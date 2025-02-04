Carnaval 2025: confira itens indispensáveis para compor seu look

Não sabe que fantasia usar? Veja itens para compor seu look e ideias para grupos e duplas. Além disso, confira também ideias para looks masculinos e femininos. Crédito: Canva

Carnaval é a festa mais aguardada do ano. Segundo este artigo da Universidade de Tiradentes, o termo tem significado que remete ao latim "Carnis levale", ou "abster-se de carne", fazendo referência ao período de jejum e penitência da Quaresma. Com o passar do tempo, se transformou em uma celebração popular marcada por alegria, música e fantasias, de forma que é emblemática do Brasil e um dos maiores eventos culturais do mundo.

Por isso, nada melhor do que entrar no clima com uma fantasia criativa e cheia de estilo. Curta blocos de rua, festas temáticas ou desfiles, e invista em adereços e peças coloridas. Confira abaixo tudo o que você precisa saber para montar o seu look!

Que dia é o Carnaval 2025?

Saiba que dia é o Carnaval e se é feriado. Crédito: Canva

Enquanto isso, a folia no resto do país acontece no período de 28 de fevereiro (sexta-feira) até o dia 4 de março (terça-feira), sendo os dois últimos (03 e 04/03) pontos facultativos.

Por que o Carnaval muda de data?

O Carnaval é uma data móvel porque está diretamente ligada ao calendário cristão. É determinado pelo domingo de Páscoa, que por sua vez ocorre no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera no hemisfério norte.

A partir disso, a Quarta-feira de Cinzas é definida 46 dias antes da Páscoa, e o Carnaval acontece nos dias que antecedem essa data, geralmente entre fevereiro e março.

Roupas e acessórios para montar sua fantasia de Carnaval

Headpiece: Nesse Carnaval, uma Nesse Carnaval, uma tendência é dar mais atenção à cabeça, como uma verdadeira estrela do look. Aposte em faixas, tatuagens de cabelo, glitter e aplicações para trazer um toque especial.

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Glitter, miçangas e maquiagem colorida: essencial para criar produções vibrantes e personalizadas.

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Meias arrastão e luvas coloridas: Segundo a Steal the Look , elas são perfeitas para dar um toque ousado ao look, seja aliado ao beachwear, seja dentro da tendência de maximalismo.

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Roupas e acessórios temáticos: saias de tule, peças de paetê, hot pants e pochetes fazem sucesso.

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Sapatos confortáveis: tênis e sandálias confortáveis garantem mais segurança e mobilidade para aproveitar os blocos.

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Dicas de looks para grupos de amigos

Veja ideias para suas fantasias de carnaval. Crédito: Reprodução/Pinterest

Se a ideia é curtir o Carnaval em grupo ou em dupla, combinar fantasias pode ser uma opção divertida. Algumas ideias incluem:

Personagens icônicos: vilões e heróis de desenhos animados ou filmes famosos. Uma ideia é vestir-se da turma do Bob Esponja, com direito a Seu Siriguejo, Gary e até Plankton.

Temática tropical: outra tendência gira em torno de looks com estampas de flores e frutas.

Alusões à cultura brasileira: Para exibir mais brasilidade nas fantasias, que tal se inspirar em obras como a Turma da Mônica para fantasias em grupo, ou ainda Tarsila do Amaral e Abaporu, Turista e Cristo Redentor para duplas?

Looks masculinos e femininos para brilhar no Carnaval

Para quem prefere uma fantasia individual, existem diversas opções que garantem um look estiloso e dentro do clima carnavalesco:

Feminino

Já sabe o que usar no Carnaval 2025? Veja ideias. Crédito: Reprodução Anna Lua Gomes/ Pinterest

Sereia, alinhada ora a trend do , alinhada ora a trend do Mermaid Core , ora ao goddess core , combinando top com brilho, hot pants, headpiece e maquiagem cintilante.

Fada, usando tule, asas, bastão com estrela e beachwear.

Estrela do pop, inspirada em divas da música como Sabrina Carpenter, Chappell Roan e Charli XCX.

Masculino

Procurando looks masculinos? Veja opções para o Carnaval. Crédito: Reprodução/Pinterest

Gladiador, combinando capa vermelha e sandálias de couro.

Pirata, com bandana, tapa-olho e camisa listrada.

Personagens da cultura pop: Outra aposta é inspirar-se em personalidades como David Bowie, Van Gogh, Aladim e até Woody.