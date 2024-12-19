Anuário 2024: Consulte aqui os principais dados da economia capixaba

O Anuário ES 2024 de A Gazeta chega à 20ª edição com o tema "O DNA dos Municípios que movem o Espírito Santo". Em versões impressa e digital, que pode ser acessada clicando aqui, a publicação traz um raio X das potencialidades capixabas e revela indicadores do Estado, das 10 microrregiões e dos 78 municípios capixabas.
Entre os indicadores estão Produto Interno Bruto (PIB), receitas, de acordo com cada fonte, como arrecadação com impostos, e despesas, como gastos com saúde e educação. Todos essas dados também podem ser consultados gratuitamente, de forma dinâmica e interativa, nas tabelas abaixo. Clique e confira: