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Cultura e entretenimento

Carnaval 2025: confira itens indispensáveis para compor seu look

Saiba quais peças e acessórios não podem faltar na sua produção. Veja também que dia é o Carnaval e quais são as tendências para este ano

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 17:00

Públicado em 

04 fev 2025 às 17:00
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Não sabe que fantasia usar? Veja itens para compor seu look e ideias para grupos e duplas. Além disso, confira também ideias para looks masculinos e femininos. Crédito: Canva
Carnaval é a festa mais aguardada do ano. Segundo este artigo da Universidade de Tiradentes, o termo tem significado que remete ao latim "Carnis levale", ou "abster-se de carne", fazendo referência ao período de jejum e penitência da Quaresma. Com o passar do tempo,  se transformou em uma celebração popular marcada por alegria, música e fantasias, de forma que é emblemática do Brasil e um dos maiores eventos culturais do mundo.
Por isso, nada melhor do que entrar no clima com uma fantasia criativa e cheia de estilo. Curta blocos de rua, festas temáticas ou desfiles, e invista em adereços e peças coloridas. Confira abaixo tudo o que você precisa saber para montar o seu look!

Que dia é o Carnaval 2025?

Saiba que dia é o Carnaval e se é feriado. Crédito: Canva
Carnaval do Brasil começa no Espírito Santo, em Vitória, nos dias 21 e 22 de fevereiro, com os desfiles temáticos realizados no Sambão do Povo.
Enquanto isso, a folia no resto do país acontece no período de 28 de fevereiro (sexta-feira) até o dia 4 de março (terça-feira), sendo os dois últimos (03 e 04/03) pontos facultativos.

Por que o Carnaval muda de data?

O Carnaval é uma data móvel porque está diretamente ligada ao calendário cristão. É determinado pelo domingo de Páscoa, que por sua vez ocorre no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera no hemisfério norte.
A partir disso, a Quarta-feira de Cinzas é definida 46 dias antes da Páscoa, e o Carnaval acontece nos dias que antecedem essa data, geralmente entre fevereiro e março.

Roupas e acessórios  para montar sua fantasia de Carnaval

Headpiece: Nesse Carnaval, uma tendência é dar mais atenção à cabeça, como uma verdadeira estrela do look. Aposte em faixas, tatuagens de cabelo, glitter e aplicações para trazer um toque especial.
Produtos
Bandanas para mulheres 6 peças faixas de cabelo

Bandanas para mulheres 6 peças faixas de cabelo

50 peças de acessórios, joias de cabelo

50 peças de acessórios, joias de cabelo

Glitter, miçangas e maquiagem colorida: essencial para criar produções vibrantes e personalizadas.
Produtos
Kit Miçanga Para Fazer Pulseira Colar Com Pingentes 1350pç

Kit Miçanga Para Fazer Pulseira Colar Com Pingentes 1350pç

Glitter Po Pote 4G Prata Holografico, Colormake

Glitter Po Pote 4G Prata Holografico, Colormake

Meias arrastão e luvas coloridas: Segundo a Steal the Look, elas são perfeitas para dar um toque ousado ao look, seja aliado ao beachwear, seja dentro da tendência de maximalismo.
Produtos
Meia calça arrastão rosa médio vermelha - Unico

Meia calça arrastão rosa médio vermelha - Unico

1 Par de Luvas Arrastão Longa Carnaval Festas Fantasias Cosplay

1 Par de Luvas Arrastão Longa Carnaval Festas Fantasias Cosplay

Roupas e acessórios temáticos: saias de tule, peças de paetê, hot pants e pochetes fazem sucesso.
Produtos
Saia Tutu Tule Lisa Adulto Carnaval Halloween Festas 40cm

Saia Tutu Tule Lisa Adulto Carnaval Halloween Festas 40cm

Cinto Feminino de Correntes Dourado

Cinto Feminino de Correntes Dourado

Hot pant de lurex vermelha

Hot pant de lurex vermelha

Top triângulo sem bojo de paetê preto

Top triângulo sem bojo de paetê preto

Pochete animal print bege

Pochete animal print bege

Sapatos confortáveis: tênis e sandálias confortáveis garantem mais segurança e mobilidade para aproveitar os blocos.
Produtos
Tênis Nike Court Vision Low Next Nature - Masculino

Tênis Nike Court Vision Low Next Nature - Masculino

Dicas de looks para grupos de amigos

Veja ideias para suas fantasias de carnaval. Crédito: Reprodução/Pinterest
Se a ideia é curtir o Carnaval em grupo ou em dupla, combinar fantasias pode ser uma opção divertida. Algumas ideias incluem:
Personagens icônicos: vilões e heróis de desenhos animados ou filmes famosos. Uma ideia é vestir-se da turma do Bob Esponja, com direito a Seu Siriguejo, Gary e até Plankton.
Temática tropical: outra tendência gira em torno de looks com estampas de flores e frutas.
Alusões à cultura brasileira: Para exibir mais brasilidade nas fantasias, que tal se inspirar em obras como a Turma da Mônica para fantasias em grupo, ou ainda Tarsila do Amaral e Abaporu, Turista e Cristo Redentor para duplas?

Looks masculinos e femininos para brilhar no Carnaval

Para quem prefere uma fantasia individual, existem diversas opções que garantem um look estiloso e dentro do clima carnavalesco:
Feminino
Já sabe o que usar no Carnaval 2025? Veja ideias. Crédito: Reprodução Anna Lua Gomes/ Pinterest
Sereia, alinhada ora a trend do Mermaid Core, ora ao goddess core, combinando top com brilho, hot pants, headpiece e maquiagem cintilante.
Fada, usando tule, asas, bastão com estrela e beachwear.
Estrela do pop, inspirada em divas da música como Sabrina Carpenter, Chappell Roan e Charli XCX.
Masculino
Procurando looks masculinos? Veja opções para o Carnaval. Crédito: Reprodução/Pinterest
Gladiador, combinando capa vermelha e sandálias de couro.
Pirata, com bandana, tapa-olho e camisa listrada.
Personagens da cultura pop: Outra aposta é inspirar-se em personalidades como David Bowie, Van Gogh, Aladim e até Woody.

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