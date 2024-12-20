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Edição 2024

Anuário ES completa 20 anos com análise do DNA dos municípios capixabas

A cerimônia de lançamento da publicação, que compila dados sobre os 78 municípios capixabas, aconteceu durante um almoço no Palácio Anchieta nesta quinta (19)

Publicado em 20 de Dezembro de 2024 às 18:14

Públicado em 

20 dez 2024 às 18:14
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Lançamento do Anuário de A Gazeta 2024, Palácio Anchieta
O lançamento do Anuário de A Gazeta 2024 aconteceu no Palácio Anchieta, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Com uma economia diversa e pulsante, o Espírito Santo de hoje é muito diferente do de 20 anos atrás. E, ao longo dessas duas décadas, o Anuário Espírito Santo acompanhou de perto a evolução do Estado, compilando as informações mais importantes sobre os 78 municípios capixabas em uma única publicação.
A edição 2024 do Anuário foi lançada nesta quinta-feira (19), em um evento no Palácio Anchieta, em Vitória, que contou com a participação de empresários, líderes, políticos, gestores e outros representantes do mercado capixaba.
Com o tema “O DNA dos municípios que movem o Espírito Santo”, a publicação (que pode ser acessada por meio deste link) traz dados e análises das transformações que aconteceram desde a primeira edição. O guia destaca ainda as potencialidades das cidades e os principais investimentos que chegarão ao Estado nos próximos anos.
Lançamento do Anuário de A Gazeta 2024, Palácio Anchieta
O Governador do Estado, Renato Casagrande exaltou a contribuição do Anuário para que o Espírito Santo conheça seus dados com base em análises Crédito: Ricardo Medeiros
"Fechamos um ano com recorde de investimentos em infraestrutura, com recursos garantidos para 2025. O Anuário é importante para conhecimento, estudo e planejamento dos nossos municípios. Quem se planeja tem futuro, quem não se planeja tem destino"
Renato Casagrande - Governador do Estado
O diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, também ressaltou a importância do Anuário para a construção do futuro do Estado e disse que o trabalho realizado nas últimas duas décadas comprova o poder transformador da publicação.
Lançamento do Anuário de A Gazeta 2024, Palácio Anchieta
Para o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, o Anuário é uma importante ferramenta para a construção de um futuro melhor para o Estado  Crédito: Ricardo Medeiros
"Vemos um cenário transformado, com uma economia mais diversificada, cidades em constante desenvolvimento e uma sociedade cada vez mais ativa e engajada. O Anuário é uma das ferramentas dessa construção, porque, além de reunir dados que mostram a fotografia atual, é também um objeto de estudo, que estará disponível nas escolas, formando novos cidadãos"
Marcello Moraes - Diretor-geral da Rede Gazeta
O evento contou ainda com a palestra "O DNA dos municípios capixabas", que teve apresentação do colunista de Economia e Negócios de A Gazeta, Abdo Filho, e contou com a participação do presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, e o economista e apresentador da Rede CBN Luiz Fustavo Medina. Durante o painel, foram abordadas a evolução das cidades e as oportunidades de negócios que prometem impulsionar o Estado nos próximos anos.

