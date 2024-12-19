Veja as riquezas produzidas por cada microrregião do ES

Mesmo com um pequeno território, o Estado capixaba apresenta diversos potenciais, que vão desde as atividades do agronegócio até as industriais. Cada região tem características específicas, com desafios e fortalezas que devem ser trabalhados para gerar desenvolvimento. Confira abaixo o perfil de cada uma delas.
Metropolitana
- Municípios: Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.
- Representa 57,69% do PIB estadual.
- PIB por setores: 62% - Serviços; 20% - Impostos líquidos de subsídios sobre produtos; 18% - Indústria.
- Economia: está baseada nas atividades portuárias, industriais, no comércio e serviços. É um dos principais pontos de escoamento da produção nacional. Vias de acesso compreendem, além de rodovias, dois grandes portos – o de Vitória e o de Tubarão –, ferrovia e aeroportos. O turismo é atividade que merece destaque, tanto o de negócios quanto o de lazer. Minério de ferro, aço e petróleo têm grande peso no PIB.
Central Serrana
- Municípios: Itaguaçu, Itarana, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina.
- Representa 1,94% do PIB estadual
- PIB por setores: 54% - Serviços; 31% - Agropecuária 9% Indústria; 6% - Impostos líquidos de subsídios sobre produtos
- Economia: tem na agropecuária a base de sua economia, sendo o café um dos principais produtos cultivados. Cabe destacar ainda a agroindústria, o setor granjeiro, o agroturismo, o turismo, entre outros segmentos.
Sudoeste Serrana
- Municípios: Laranja da Terra, Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins, Marechal Floriano.
- Representa 2,45% do PIB estadual
- PIB por setores: 61% - Serviços; 20% - Agropecuária; 12% - Indústria; 7% Impostos líquidos de subsídios sobre produtos
- Economia: tem como base especialmente a agricultura, além da pecuária e do hortifrutigranjeiro. A agroindústria, além de familiar, caracteriza-se por sua diversificação, em que se sobressaem a cafeicultura, a fruticultura e a olericultura, que se somam às atividades ligadas ao agroturismo e à produção artesanal.
Litoral Sul
- Municípios: Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Piúma, Rio Novo do Sul, Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy.
- Representa 8,34% do PIB estadual.
- PIB por setores: 49% - Serviços; 6% - Agropecuária; 41% - Indústria; 4% - Impostos líquidos de subsídios sobre produtos.
- Economia: A indústria é a principal atividade econômica, com destaque para a produção e exportação de minério. A atividade pesqueira, a produção e distribuição de petróleo e gás, a agricultura (café e frutas, especialmente banana e abacaxi) e a pecuária bovina (de corte e de leite) também se destacam.
Central Sul
- Municípios: Castelo, Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim, Muqui, Atílio Vivacqua, Mimoso do Sul, Apiacá.
- Representa: 6,59% do PIB estadual
- PIB por setores: 63% - Serviços; 5% - Agropecuária; 21% - Indústria; 11% - Impostos líquidos de subsídios sobre produtos.
- Economia: Destaca-se por jazidas de rochas naturais e pelas atividades relacionadas. Tem uma das cadeias produtivas mais diversificadas do Espírito Santo, inclusive com a produção de equipamentos e acessórios para extração e beneficiamento de rochas. Desenvolve ainda agricultura, indústria, pecuária e turismo.
Caparaó
- Municípios: Ibatiba, Irupi, Iúna, Ibitirama, Muniz Freire, Divino de São Lourenço, Jerônimo Monteiro, Alegre, Dores do Rio Preto, Guaçuí, São José do Calçado, Bom Jesus do Norte.
- Representa: 2,76% do PIB estadual.
- PIB por setores: 64% - Serviços; 18% - Agropecuária; 12% - Indústria; 6% - Impostos líquidos de subsídios sobre produtos.
- Economia: O principal cultivo desta microrregião é o café, com destaque para os produtos especiais. Tem potencial para crescer em áreas como turismo de experiência, fruticultura, agroturismo e silvicultura, entre outras áreas.
Rio Doce
- Municípios: Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Linhares, Rio Bananal, Sooretama.
- Representa 10,40% do PIB estadual.
- PIB por setores: 46% - Serviços; 4% - Agropecuária; 37% - Indústria; 13% - Impostos líquidos de subsídios sobre produtos.
- Economia: destaque para a atividade industrial e a portuária. A região recebe muitos investimentos na cadeia da produção de celulose, nas áreas de energia, metalmecânica, petróleo e gás e de complexo portuário. Também tem um agronegócio muito desenvolvido.
Centro-Oeste
- Municípios: Baixo Guandu, São Roque do Canaã, Colatina, Marilândia, Pancas, Governador Lindenberg, São Domingos do Norte, Alto Rio Novo, Vila Valério, São Gabriel da Palha.
- Representa 5,33% do PIB estadual.
- PIB por setores: 64% - Serviços; 6% - Agropecuária; 20% - Indústria; 10% - Impostos líquidos de subsídios sobre produtos.
- Economia: o café conilon é o principal produto de destaque na agricultura. Outro setor em evidência é a exploração de rochas como o granito, com seus serviços correlatos. O agroturismo e o turismo de aventura são alternativas na região.
Nordeste
- Municípios: Jaguaré, São Mateus, Conceição da Barra, Boa Esperança, Pinheiros, Pedro Canário, Montanha, Ponto Belo, Mucurici.
- Representa 3,99% do PIB estadual.
- PIB por setores: 70% - Serviços; 12% - Agropecuária; 10% - Indústria; 8% - Impostos líquidos de subsídios sobre produtos.
- Economia: é fortemente influenciada pela atividade de silvicultura, petróleo e gás, café conilon, pecuária mista, cana-de-açúcar e seu processamento (usinas de álcool) e fruticultura diversificada.
Noroeste
- Municípios: Águia Branca, Mantenópolis, Barra de São Francisco, Nova Venécia, Vila Pavão, Água Doce do Norte, Ecoporanga.
- Representa 2,53% do PIB estadual
- PIB por setores: 65% - Serviços; 10% - Agropecuária; 17% - Indústria; 8% - Impostos líquidos de subsídios sobre produtos.
- Economia: tem por base o café conilon, a pecuária, a fruticultura e as rochas naturais. A microrregião apresenta grande potencial de incremento em cadeias produtivas como a do granito.