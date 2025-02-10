Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • 5 dicas para aproveitar o Carnaval sem descuidar da saúde
Se cuida

5 dicas para aproveitar o Carnaval sem descuidar da saúde

Hidratação, alimentação balanceada e atenção ao sono são essenciais para manter a energia durante os dias de festa

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 14:30

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

10 fev 2025 às 14:30
Alguns cuidados são importantes para curtir o Carnaval com saúde (Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock)
Alguns cuidados são importantes para curtir o Carnaval com saúde Crédito: Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock
Com o Carnaval se aproximando, muitos brasileiros se preparam para os dias intensos de festas, blocos de rua e diversão. Mas o período requer atenção e preparo com a saúde para aguentar a folia, sem comprometer o bem-estar. Mariana Cristina Cabral Silva, coordenadora e professora do curso de Biomedicina da Faculdade Anhanguera, alerta que os excessos comuns nesse período podem comprometer o bem-estar físico e mental. 
“Embora o Carnaval seja uma época de diversão, algumas ações podem prejudicar o corpo e a mente. O consumo excessivo de álcool, a falta de sono e o ritmo frenético de festas e desfiles podem sobrecarregar o organismo, causando desidratação, aumento da pressão arterial e até distúrbios emocionais. Além disso, os músculos e as articulações podem ser afetados por atividades físicas intensas sem o devido descanso e preparação”, explica.
A seguir, a especialista elenca 5 dicas para quem quer aproveitar o Carnaval de forma saudável e com energia para todos os dias de folia. Confira!

1. Mantenha a hidratação

Para dias de Carnaval com saúde, a primeira recomendação da professora é manter o corpo hidratado. “A combinação de calor, esforço físico e consumo de bebidas alcoólicas pode levar à desidratação. É fundamental ingerir água regularmente durante os dias de folia, alternando com isotônicos ou água de coco para repor os sais minerais perdidos”, explica Mariana Cristina Cabral Silva.

2. Alimente-se corretamente

Outro ponto importante é a alimentação. Mariana Cristina Cabral Silva orienta que, antes de sair para os blocos, é essencial consumir refeições completas, com carboidratos, proteínas e gorduras saudáveis, para garantir energia ao longo do dia. “Evitar longos períodos sem comer também é crucial. Levar lanches práticos, como frutas ou oleaginosas, ajuda a manter a disposição e prevenir indisposições”, recomenda.

3. Durma bem

O sono, frequentemente negligenciado durante o Carnaval , também merece atenção. “Embora a empolgação muitas vezes leve as pessoas a reduzirem as horas de descanso, é importante tentar equilibrar o ritmo para que o corpo se recupere. Dormir bem fortalece o sistema imunológico e evita cansaço excessivo nos dias seguintes”, destaca a professora.
O protetor solar é indispensável durante a folia (Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock)
O protetor solar é indispensável durante a folia Crédito: Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock

4. Proteção solar e cuidado com alimentos 

Mariana Cristina Cabral Silva também reforça a importância de proteger a pele e os olhos contra o sol, usando protetor solar, óculos de sol e chapéus, e de adotar cuidados com a higiene, especialmente ao consumir alimentos de rua. “Prestar atenção à procedência dos alimentos e higienizar as mãos antes de comer são atitudes simples que previnem intoxicações alimentares, muito comuns nessa época, e as viroses”, afirma. 

5. Evite o consumo excessivo de bebidas alcoólicas

Para os foliões que pretendem consumir bebidas alcoólicas, a especialista recomenda moderação. “Evitar o consumo excessivo de álcool ajuda a manter a disposição, além de prevenir ressacas e complicações mais sérias. Alternar a ingestão de bebidas alcoólicas com água é uma boa estratégia para minimizar os efeitos no organismo”, sugere Mariana Cristina Cabral Silva.
Por fim, a professora destaca que se preparar para o Carnaval cuidando da saúde nos dias que antecedem a folia pode fazer toda a diferença. “Manter uma rotina de alimentação equilibrada, hidratação e atividades físicas antes do Carnaval ajuda o corpo a estar mais resistente e preparado para os dias de festa”, conclui a coordenadora do curso de Biomedicina da Faculdade Anhanguera.
Por Bianca Lodi Rieg

Veja Também

4 dicas para a terceira idade aproveitar o Carnaval

Carnaval 2025: confira itens indispensáveis para compor seu look

Caro Leitor,

Esta reportagem foi produzida com independência editorial pelo Portal Edicase. A Gazeta informa que, caso opte por adquirir algum produto por meio dos links disponíveis no texto: 1. Podemos receber uma comissão através de parcerias comerciais. 2. Não temos controle sobre a experiência de compra e suas etapas. 3. Dúvidas ou problemas relacionados ao produto, compra, pagamento ou entrega devem ser tratados diretamente com o lojista responsável.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados