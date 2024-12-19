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DNA dos municípios

Acesse aqui a versão digital do Anuário Espírito Santo 2024 de A Gazeta

Publicação em versões impressa e digital, que chega à 20ª edição, traz um raio X dos 78 municípios capixabas, destacando suas potencialidades, as oportunidades e os desafios para levar o Estado a um futuro mais promissor

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 11:00

Publicado em 

19 dez 2024 às 11:00
Anuário Es 2024 tem como tema o DNA dos municípios que movem os Espírito Santo
Anuário Es 2024 tem como tema "O DNA dos municípios que movem os Espírito Santo" Crédito: Estúdio Gazeta
O Espírito Santo tem buscado diversificar sua economia, levando desenvolvimento para diferentes regiões do Estado. Mas ainda há desafios para que essa descentralização aconteça, fortalecendo o mercado com sustentabilidade ambiental e social, tornando-o cada vez menos dependente das commodities. Tudo isso passa por investimentos em inovação, visando a modernizar a infraestrutura, tornar os setores mais eficientes, capacitar mão de obra e atrair novos negócios.

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Para mostrar o que já está sendo feito e as perspectivas e oportunidades para cada uma das 10 microrregiões capixabas, o Anuário ES  2024 de A Gazeta chega à 20ª edição com o tema "O DNA dos Municípios que movem o Espírito Santo". Além de trazer um raio X das potencialidades capixabas e revelar em que se pode avançar, os conteúdos apontam a força econômica que movimenta cada cidade.
Em versões impressa e digital, o Anuário 2024 traça um panorama, destacando os pontos fortes e também as vulnerabilidades para apontar os caminhos que podem levar o Estado a um futuro mais promissor. Confira gratuitamente a versão digital abaixo:

ACESSE ABAIXO A VERSÃO DIGITAL DO ANUÁRIO ES 2024:

Arquivos & Anexos

Anuário Espírito Santo 2024

Publicação reúne as potencialidades e previsão de investimentos, além de indicadores do Estado, das 10 microrregiões e dos 78 municípios capixabas.
Tamanho do arquivo: 16mb
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