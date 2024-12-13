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Com 200 franquias, Café Caramello abre fábrica em Miami e investe na Europa

O crescimento foi impulsionado por R$ 4 milhões em investimentos conquistados via Club Invest Café, neste ano. O Club conta com investidores-anjo, crowdfunding próprio e financiamento inteligente

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 16:13

Públicado em 

13 dez 2024 às 16:13
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Liderado por Cristina Pascoli, o grupo Café Caramello deve abrir novas fábricas na Europa em 2025  Crédito: divulgação
Sete fábricas no Brasil, 200 franquias em 23 estados, uma fábrica em Miami e a previsão de abrir mais quatro fábricas - Portugal (fevereiro), França (junho), Dubai (outubro) e Itália (novembro) na Europa. O grupo Café Caramello, expandiu-se globalmente, por meio de internacionalização de sua marca e produtos, obtendo registro no FDA (EUA).
A fábrica de Miami está funcionando há cerca de cinco meses já se paga, segundo sua fundadora, Cristina Pascoli. Todo este crescimento foi impulsionado por R$ 4 milhões em investimentos conquistados via Club Invest Café, neste ano. O Club conta com investidores-anjo, crowdfunding próprio e financiamento inteligente. Cada investimento tem seu projeto. Todo o dinheiro arrecadado é direcionado para seu projeto específico.
“Nosso objetivo é implantar 30 franquias de fábrica internacionais em três anos e 1.050 distribuidoras. No Brasil, pretendemos estabelecer mais 2 mil distribuidoras”, declarou Cristina Pascoli fundadora da Café Caramello e líder do grupo.
A produção anual das fábricas de Café Caramello no Brasil é de 500 mil potes, de 31 sabores do creme de café. Na fábrica de Café Caramello de Miami-FL, nos EUA, foram produzidos até hoje 6 mil potes do creme, mas na última remessa exportada foi enviado um container com 10 paletes de insumo, que beneficiados vão render 24 mil potes.

Sabor capixaba

O Café Caramello tem 31 cremes de café registrados, divididos entre as linhas tradicional, saborizados, espresso, blacks, zero açúcar e whey protein, mas está fabricando 28, pois alguns são sazonais. Nos EUA, apresenta cinco sabores do creme, mas já tem 14 autorizados pelo FDA para serem exportados. Os produtos não contém glúten, lactose, gorduras, sódio, nem emulcificantes ou acidulantes. A maioria contém 27 calorias por colher de sopa. Os cremes de café da Café Caramello podem ser consumidos com leite quente, com água quente, como coberturas, com iogurtes, frutas e cereais, no preparo de sobremesas e drinks, com ou sem álcool.
Para o Natal, a marca tem novidade: o Café Caramello Gelado para o Verão, a monodose, com embalagem no formato de xícara, além da pipoca de Café Caramello em co-branding com a empresa Pipocando, da empresária Lorena Soprani.

Rádio Gazeta fecha parceria com startup Speach
Rádio Gazeta fecha parceria com startup Speach Crédito: divulgação

Rádio Gazeta fecha parceria com startup Speach e leva inteligência artificial à programação

A Rádio Gazeta, a mais antiga dentre as emissoras atualmente no ar na Rede Gazeta, inicia uma nova fase com mais inovação em sua operação. 

Em parceria com a Speach, startup residente do Fonte Hub, a emissora passa a contar com inteligência artificial especializada na criação de vozes realistas, trazendo modernidade e eficiência para sua programação.

A novidade permite maior agilidade na produção de conteúdo, sem comprometer a qualidade sonora que o público já conhece. As gravações começaram na última semana e utilizam a voz do gerente de Rádios da Rede, Thiago Silvares, e já está no ar para os ouvintes.

“A implementação de ferramentas como a inteligência artificial e a voz clonada — no caso, a minha — demonstra como é possível integrar inovação sem perder a essência humana. Na Rádio Gazeta, estamos utilizando nas horas em que não temos locutores ao vivo para garantir informação e, principalmente, constância na programação. Isso nos permite atender às necessidades dos ouvintes de forma contínua e estratégica”, explica o gerente, que destacou ainda que esta é uma ótima oportunidade de a rádio se reinventar num cenário de tecnologia em constante evolução.

Segundo o CEO da Speach, Marcos Guimarães, a inteligência artificial não substitui o papel humano, mas otimiza processos e entrega resultados com mais rapidez e eficiência. “Ao contrário do que muitos pensam, a IA facilita a vida do ser humano. Neste caso, trouxemos mais agilidade à produção dos programas, liberando tempo para o Thiago se dedicar a outras atividades, além de reduzir custos para a rádio. Para o público, a qualidade permanece idêntica, com a tecnologia reproduzindo cada nuance da voz original”, explica.

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