Palácio Anchieta abre as portas para o lançamento do 20° Anuário do ES, nesta quinta-feira

Duas décadas como um raio-x econômico, político e social do Espírito Santo, mas mantendo em foco os desafios e oportunidades de futuro. Se fosse possível resumir em uma frase a missão do Anuário do Espírito Santo, publicação de A Gazeta que chega ao 20º ano, essa síntese seria possível. Prova disso é que, nesta quinta-feira (19), o Palácio Anchieta abre as portas para prefeitos, empresários e jornalistas, que se reúnem em um almoço-palestra para o lançamento da mais nova edição do Anuário.
Com apresentação do colunista de Economia e Negócios de A Gazeta, Abdo Filho, o presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, e o economista e apresentador da Rede CBN Luiz Fustavo Medina - o Teco - apresentam a palestra "O DNA dos municípios capixabas", abordando a evolução das cidades e as oportunidades de negócios que prometem impulsionar o Estado nos próximos anos.
Depois de lançado, o Anuário do ES estará disponível no site agazeta.com.br/anuario, e a versão física, com quase 200 páginas, será disponibilizada também em escolas da rede pública estadual. Elaborada pelo Estúdio Gazeta, a produção de 2024 busca reunir opiniões de especialistas e dados geopolíticos, sociais e econômicos sobre o desenvolvimento do Estado.
A potência capixaba
A gerente do Estúdio Gazeta, Mariana Perini, conta que, para celebrar as duas décadas de Anuário, a coordenadora de conteúdo da área, Flávia Martins, em conjunto com as editoras de A Gazeta Mikaella Campos e Joyce Meriguetti, resolveram voltar a 2004, com a iniciativa de reunir as as potencialidades de todos os municípios do Espírito Santo em uma publicação anual.
“Nas páginas do Anuário 2024 será possível perceber que, mesmo com um pequeno território, o Estado capixaba apresenta diversos potenciais, que vão desde as atividades do agronegócio até as industriais. Cada região tem características específicas, com desafios e fortalezas que devem ser trabalhados para gerar desenvolvimento. E será possível conferir tudo isso por região, com análises de especialistas e indicadores econômicos atualizados”, explica Mariana.
O evento é exclusivo para convidados.
O evento é exclusivo para convidados.