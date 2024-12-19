Acesse aqui a versão digital do Anuário Espírito Santo 2024 de A Gazeta

Anuário Es 2024 tem como tema "O DNA dos municípios que movem os Espírito Santo" Crédito: Estúdio Gazeta

O Espírito Santo tem buscado diversificar sua economia, levando desenvolvimento para diferentes regiões do Estado. Mas ainda há desafios para que essa descentralização aconteça, fortalecendo o mercado com sustentabilidade ambiental e social, tornando-o cada vez menos dependente das commodities. Tudo isso passa por investimentos em inovação, visando a modernizar a infraestrutura, tornar os setores mais eficientes, capacitar mão de obra e atrair novos negócios.

Para mostrar o que já está sendo feito e as perspectivas e oportunidades para cada uma das 10 microrregiões capixabas, o Anuário ES 2024 de A Gazeta chega à 20ª edição com o tema "O DNA dos Municípios que movem o Espírito Santo". Além de trazer um raio X das potencialidades capixabas e revelar em que se pode avançar, os conteúdos apontam a força econômica que movimenta cada cidade.

Em versões impressa e digital, o Anuário 2024 traça um panorama, destacando os pontos fortes e também as vulnerabilidades para apontar os caminhos que podem levar o Estado a um futuro mais promissor. Confira gratuitamente a versão digital abaixo:



ACESSE ABAIXO A VERSÃO DIGITAL DO ANUÁRIO ES 2024: