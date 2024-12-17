Com desempenho recorde, Shopping Vitória vai inaugurar nova ala com marcas inéditas

Projeção da nova Ala Parque do Shopping Vitória, que será inaugurada em julho de 2025 Crédito: Divulgação

O Shopping Vitória encerra 2024 com motivos para comemorar e cheio de novidades para 2025, como a chegada de novas marcas inéditas no Estado e a entrega de uma praça de alimentação repaginada aos clientes. O mall teve um desempenho recorde e vai fechar este ano com o faturamento de R$ 1,2 bilhão em vendas, um crescimento de 8% em relação a 2023. O resultado é superior à média nacional de 3,6%, prevista pela Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce) – alta impulsionada pela queda no desemprego e pela melhora na renda dos brasileiros.

Esse aumento nas vendas foi ainda mais significativo nas principais datas comemorativas para o varejo, principalmente a Black Friday, que, segundo o diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto, ficou aquém do esperado em 2023. Mas, este ano, a data de promoções, que já se tornou uma tradição no país, surpreendeu positivamente, registrando um resultado 14% superior ao do ano passado. O mesmo aconteceu com Dia das Mães e Dia dos Namorados, com aumento de 14%, e Dia dos Pais, com 13% a mais nas vendas. A mesma tendência, segundo ele, também é esperada para o Natal.

Durante um almoço de fim de ano com a imprensa, nesta terça-feira (17), Brotto pontuou que isso reflete a relevância do shopping tanto na moda quanto na gastronomia e na oferta de eventos e serviços, atraindo o público e gerando emprego e renda.

Do Shopping Vitória, o diretor-geral Raphael Brotto, a vice-presidente, Mariana Buaiz, a gerente de Marketing, Letícia Dalvi, e a coordenadora de Marketing, Deisy Néspoli, durante o anúncio das novidades para o próximo ano. Crédito: Flávia Martins

“Temos uma trajetória que vai além de ser apenas um centro de compras. O Shopping Vitória é um espaço que se integra à vida das pessoas, oferecendo conveniência, lazer e experiências. Estamos sempre em movimento, atentos às mudanças e expectativas da comunidade, buscando inovar e contribuir para o bem-estar e o desenvolvimento local. Nosso compromisso é continuar evoluindo para ser, cada vez mais, um lugar onde as pessoas encontrem soluções para o dia a dia e vivam momentos únicos e especiais”, afirmou Brotto.

Ele acrescentou que, em 2025, o shopping terá duas entregas, que somam o investimento de R$ 30 milhões. Uma delas é a nova praça de alimentação que, após passar por obras de revitalização, será inaugurada em janeiro com novo piso, iluminação e mobiliário, além do mezanino. Duas novas etapas da reformulação serão entregues em 2026, com mudanças na decoração, e 2027, com novas fachadas nos restaurantes e lanchonetes.

Novas lojas

Já em julho do próximo ano, será inaugurada a primeira etapa da nova Ala Parque, que trará marcas inéditas no mercado capixaba, como a NV, da influenciadora Nati Vozza, Samsonite, Maria Filó e LoftyStyle, além de outras já conhecidas, como Diniz Prime, Live e Visão Express. A segunda etapa será entregue em outubro.

Projeção da nova Ala Parque do Shopping Vitória, que será inaugurada em julho de 2025 Crédito: Divulgação

Segundo o diretor-geral do shopping, a Ala Parque vai ocupar a área das Lojas Americanas, seguindo a tendência de se reunir lojas satélites, somando 14 novas operações – sendo que 70% dos espaços já estão locados e a ocupação estará completa em 2026. O novo espaço terá duas praças de convivência e gastronomia, além de muito verde, criando um corredor que irá integrar a Praça Central à Ala Mar, na altura da atual loja Camicado, que será realocada para uma área de quase mil metros quadrados, na Ala Parque.