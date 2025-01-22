O que não pode faltar na praia? Veja um checklist com itens essenciais

Para se proteger no verão
Itens essenciais para o verão 2025
Roupas para usar na praia
Tendências em bolsas de praia
Dicas extras para aproveitar o dia na praia
01
Lembre de levar uma garrafinha
02
Opte por lanches leves
03
Sacola para lixo
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