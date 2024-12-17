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Crescimento nas vendas

Com desempenho recorde, Shopping Vitória vai inaugurar nova ala com marcas inéditas

Mall vai fechar o ano com faturamento de R$ 1,2 bi em vendas, resultado 8% maior que em 2023. Nova praça de alimentação será entregue em janeiro e  a Ala Parque, em julho

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 17:46

Públicado em 

17 dez 2024 às 17:46
Pelo mercado

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Pelo mercado

Projeção da nova Ala Parque do Shopping Vitória, que será inaugurada em julho de 2025
Projeção da nova Ala Parque do Shopping Vitória, que será inaugurada em julho de 2025 Crédito: Divulgação
O Shopping Vitória encerra 2024 com motivos para comemorar e cheio de novidades para 2025, como a chegada de novas marcas inéditas no Estado e a entrega de uma praça de alimentação repaginada aos clientes. O mall teve um desempenho recorde e vai fechar este ano com o faturamento de R$ 1,2 bilhão em vendas, um crescimento de 8% em relação a 2023. O resultado é superior à média nacional de 3,6%, prevista pela Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce) – alta impulsionada pela queda no desemprego e pela melhora na renda dos brasileiros.
Esse aumento nas vendas foi ainda mais significativo nas principais datas comemorativas para o varejo, principalmente a Black Friday, que, segundo o diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto, ficou aquém do esperado em 2023. Mas, este ano, a data de promoções, que já se tornou uma tradição no país, surpreendeu positivamente, registrando um resultado 14% superior ao do ano passado. O mesmo aconteceu com Dia das Mães e Dia dos Namorados, com aumento de 14%, e Dia dos Pais, com 13% a mais nas vendas. A mesma tendência, segundo ele, também é esperada para o Natal.
Durante um almoço de fim de ano com a imprensa, nesta terça-feira (17), Brotto pontuou que isso reflete a relevância do shopping tanto na moda quanto na gastronomia e na oferta de eventos e serviços, atraindo o público e gerando emprego e renda.
Do Shopping Vitória, o diretor-geral, Raphael Brotto, a vice-presidente, Mariana Buaiz, a gerente de Marketing, Letícia Dalvi, e a coordenadora de Marketing, Deisy Néspoli
Do Shopping Vitória, o diretor-geral Raphael Brotto, a vice-presidente, Mariana Buaiz, a gerente de Marketing, Letícia Dalvi, e a coordenadora de Marketing, Deisy Néspoli, durante o anúncio das novidades para o próximo ano. Crédito: Flávia Martins
“Temos uma trajetória que vai além de ser apenas um centro de compras. O Shopping Vitória é um espaço que se integra à vida das pessoas, oferecendo conveniência, lazer e experiências. Estamos sempre em movimento, atentos às mudanças e expectativas da comunidade, buscando inovar e contribuir para o bem-estar e o desenvolvimento local. Nosso compromisso é continuar evoluindo para ser, cada vez mais, um lugar onde as pessoas encontrem soluções para o dia a dia e vivam momentos únicos e especiais”, afirmou Brotto.
Ele acrescentou que, em 2025, o shopping terá duas entregas, que somam o investimento de R$ 30 milhões. Uma delas é a nova praça de alimentação que, após passar por obras de revitalização, será inaugurada em janeiro com novo piso, iluminação e mobiliário, além do mezanino. Duas novas etapas da reformulação serão entregues em 2026, com mudanças na decoração, e 2027, com novas fachadas nos restaurantes e lanchonetes.

Novas lojas

Já em julho do próximo ano, será inaugurada a primeira etapa da nova Ala Parque, que trará marcas inéditas no mercado capixaba, como a NV, da influenciadora Nati Vozza, Samsonite, Maria Filó e LoftyStyle, além de outras já conhecidas, como Diniz Prime, Live e Visão Express.  A segunda etapa será entregue em outubro.
Projeção da nova Ala Parque do Shopping Vitória, que será inaugurada em julho de 2025
Projeção da nova Ala Parque do Shopping Vitória, que será inaugurada em julho de 2025 Crédito: Divulgação
Segundo o diretor-geral do shopping, a Ala Parque vai ocupar a área das Lojas Americanas, seguindo a tendência de se reunir lojas satélites, somando 14 novas operações – sendo que 70% dos espaços já estão locados e a ocupação estará completa em 2026. O novo espaço terá duas praças de convivência e gastronomia, além de muito verde, criando um corredor que irá integrar a Praça Central à Ala Mar, na altura da atual loja Camicado, que será realocada para uma área de quase mil metros quadrados, na Ala Parque.
Brotto também falou sobre a tendência do mall sediar eventos, sendo cada vez mais um espaço de entretenimento para toda a família. Segundo ele, para 2025 já estão programados pelo menos cinco grandes eventos no empreendimento.

Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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