Comunidade MKT Vix realiza Sunset para fechar as atividades do ano

Qual o melhor médico para você? A escolha do profissional que vai cuidar da sua saúde deve ser sua. Foi pensando nisso, que a São Bernardo Samp decidiu criar uma nova opção de plano de saúde: o Amplo Reembolso.

A ideia é que, além de todos os profissionais disponibilizados pela operadora de saúde, o cliente também tenha o direito de optar por consultas particulares – com o médico que desejar – e receber até R$ 300 de reembolso por consulta.

De acordo com Fernando Aguiar, diretor Comercial da Athena Saúde no Espírito Santo, a possibilidade do reembolso em consultas particulares tem o objetivo de dar mais liberdade ao beneficiário, que continuará a contar com uma ampla lista de profissionais credenciados, além de ter atendimento garantido no Vitória Apart e nos principais hospitais do Estado.

“Os melhores hospitais, laboratórios e clínicas do Espírito Santo estão credenciados nesse produto, além de uma ampla rede médica credenciada. Mas se o beneficiário não quiser marcar consulta com o médico da rede credenciada, ele terá todo o direito de fazer a consulta particular com o médico escolhido por ele e o plano vai reembolsar até R$ 300 por consulta médica. Nós queremos dar ao cliente a possibilidade de escolher”, afirma Aguiar.

O beneficiário terá direito a 10 consultas reembolsáveis por ano. Ao optar por uma consulta particular, o titular do plano de saúde deverá solicitar o reembolso via aplicativo e a operadora terá 10 dias úteis para realizar o pagamento.

“É um plano de abrangência estadual, com a liberdade de ter garantido o atendimento com o médico que ele desejar. E ainda vem com o atendimento odontológico de urgência garantido”, completa o diretor comercial da Athena.

