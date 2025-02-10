4 dicas para a terceira idade aproveitar o Carnaval

A terceira idade também pode curtir o Carnaval Crédito: Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

O Carnaval movimenta foliões de todos os cantos para o maior feriado nacional, incluindo a população da terceira idade. No entanto, é preciso atenção e planejamento para não se descuidar da saúde, ainda mais considerando as altas temperaturas.

Para o médico da área de Clínica Médica e Infectologia do AmorSaúde, Dr. Carlos Augusto Figueiredo Correia, priorizar locais seguros e ventilados, usar protetor solar, roupas e calçados confortáveis, também resguardando períodos para descanso são estratégias que garantem um melhor aproveitamento do feriado. “Além disso, é essencial hidratar-se constantemente, mesmo sem sentir sede”, recomenda.

Abaixo, confira como aproveitar o Carnaval com segurança e saúde!

1. Cuidado com as quedas

O Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros (ELSI-Brasil), financiado pelo Ministério da Saúde, aponta que a prevalência de quedas na população idosa residente em áreas urbanas é de 25%. O perigo das quedas é ainda mais urgente considerando que é causa de 7 em cada 10 mortes acidentais de pessoas com mais de 75 anos , ainda conforme o Ministério da Saúde.

Nesse sentido, o Dr. Carlos Augusto Figueiredo Correia salienta a importância de escolher um calçado adequado para aproveitar o Carnaval. “Prefira sapatos fechados e antiderrapantes para maior estabilidade e leve um apoio, se necessário: bastões ou andadores podem ser úteis para uma segurança maior”, comenta.

Os calçados, em especial, devem ter as seguintes recomendações:

O calcanhar deve ficar estabilizado e encaixado, de forma que não aperte, mas, ao mesmo tempo, não fique muito largo;

Palmilhas acolchoadas podem melhorar o equilíbrio;

São indicados materiais respiráveis e que garantam o fluxo de ar nos pés.

O médico também ressalta que as superfícies merecem atenção. “Prefira locais com piso nivelado e evite aglomerações que possam dificultar o equilíbrio”, acrescenta.

2. Hidratação e alimentação

Em feriados prolongados, é comum que a alimentação saia da rotina. Entretanto, o esforço físico demandado para os blocos carnavalescos, somado ao calor, exige uma atenção especial ao que se está comendo e à regularidade dessas refeições. “Quando se trata das pessoas com mais 60 anos, a recomendação é priorizar alimentos leves, como saladas e carnes grelhadas. De lanche, frutas, castanhas e barras de cereais são boas opções para manter a energia”, explica o médico do AmorSaúde.

Além disso, é importante manter o consumo de líquidos para evitar a desidratação. “A hidratação deve ser recorrente, com 2 litros de água por dia. Água de coco e isotônicos também ajudam a repor sais minerais”, comenta o Dr. Carlos Augusto Figueiredo Correia.

É importante manter o consumo dos medicamentos mesmo durante o Carnaval Crédito: Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock

3. Atenção com os medicamentos

O consumo de medicamentos, dentro dos horários corretos, pode ser um desafio na “rotina” carnavalesca. Para aqueles que vão aproveitar os blocos, é necessário adotar algumas medidas para não interromper o uso. “Leve sempre sua medicação habitual, especialmente para doenças crônicas como hipertensão e diabetes”, alerta o profissional.

O planejamento é indispensável para não deixar de tomar as medicações. O médico recomenda caixas organizadoras para comprimidos e que podem ser facilmente transportadas em bolsas. Entretanto, também é preciso estar de olho a outro tipo de alerta: “não consuma álcool em excesso, especialmente se estiver tomando medicamentos que possam interagir com bebidas alcoólicas”, pontua o Dr. Carlos Augusto Figueiredo Correia.

4. Blocos mais adaptados

É possível que o Carnaval seja inclusivo e para todas as idades. No caso das pessoas da terceira idade, a aposta em algumas adaptações torna o momento ainda mais confortável e com chances reduzidas de acidentes. “Procure blocos voltados para a terceira idade ou locais com áreas de descanso e banheiros acessíveis. Pode-se levar uma cadeira dobrável ou almofada para garantir conforto nas pausas”, sugere o profissional.

Por fim, o médico afirma que a companhia de amigos e familiares é um modo de estar mais seguro. Mas, para aqueles que não optarem pelos blocos e desfiles tradicionais, eventos menores e mais tranquilos e festas temáticas podem ser uma ótima pedida para aproveitar o Carnaval.

Por Nayara Campos