Confira quem também esteve presente no evento

Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo
Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo Crédito: Arthur Louzada
"São 20 anos de história do Anuário ES e tenho certeza que o nosso Estado cresce, desenvolve e gera oportunidade com igualdade para todos. A Assembleia,  com os demais poderes e instituições, é protagonista disso, por autorizar o orçamento do Estado que permite ao Governo promover o desenvolvimento econômico e social. Recentemente, autorizamos um orçamento de R$ 29,5 milhõ para que o ano de 2025 tenha mais investimento, em especial na infraestrutura, para que o ES possa ser um eixo de desenvolvimento de todo país"
Marcelo Santos - Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES)
José Eduardo Azevedo, secretário de Desenvolvimento Econômico de Aracruz
José Eduardo Azevedo, secretário de Desenvolvimento Econômico de Aracruz Crédito: Arthur Louzada
"O Anuário se consolidou como um instrumento de altíssima qualidade para orientação das políticas públicas dos municípios e também para o setor empresarial. Ele nos fornece informações valiosas e análises qualificadas, que nos ajudam muito"
José Eduardo Azevedo - Secretário de Desenvolvimento Econômico de Aracruz
Wagner Medeiros Júnior, superintendente do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
Wagner Medeiros Júnior, superintendente do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Arthur Louzada
"Para o ano que vem, vamos dar início à obra de toda estrutura do Hospital do Câncer, que será um hospital novo, com mais de 120 leitos e uma estrutura de 20 mil m2. Hoje, somos referência em várias áreas de alta complexidade que são essenciais, como as cirurgias cardíacas pediátricas. O Espírito Santo é um dos Estados mais organizados na assistência médico-hospitalar, com uma saúde de referência"
Wagner Medeiros Júnior - Superintendente do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI)
Munir Abud de Oliveira, diretor presidente da Cesan
Munir Abud de Oliveira, diretor-presidente da Cesan Crédito: Arthur Louzada
"O Espírito Santo, no último ano, se transformou no Estado da federação que mais investe em saneamento básico na relação por habitantes. Em 2024, a Cesan também consolidou os principais projetos que vão direcionar a universalização do saneamento básico, transformando o Estado em referência nacional. Conseguimos avançar mais o último ano do que nas últimas décadas, e isso é fruto de um pacote de investimentos em saneamento"
Munir Abud de Oliveira - Diretor-presidente da Cesan
Flávio Antônio Chagas Galindo Pimentel, gerente comercial da BRK
Flávio Antônio Chagas Galindo Pimentel, gerente comercial da BRK Crédito: Arthur Louzada
"Investir em saneamento é investir nas pessoas. A BRK tem isso no seu DNA, com 26 anos de atuação levando saneamento às pessoas. Hoje, Cachoeiro é a cidade com a melhor nota no saneamento aqui no Estado do Espírito Santo, segundo o nosso Tribunal de Contas. Ter um parceiro como a Rede Gazeta, que visa esse desenvolvimento do Estado, mostrando suas potencialidades e visão de futuro, é algo sensacional"
Flávio Antônio Chagas Galindo Pimentel - Gerente comercial da BRK
Aurélio Cápua Dallapicula, Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (CRECI/ES)
Aurélio Cápua Dallapicula, Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (CRECI/ES) Crédito: Arthur Louzada
"O Espírito Santo é um exemplo de crescimento e desenvolvimento. Participamos do Anuário há muitos anos pela publicação trazer essa perspectiva do que está por vir, pois o mercado imobiliário cresceu nos últimos anos acompanhando o progresso geral do Estado. Quando o mercado imobiliário não vai bem, isso impacta negativamente na economia e, quando o mercado imobiliário vai bem, é um sinal de que a economia está melhor. É o que vemos hoje"
Aurélio Cápua Dallapicula - Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (CRECI/ES)
Fábio Ronchi, superintendente executivo de Habitação da Caixa, e Marcus Vinicius de Castro Silva, superintendente executivo de Governo da Caixa
Fábio Ronchi, superintendente executivo de Habitação da Caixa, e Marcus Vinicius de Castro Silva, superintendente executivo de Governo da Caixa Crédito: Arthur Louzada
"Essa publicação tem grande importância e relevância para a Caixa Econômica Federal, especialmente em nossa atuação como agente de desenvolvimento socioeconômico do país. O anuário é uma ferramenta estratégica que nos permite compreender as particularidades de cada município, incluindo dados demográficos, econômicos e sociais, além de identificar oportunidades e desafios regionais. Com essas informações, a Caixa pode direcionar melhor seus esforços em áreas como financiamento habitacional, crédito para infraestrutura, programas sociais e apoio a projetos sustentáveis, alinhados às necessidades locais"
Marcus Vinícius de Castro Silva - Superintendente executivo de Governo da Caixa
Marcelo Barbosa Saintive, diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes)
Marcelo Barbosa Saintive, diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) Crédito: Divulgação
"Participar desta edição do Anuário Espírito Santo é uma oportunidade de destacar o compromisso do Bandes com o desenvolvimento sustentável e regional do Estado. É especialmente relevante estarmos presentes em produções que abordam inovação, transição energética e potencialidades turísticas, uma vez que são áreas entre as quais o Bandes transita como agente de fomento e transformação. Nesse sentido, o Anuário demonstra sua importância para conectar iniciativas locais a um público mais amplo, oferecendo um mapa das possibilidades que moldam o futuro capixaba"
Marcelo Saintive - Diretor-presidente do Bandes
Cael Linhalis, vice-prefeito eleito de Vila Velha
Cael Linhalis, vice-prefeito eleito de Vila Velha Crédito: Arthur Louzada
"O Anuário é extremamente importante por trazer um conjunto de informações que permitem aos investidores externos e internos visualizar qual é a potencialidade de cada município, sendo uma referência para os empreendedores e gestão pública. Com isso, é possível promover ainda mais o desenvolvimento das cidades e, no caso de Vila Velha, estamos com expectativas muito positivas para o próximo ciclo que se inicia a partir de 2025. Vamos direcionar muito a gestão da cidade para ampliar a atuação no turismo, pois é uma área que, para nós, tem importância significativa"
Cael Linhalis - Vice-prefeito eleito de Vila Velha
Shymenne de Castro, vice-prefeita eleita de Cariacica
Shymenne de Castro, vice-prefeita eleita de Cariacica Crédito: Arthur Louzada
"O Anuário é importante por mostrar as potencialidades do Espírito Santo, um Estado organizado e com capacidade de investimento. Para os próximos anos, queremos lançar um Polo Empresarial para a cidade, visando atrair empresas e gerar emprego e renda. Com o apoio do Governo do Estado, o município tem se desenvolvido para oportunizar a vinda de novos empreendimentos"
Shymenne de Castro - Vice-prefeita eleita de Cariacica

Anuário ES completa 20 anos com análise do DNA dos municípios capixabas

Pra conferir o Anuário, acesse leia.ag/anuario2024

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Acesse aqui a versão digital do Anuário Espírito Santo 2024 de A Gazeta

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A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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