Anuário ES completa 20 anos com análise do DNA dos municípios capixabas

Com uma economia diversa e pulsante, o Espírito Santo de hoje é muito diferente do de 20 anos atrás. E, ao longo dessas duas décadas, o Anuário Espírito Santo acompanhou de perto a evolução do Estado, compilando as informações mais importantes sobre os 78 municípios capixabas em uma única publicação.
A edição 2024 do Anuário foi lançada nesta quinta-feira (19), em um evento no Palácio Anchieta, em Vitória, que contou com a participação de empresários, líderes, políticos, gestores e outros representantes do mercado capixaba.
Com o tema “O DNA dos municípios que movem o Espírito Santo”, a publicação (que pode ser acessada por meio deste link) traz dados e análises das transformações que aconteceram desde a primeira edição. O guia destaca ainda as potencialidades das cidades e os principais investimentos que chegarão ao Estado nos próximos anos.
"Fechamos um ano com recorde de investimentos em infraestrutura, com recursos garantidos para 2025. O Anuário é importante para conhecimento, estudo e planejamento dos nossos municípios. Quem se planeja tem futuro, quem não se planeja tem destino"
O diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, também ressaltou a importância do Anuário para a construção do futuro do Estado e disse que o trabalho realizado nas últimas duas décadas comprova o poder transformador da publicação.
"Vemos um cenário transformado, com uma economia mais diversificada, cidades em constante desenvolvimento e uma sociedade cada vez mais ativa e engajada. O Anuário é uma das ferramentas dessa construção, porque, além de reunir dados que mostram a fotografia atual, é também um objeto de estudo, que estará disponível nas escolas, formando novos cidadãos"
O evento contou ainda com a palestra "O DNA dos municípios capixabas", que teve apresentação do colunista de Economia e Negócios de A Gazeta, Abdo Filho, e contou com a participação do presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, e o economista e apresentador da Rede CBN Luiz Fustavo Medina. Durante o painel, foram abordadas a evolução das cidades e as oportunidades de negócios que prometem impulsionar o Estado nos próximos anos.
Confira quem também esteve presente no evento
"São 20 anos de história do Anuário ES e tenho certeza que o nosso Estado cresce, desenvolve e gera oportunidade com igualdade para todos. A Assembleia, com os demais poderes e instituições, é protagonista disso, por autorizar o orçamento do Estado que permite ao Governo promover o desenvolvimento econômico e social. Recentemente, autorizamos um orçamento de R$ 29,5 milhõ para que o ano de 2025 tenha mais investimento, em especial na infraestrutura, para que o ES possa ser um eixo de desenvolvimento de todo país"
"O Anuário se consolidou como um instrumento de altíssima qualidade para orientação das políticas públicas dos municípios e também para o setor empresarial. Ele nos fornece informações valiosas e análises qualificadas, que nos ajudam muito"
"Para o ano que vem, vamos dar início à obra de toda estrutura do Hospital do Câncer, que será um hospital novo, com mais de 120 leitos e uma estrutura de 20 mil m2. Hoje, somos referência em várias áreas de alta complexidade que são essenciais, como as cirurgias cardíacas pediátricas. O Espírito Santo é um dos Estados mais organizados na assistência médico-hospitalar, com uma saúde de referência"
"O Espírito Santo, no último ano, se transformou no Estado da federação que mais investe em saneamento básico na relação por habitantes. Em 2024, a Cesan também consolidou os principais projetos que vão direcionar a universalização do saneamento básico, transformando o Estado em referência nacional. Conseguimos avançar mais o último ano do que nas últimas décadas, e isso é fruto de um pacote de investimentos em saneamento"
"Investir em saneamento é investir nas pessoas. A BRK tem isso no seu DNA, com 26 anos de atuação levando saneamento às pessoas. Hoje, Cachoeiro é a cidade com a melhor nota no saneamento aqui no Estado do Espírito Santo, segundo o nosso Tribunal de Contas. Ter um parceiro como a Rede Gazeta, que visa esse desenvolvimento do Estado, mostrando suas potencialidades e visão de futuro, é algo sensacional"
"O Espírito Santo é um exemplo de crescimento e desenvolvimento. Participamos do Anuário há muitos anos pela publicação trazer essa perspectiva do que está por vir, pois o mercado imobiliário cresceu nos últimos anos acompanhando o progresso geral do Estado. Quando o mercado imobiliário não vai bem, isso impacta negativamente na economia e, quando o mercado imobiliário vai bem, é um sinal de que a economia está melhor. É o que vemos hoje"
"Essa publicação tem grande importância e relevância para a Caixa Econômica Federal, especialmente em nossa atuação como agente de desenvolvimento socioeconômico do país. O anuário é uma ferramenta estratégica que nos permite compreender as particularidades de cada município, incluindo dados demográficos, econômicos e sociais, além de identificar oportunidades e desafios regionais. Com essas informações, a Caixa pode direcionar melhor seus esforços em áreas como financiamento habitacional, crédito para infraestrutura, programas sociais e apoio a projetos sustentáveis, alinhados às necessidades locais"
"Participar desta edição do Anuário Espírito Santo é uma oportunidade de destacar o compromisso do Bandes com o desenvolvimento sustentável e regional do Estado. É especialmente relevante estarmos presentes em produções que abordam inovação, transição energética e potencialidades turísticas, uma vez que são áreas entre as quais o Bandes transita como agente de fomento e transformação. Nesse sentido, o Anuário demonstra sua importância para conectar iniciativas locais a um público mais amplo, oferecendo um mapa das possibilidades que moldam o futuro capixaba"
"O Anuário é extremamente importante por trazer um conjunto de informações que permitem aos investidores externos e internos visualizar qual é a potencialidade de cada município, sendo uma referência para os empreendedores e gestão pública. Com isso, é possível promover ainda mais o desenvolvimento das cidades e, no caso de Vila Velha, estamos com expectativas muito positivas para o próximo ciclo que se inicia a partir de 2025. Vamos direcionar muito a gestão da cidade para ampliar a atuação no turismo, pois é uma área que, para nós, tem importância significativa"
"O Anuário é importante por mostrar as potencialidades do Espírito Santo, um Estado organizado e com capacidade de investimento. Para os próximos anos, queremos lançar um Polo Empresarial para a cidade, visando atrair empresas e gerar emprego e renda. Com o apoio do Governo do Estado, o município tem se desenvolvido para oportunizar a vinda de novos empreendimentos"
Anuário ES completa 20 anos com análise do DNA dos municípios capixabas
Pra conferir o Anuário, acesse leia.ag/anuario2024