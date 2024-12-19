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Potencialidades

Veja as riquezas produzidas por cada microrregião do ES

Cada região capixaba tem características específicas, com desafios e fortalezas que devem ser trabalhados para gerar desenvolvimento

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 08:00

Publicado em 

19 dez 2024 às 08:00
Entardecer com vista da Baía de Vitória
Entardecer com vista da Baía de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Mesmo com um pequeno território, o Estado capixaba apresenta diversos potenciais, que vão desde as atividades do agronegócio até as industriais. Cada região tem características específicas, com desafios e fortalezas que devem ser trabalhados para gerar desenvolvimento. Confira abaixo o perfil de cada uma delas.

Metropolitana

  • Municípios: Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.
  • Representa 57,69% do PIB estadual.
  • PIB por setores: 62% - Serviços; 20% -  Impostos líquidos de subsídios sobre produtos; 18% - Indústria. 
  • Economia: está baseada nas atividades portuárias, industriais, no comércio e serviços. É um dos principais pontos de escoamento da produção nacional. Vias de acesso compreendem, além de rodovias, dois grandes portos – o de Vitória e o de Tubarão –, ferrovia e aeroportos. O turismo é atividade que merece destaque, tanto o de negócios quanto o de lazer. Minério de ferro, aço e petróleo têm grande peso no PIB.
Vista da Terceira Ponte e de Vitória
Vista da Terceira Ponte e de Vitória, na Região Metropolitana Crédito: Vitor Jubini

Central Serrana

  • Municípios: Itaguaçu, Itarana, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina.
  • Representa 1,94% do PIB estadual
  • PIB por setores:  54% - Serviços; 31% - Agropecuária 9% Indústria; 6% - Impostos líquidos de subsídios sobre produtos
  • Economia: tem na agropecuária a base de sua economia, sendo o café um dos principais produtos cultivados. Cabe destacar ainda a agroindústria, o setor granjeiro, o agroturismo, o turismo, entre outros segmentos.
Praça em Santa Teresa
Praça em Santa Teresa: destaque para o turismo Crédito: Júnior Follador | Divulgação | Prefeitura de Santa Teresa

Sudoeste Serrana

  • Municípios: Laranja da Terra, Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins, Marechal Floriano.
  • Representa 2,45% do PIB estadual
  • PIB por setores:  61% - Serviços; 20% - Agropecuária;  12% - Indústria; 7%  Impostos líquidos de subsídios sobre produtos
  • Economia: tem como base especialmente a agricultura, além da pecuária e do hortifrutigranjeiro. A agroindústria, além de familiar, caracteriza-se por sua diversificação, em que se sobressaem a cafeicultura, a fruticultura e a olericultura, que se somam às atividades ligadas ao agroturismo e à produção artesanal.
Voo de balão em Pedra Azul
Voo de balão em Pedra Azul, um dos destaques no turismo da região Crédito: Instagram/@voe.pedraazul

Litoral Sul

  • Municípios: Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Piúma, Rio Novo do Sul, Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy.
  • Representa 8,34% do PIB estadual.
  • PIB por setores: 49%  - Serviços; 6% - Agropecuária; 41% - Indústria; 4% - Impostos líquidos de subsídios sobre produtos.
  • Economia: A indústria é a principal atividade econômica, com destaque para a produção e exportação de minério. A atividade pesqueira, a produção e distribuição de petróleo e gás, a agricultura (café e frutas, especialmente banana e abacaxi) e a pecuária bovina (de corte e de leite) também se destacam.
Vista para o Monte Agá, em Piúma, durante passagem de trio elétrico comandado por Beto Kauê na segunda-feira (12) de carnaval
Vista para o Monte Agá, em Piúma, durante passagem de trio elétrico no Carnaval de Piúma. Crédito: Marcilio Pinheiro Ferreira

Central Sul

  • Municípios: Castelo, Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim, Muqui, Atílio Vivacqua, Mimoso do Sul, Apiacá.
  • Representa: 6,59% do PIB estadual
  • PIB por setores: 63%  - Serviços; 5% - Agropecuária; 21% - Indústria; 11% - Impostos líquidos de subsídios sobre produtos.
  • Economia: Destaca-se por jazidas de rochas naturais e pelas atividades relacionadas. Tem uma das cadeias produtivas mais diversificadas do Espírito Santo, inclusive com a produção de equipamentos e acessórios para extração e beneficiamento de rochas. Desenvolve ainda agricultura, indústria, pecuária e turismo.
Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, em Cachoeiro de Itapemirim; trânsito; estrada; sinal fechado
Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Wilson Rodrigues

