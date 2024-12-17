Palácio Anchieta abre as portas para o lançamento do 20° Anuário do ES, nesta quinta-feira

Registro do lançamento do Anuário de A Gazeta 2023 Crédito: Fernando Madeira

Duas décadas como um raio-x econômico, político e social do Espírito Santo, mas mantendo em foco os desafios e oportunidades de futuro. Se fosse possível resumir em uma frase a missão do Anuário do Espírito Santo, publicação de A Gazeta que chega ao 20º ano, essa síntese seria possível. Prova disso é que, nesta quinta-feira (19), o Palácio Anchieta abre as portas para prefeitos, empresários e jornalistas, que se reúnem em um almoço-palestra para o lançamento da mais nova edição do Anuário.

Com apresentação do colunista de Economia e Negócios de A Gazeta, Abdo Filho, o presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, e o economista e apresentador da Rede CBN Luiz Fustavo Medina - o Teco - apresentam a palestra "O DNA dos municípios capixabas", abordando a evolução das cidades e as oportunidades de negócios que prometem impulsionar o Estado nos próximos anos.

Depois de lançado, o Anuário do ES estará disponível no site agazeta.com.br/anuario, e a versão física, com quase 200 páginas, será disponibilizada também em escolas da rede pública estadual. Elaborada pelo Estúdio Gazeta, a produção de 2024 busca reunir opiniões de especialistas e dados geopolíticos, sociais e econômicos sobre o desenvolvimento do Estado.

A potência capixaba

A gerente do Estúdio Gazeta, Mariana Perini, conta que, para celebrar as duas décadas de Anuário, a coordenadora de conteúdo da área, Flávia Martins, em conjunto com as editoras de A Gazeta Mikaella Campos e Joyce Meriguetti, resolveram voltar a 2004, com a iniciativa de reunir as as potencialidades de todos os municípios do Espírito Santo em uma publicação anual.