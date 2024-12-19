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Dados do ES

Anuário 2024: Consulte aqui os principais dados da economia capixaba

A Gazeta disponibiliza BI com os principais indicadores do Espírito Santo, das regiões e dos municípios, além de números que mostram a importância de cada setor para o desenvolvimento do Estado

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 13:34

Publicado em 

19 dez 2024 às 13:34
O Anuário ES 2024 de A Gazeta chega à 20ª edição com o tema "O DNA dos Municípios que movem o Espírito Santo". Em versões impressa e digital, que pode ser acessada clicando aqui, a publicação traz um raio X das potencialidades capixabas e revela indicadores do Estado, das 10 microrregiões e dos 78 municípios capixabas.
Entre os indicadores estão Produto Interno Bruto (PIB), receitas, de acordo com cada fonte, como arrecadação com impostos, e despesas, como gastos com saúde e educação. Todos essas dados também podem ser consultados gratuitamente, de forma dinâmica e interativa, nas tabelas abaixo. Clique e confira:

LEIA MAIS DO ANUÁRIO

Acesse aqui a versão digital do Anuário Espírito Santo 2024 de A Gazeta

Anuário ES completa 20 anos como testemunha de um Estado em constante evolução

Veja as riquezas produzidas por cada microrregião do ES

Do agro ao pré-sal: as estratégias do ES para fazer a economia crescer mais

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