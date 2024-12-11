Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confraternização

Comunidade MKT Vix realiza Sunset para fechar as atividades do ano

Evento reuniu os principais profissionais de marketing e comunicação do Estado para celebrar e gerar networking entre os membros do grupo que promovem eventos de troca de conhecimento o ano todo

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 18:00

Públicado em 

11 dez 2024 às 18:00
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Confraternização da Comunidade MKT Vix
Pablo Vieira e Leandro Vicentini, administradores da comunidade, com outros líderes da MKT Vix, que já conta com quase 500 membros Crédito: @pablodantas02
A comunidade MKT ViX, grupo de profissionais de marketing do Espírito Santo, promoveu, no último dia 29, um evento memorável na Arena Evo, em Vitória, reunindo mais de 100 especialistas para celebrar as conquistas do ano e o espírito de colaboração que caracteriza o grupo.
O encontro marcou o encerramento de um ano intenso de trabalho, aprendizado e networking, com a realização de 11 eventos gratuitos que promoveram a troca de conhecimento e que fortaleceram os laços entre os membros da comunidade.
Confraternização da Comunidade MKT Vix
O presidente do Sinapro, Alexandre Pedoni, na confraternização  Crédito: @pablodantas02
Fundado em 2018, a comunidade de profissionais do Marketing e da Comunicação vem crescendo ano a ano e hoje conta com quase 500 membros, líderes em suas áreas e apaixonados por transformar o mercado capixaba.
"A comunidade MKT ViX nasceu pequena, mas com um grande objetivo: unir profissionais de marketing para compartilhar experiências, gerar networking e protagonismo para seus membros. Hoje, seis anos depois, percebemos a força dessa comunidade e o impacto positivo que ela tem gerado no Espírito Santo. Estamos só começando", afirmou Leandro Vicentini, um dos administradores do grupo.
Confraternização da Comunidade MKT Vix
Carine Cardoso também é administradora da comunidade Crédito: @pablodantas02
O evento contou com a presença de diversos administradores e líderes de segmentos, cada um representando uma área estratégica do marketing. A atuação dos administradores e líderes, que atuam como ponto de conexão para cada nicho, foi destacada como um dos diferenciais da comunidade. São eles os responsáveis pela idealização dos eventos e das discussões relevantes, ajudando a fortalecer ainda mais o ecossistema de marketing local.

Fernando Aguiar, diretor Comercial da Athena Saúde no Espírito Santo
Fernando Aguiar é diretor Comercial da Athena Saúde no Espírito Santo Crédito: jackson goncalves

Nova opção de plano de saúde vai permitir que o paciente receba reembolso por consultas particulares

Qual o melhor médico para você? A escolha do profissional que vai cuidar da sua saúde deve ser sua. Foi pensando nisso, que a São Bernardo Samp decidiu criar uma nova opção de plano de saúde: o Amplo Reembolso. 

A ideia é que, além de todos os profissionais disponibilizados pela operadora de saúde, o cliente também tenha o direito de optar por consultas particulares – com o médico que desejar – e receber até R$ 300 de reembolso por consulta.

De acordo com Fernando Aguiar, diretor Comercial da Athena Saúde no Espírito Santo, a possibilidade do reembolso em consultas particulares tem o objetivo de dar mais liberdade ao beneficiário, que continuará a contar com uma ampla lista de profissionais credenciados, além de ter atendimento garantido no Vitória Apart e nos principais hospitais do Estado.

“Os melhores hospitais, laboratórios e clínicas do Espírito Santo estão credenciados nesse produto, além de uma ampla rede médica credenciada. Mas se o beneficiário não quiser marcar consulta com o médico da rede credenciada, ele terá todo o direito de fazer a consulta particular com o médico escolhido por ele e o plano vai reembolsar até R$ 300 por consulta médica. Nós queremos dar ao cliente a possibilidade de escolher”, afirma Aguiar.

O beneficiário terá direito a 10 consultas reembolsáveis por ano. Ao optar por uma consulta particular, o titular do plano de saúde deverá solicitar o reembolso via aplicativo e a operadora terá 10 dias úteis para realizar o pagamento.

“É um plano de abrangência estadual, com a liberdade de ter garantido o atendimento com o médico que ele desejar. E ainda vem com o atendimento odontológico de urgência garantido”, completa o diretor comercial da Athena.

Prósper Comunicação passa a integrar uma rede global de agências de publicidade

A agência Prósper Comunicação é a única agência capixaba a integrar a Constellation Global Network, uma rede colaborativa que conecta agências de publicidade independentes e redes criativas em todo o mundo, com presença na Europa, Ásia, Américas e África.

A agência recebeu o convite no momento em que completa 20 anos no mercado, colecionando prêmios internacionais, em países como Estados Unidos, Argentina, Inglaterra e até Coreia do Sul. 

Ao integrar essa rede mundial, a Prósper reforça seu olhar para além das fronteiras do Espírito Santo, Estado onde nasceu e onde deu origem a uma holding, a Beta Rede, que reúne 6 empresas com clientes em todo o Brasil e também em outros países.

O fundador e CEO da Beta Rede, Rimaldo de Sá, destacou a importância de integrar a Constellation. "Recebemos o convite com muito entusiasmo, porque ele representa uma grande oportunidade de troca de informações, de colaboração e de intercâmbio com agências independentes no mundo todo. Já temos experiência internacional, em países da América Latina ou em Portugal e Israel, e agora ampliamos esse movimento internacional", disse Rimaldo.

Veja Também

Stone Summit debate cenário atual e futuro do setor de rochas no ES

A Gazeta promove ações comerciais e de conteúdo para a Black Friday 2024

Multiplace Mais se une a produtoras e traz 26 grandes atrações para o verão

Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados