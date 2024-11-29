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Promoção

A Gazeta promove ações comerciais e de conteúdo para a Black Friday 2024

As oportunidades variam desde reels de ofertas até conteúdo exclusivo. O objetivo é potencializar a visibilidade das ofertas por meio de vídeos em diferentes formatos, tudo isso dentro de A Gazeta, impactando diretamente o público capixaba

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 13:53

Públicado em 

29 nov 2024 às 13:53
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Capa do e-book Tá no Lucro para a Black Friday
Capa do e-book da Black Friday Crédito: divulgação
Além de ser um dia repleto de promoções, a Black Friday representa uma oportunidade estratégica para as marcas conquistarem novos públicos e acelerarem seus resultados. No Brasil, a data segue ganhando força a cada ano, com consumidores cada vez mais interessados em aproveitar ofertas imperdíveis, enquanto as empresas investem em experiências de compra cada vez mais envolventes e personalizadas. Pensando nisso, A Gazeta planejou uma série de ações para ajudar os consumidores a fazerem boas compras na Black Friday.
As oportunidades variam desde reels de ofertas até conteúdo exclusivo. O objetivo é potencializar a visibilidade das ofertas por meio de vídeos exclusivos em diferentes formatos, tudo isso dentro de A Gazeta, impactando diretamente o público capixaba.
Com uma marca já reconhecida e engajada, sua empresa poderá gerar conversões durante a Black Friday. Nesse sentido, a mídia display exclusiva, veiculada de forma rotativa no site, ampliará ainda mais o alcance da campanha no portal, garantindo um aumento significativo na visibilidade.

Conteúdo para o público

A Black Friday é um período repleto de oportunidades, mas também levanta muitas dúvidas tanto para consumidores quanto para empreendedores. Pensando nisso, o perfil de A Gazeta realizará uma live especial para esclarecer as principais questões e ajudar o público a aproveitar ao máximo esse evento. Para compor, será disponibilizado um e-book com dicas práticas para quem deseja aproveitar as melhores promoções.
Para quem busca aprender a gerar receita durante a Black Friday, também será divulgado um vídeo exclusivo. A programação contará ainda com matérias sobre os descontos no comércio e orientações de especialistas para evitar golpes e armadilhas nas compras.
De acordo com Elaine Silva, Gerente-executiva de Produto Digital, a redação aproveitou o período para lançar uma nova marca, a editoria Tá no Lucro, focada na cobertura econômica, com destaque para as dicas e informações relacionadas à Black Friday.
“O e-book repleto de dicas valiosas para evitar golpes e prejuízos durante este período estará disponível em formato PDF, facilitando o acesso por dispositivos móveis e a distribuição em nossos grupos de WhatsApp”, afirma Elaine.
Elaine também destacou o aspecto comercial das ações vinculadas à área de Receitas com Usuário:
“O objetivo é divulgar ofertas de empresas afiliadas, como Amazon, Cobasi e Magalu, incluindo ações do Clube A Gazeta e de parceiros de desconto, além de promover ofertas que podem gerar monetização para A Gazeta”, ressalta.
Além disso, os conteúdos trarão links de afiliadas com ofertas em áreas como saúde, beleza, moda, eletrônicos e muito mais.
“Essa estratégia busca não apenas gerar conteúdo relevante para nossos leitores, mas também monetizar por meio da venda de pacotes publicitários para clientes comerciais e compras realizadas pelo público”, conclui Elaine.

18ª edição do Prêmio Mérito Empresarial, na Serra
18ª edição do Prêmio Mérito Empresarial, na Serra Crédito: divulgação

Ases divulga vencedores do Prêmio Mérito Empresarial 2024

A Associação dos Empresários da Serra (Ases) anunciou os vencedores da 18ª edição do Prêmio Mérito Empresarial, que reconhece anualmente as empresas que se destacaram em suas atividades durante o ano. A celebração acontece no dia 5 de dezembro, às 20 horas, no Steffen Centro de Eventos, em Serra, e o homenageado do ano será o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande.

Segundo Fabio Saad Junger, presidente da Ases, a premiação representa um momento de celebração e reconhecimento do impacto positivo dessas empresas na economia local. “O Prêmio Mérito Empresarial vai além de uma simples homenagem; ele valoriza os empresários que se destacam em seus segmentos e contribuem significativamente para o desenvolvimento do município. É um orgulho para a Ases promover um evento tão relevante e grandioso”, afirma.

A edição deste ano, espera reunir mais de 800 pessoas, e conta com patrocínio de empresas como ArcelorMittal, Sicredi, Sebrae, Sicoob, Banestes, Unimed Vitória, Findes, Bandes e Miss Gatty Brigaderia, além da organização da Cristal Eventos.

Os premiados de 2024 são: 

• Mulher de Negócios: Aretusa Araújo, da Arjur Advocacia.

• Indústria: BomBiscoito.

• Comércio: Compose.

• Serviços: Mister Mind.

• Micro e Pequena Empresa: BNI Espírito Santo. 

Além disso, o Banestes, a D&R Arquitetura e o Sicoob receberão homenagens especiais durante o evento, por sua contribuição para a construção da Casa do Empresário, sede da Ases, que completou um ano.


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