muito a gestão da cidade para ampliar a atuação no turismo, pois é uma área que, para nós, tem importância significativa"