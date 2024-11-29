A Gazeta promove ações comerciais e de conteúdo para a Black Friday 2024

A Associação dos Empresários da Serra (Ases) anunciou os vencedores da 18ª edição do Prêmio Mérito Empresarial, que reconhece anualmente as empresas que se destacaram em suas atividades durante o ano. A celebração acontece no dia 5 de dezembro, às 20 horas, no Steffen Centro de Eventos, em Serra, e o homenageado do ano será o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande.

Segundo Fabio Saad Junger, presidente da Ases, a premiação representa um momento de celebração e reconhecimento do impacto positivo dessas empresas na economia local. “O Prêmio Mérito Empresarial vai além de uma simples homenagem; ele valoriza os empresários que se destacam em seus segmentos e contribuem significativamente para o desenvolvimento do município. É um orgulho para a Ases promover um evento tão relevante e grandioso”, afirma.

A edição deste ano, espera reunir mais de 800 pessoas, e conta com patrocínio de empresas como ArcelorMittal, Sicredi, Sebrae, Sicoob, Banestes, Unimed Vitória, Findes, Bandes e Miss Gatty Brigaderia, além da organização da Cristal Eventos.

Os premiados de 2024 são:

• Mulher de Negócios: Aretusa Araújo, da Arjur Advocacia.

• Indústria: BomBiscoito.

• Comércio: Compose.

• Serviços: Mister Mind.

• Micro e Pequena Empresa: BNI Espírito Santo.

Além disso, o Banestes, a D&R Arquitetura e o Sicoob receberão homenagens especiais durante o evento, por sua contribuição para a construção da Casa do Empresário, sede da Ases, que completou um ano.





