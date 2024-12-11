Comunidade MKT Vix realiza Sunset para fechar as atividades do ano

Nova opção de plano de saúde vai permitir que o paciente receba reembolso por consultas particulares
Qual o melhor médico para você? A escolha do profissional que vai cuidar da sua saúde deve ser sua. Foi pensando nisso, que a São Bernardo Samp decidiu criar uma nova opção de plano de saúde: o Amplo Reembolso.
A ideia é que, além de todos os profissionais disponibilizados pela operadora de saúde, o cliente também tenha o direito de optar por consultas particulares – com o médico que desejar – e receber até R$ 300 de reembolso por consulta.
De acordo com Fernando Aguiar, diretor Comercial da Athena Saúde no Espírito Santo, a possibilidade do reembolso em consultas particulares tem o objetivo de dar mais liberdade ao beneficiário, que continuará a contar com uma ampla lista de profissionais credenciados, além de ter atendimento garantido no Vitória Apart e nos principais hospitais do Estado.
“Os melhores hospitais, laboratórios e clínicas do Espírito Santo estão credenciados nesse produto, além de uma ampla rede médica credenciada. Mas se o beneficiário não quiser marcar consulta com o médico da rede credenciada, ele terá todo o direito de fazer a consulta particular com o médico escolhido por ele e o plano vai reembolsar até R$ 300 por consulta médica. Nós queremos dar ao cliente a possibilidade de escolher”, afirma Aguiar.
O beneficiário terá direito a 10 consultas reembolsáveis por ano. Ao optar por uma consulta particular, o titular do plano de saúde deverá solicitar o reembolso via aplicativo e a operadora terá 10 dias úteis para realizar o pagamento.
“É um plano de abrangência estadual, com a liberdade de ter garantido o atendimento
com o médico que ele desejar. E ainda vem com o atendimento odontológico de
urgência garantido”,
completa o diretor comercial da Athena.
Prósper Comunicação passa a integrar uma rede global de agências de publicidade
A agência Prósper Comunicação é a única agência capixaba a integrar a Constellation Global Network, uma rede colaborativa que conecta agências de publicidade independentes e redes criativas em todo o mundo, com presença na Europa, Ásia, Américas e África.
A agência recebeu o convite no momento em que completa 20 anos no mercado, colecionando prêmios internacionais, em países como Estados Unidos, Argentina, Inglaterra e até Coreia do Sul.
Ao integrar essa rede mundial, a Prósper reforça seu olhar para além das fronteiras do Espírito Santo, Estado onde nasceu e onde deu origem a uma holding, a Beta Rede, que reúne 6 empresas com clientes em todo o Brasil e também em outros países.
O fundador e CEO da Beta Rede, Rimaldo de Sá, destacou a importância de integrar a Constellation. "Recebemos o convite com muito entusiasmo, porque ele representa uma grande oportunidade de troca de informações, de colaboração e de intercâmbio com agências independentes no mundo todo. Já temos experiência internacional, em países da América Latina ou em Portugal e Israel, e agora ampliamos esse movimento internacional", disse Rimaldo.