Caparaó

  • Municípios: Ibatiba,  Irupi,  Iúna,  Ibitirama,  Muniz Freire,  Divino de São Lourenço,  Jerônimo Monteiro,  Alegre,  Dores do Rio Preto,  Guaçuí, São José do Calçado,  Bom Jesus do Norte.
  • Representa: 2,76% do PIB estadual.
  • PIB por setores: 64% - Serviços; 18% - Agropecuária; 12% - Indústria; 6% - Impostos líquidos de subsídios sobre produtos.
  • Economia: O principal cultivo desta microrregião é o café, com destaque para os produtos especiais. Tem potencial para crescer em áreas como turismo de experiência, fruticultura, agroturismo e silvicultura, entre outras áreas.
Cachoeira da Fumaça, em Alegre, é uma beleza natural da região do Caparaó capixaba
Cachoeira da Fumaça, em Alegre, é uma beleza natural da região do Caparaó capixaba Crédito: Felipe Khoury

Rio Doce

  • Municípios: Aracruz,  Ibiraçu,  João Neiva,  Linhares,  Rio Bananal,  Sooretama.
  • Representa 10,40% do PIB estadual.
  • PIB por setores: 46% - Serviços; 4% - Agropecuária; 37% - Indústria; 13% - Impostos líquidos de subsídios sobre produtos.
  • Economia: destaque para a atividade industrial e a portuária. A região recebe muitos investimentos na cadeia da produção de celulose, nas áreas de energia, metalmecânica, petróleo e gás e de complexo portuário. Também tem um agronegócio muito desenvolvido.
Linhares
Vista noturna de Linhares: cidade é um polo de desenvolvimento na região Crédito: Divulgação

Centro-Oeste

  • Municípios: Baixo Guandu,  São Roque do Canaã,  Colatina,  Marilândia,  Pancas, Governador Lindenberg,  São Domingos do Norte,  Alto Rio Novo, Vila Valério,  São Gabriel da Palha.
  • Representa 5,33% do PIB estadual.
  • PIB por setores: 64% - Serviços; 6% - Agropecuária; 20% - Indústria; 10% - Impostos líquidos de subsídios sobre produtos.
  • Economia: o café conilon é o principal produto de destaque na agricultura. Outro setor em evidência é a exploração de rochas como o granito, com seus serviços correlatos. O agroturismo e o turismo de aventura são alternativas na região.
Balão passeia por Pancas, no Noroeste do Espírito Santo
Balão em passeio por Pancas, que desponta no turismo de aventura Crédito: Divulgação/Prefeitura de Pancas

Nordeste

  • Municípios: Jaguaré,  São Mateus,  Conceição da Barra,  Boa Esperança,  Pinheiros, Pedro Canário,  Montanha,  Ponto Belo,  Mucurici.
  • Representa 3,99% do PIB estadual.
  • PIB por setores: 70% - Serviços; 12% - Agropecuária; 10% - Indústria; 8% - Impostos líquidos de subsídios sobre produtos.
  • Economia: é fortemente influenciada pela atividade de silvicultura, petróleo e gás, café conilon, pecuária mista, cana-de-açúcar e seu processamento (usinas de álcool) e fruticultura diversificada.
Dunas de Itaúnas
Dunas de Itaúnas, em Conceição da Barra Crédito: TV Gazeta

Noroeste

  • Municípios: Águia Branca,  Mantenópolis,  Barra de São Francisco,  Nova Venécia, Vila Pavão,  Água Doce do Norte,  Ecoporanga.
  • Representa 2,53% do PIB estadual
  • PIB por setores: 65% - Serviços; 10% - Agropecuária; 17% - Indústria; 8% - Impostos líquidos de subsídios sobre produtos.
  • Economia: tem por base o café conilon, a pecuária, a fruticultura e as rochas naturais. A microrregião apresenta grande potencial de incremento em cadeias produtivas como a do granito.
Rio Cricaré, em Nova Venécia
Rio Cricaré, em Nova Venécia Crédito: Divulgação/Prefeitura de Nova Venécia

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