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Verão

O que não pode faltar na praia? Veja um checklist com itens essenciais

Saiba o que colocar no seu Kit Praia, desde o protetor solar até o cooler. Confira também opções de roupas de banho e tendências de bolsas de praia

Públicado em 

22 jan 2025 às 17:36
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Confira itens indispensáveis para aproveitar a praia. Crédito: Freepik
Nada melhor do que curtir um dia de sol na praia, não é mesmo? Ainda mais com as altas temperaturas, é importante se preparar para aproveitar ao máximo e com conforto. Confira este checklist com tudo o que você precisa levar, dividido em categorias para facilitar sua organização.

Para se proteger no verão

Protetor solar: escolha um com FPS adequado ao seu tipo de pele. Segundo esta matéria de A Gazeta, "o protetor deve ser aplicado pelo menos 15 a 30 minutos antes da exposição ao sol para que ele possa formar uma barreira efetiva na pele."
Produtos
Protetor Solar Corporal L'Oréal Paris Solar Expertise FPS 70 200ml

Protetor Solar Corporal L'Oréal Paris Solar Expertise FPS 70 200ml

Chápeu ou boné: protegem o rosto e o couro cabeludo dos raios solares.
Produtos
Boné Puma Aba Curva Strapback Ess Bb Cap Cat Logo - Adulto

Boné Puma Aba Curva Strapback Ess Bb Cap Cat Logo - Adulto

Óculos de sol: prefira modelos com proteção UV para garantir segurança aos olhos.
Produtos
Óculos de Sol Unissex Polarizado Azul

Óculos de Sol Unissex Polarizado Azul

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Itens essenciais para o verão 2025

De cadeira de praia até copo térmico: veja opções para curtir a praia. Crédito: Freepik
Cadeira de praia: essencial para relaxar enquanto aprecia a vista.
Produtos
Mor - Cadeira Master Plus Alumínio Preta

Mor - Cadeira Master Plus Alumínio Preta

Guarda-sol: para criar sombra e evitar a exposição direta.
Produtos
Guarda-Sol 2.00M Alumínio Com Silver Coating

Guarda-Sol 2.00M Alumínio Com Silver Coating

Toalha ou canga: são versáteis, servindo tanto para se secar quanto para estender na areia.
Produtos
Canga Estampada

Canga Estampada

Cooler ou bolsa térmica: perfeito para manter as bebidas e alimentos frescos.
Produtos
Caixa Térmica 18 Litros Azul

Caixa Térmica 18 Litros Azul

Copo térmico: ajuda a conservar a temperatura de sucos, água ou até mesmo aquela cervejinha.
Produtos
Copo Térmico de Cerveja (com tampa) Stanley | 473ML

Copo Térmico de Cerveja (com tampa) Stanley | 473ML

Carrinho de praia: para levar todos os seus itens sem esforço.
Produtos
Carrinho De Praia Com Avanço Para Caixa Térmica

Carrinho De Praia Com Avanço Para Caixa Térmica

Kit de frescobol: clássico para brincar na areia.
Produtos
Frescobol De Madeira Aloha

Frescobol De Madeira Aloha

Roupas para usar na praia

Saiba quais cores de biquíni estão bombando. Crédito: Freepik
Biquíni ou sunga: De acordo com esta matéria da Renner, as tendências em biquínis envolvem tons terrosos, cores vibrantes e candy colors. 
Produtos
Biquíni MVB Modas Top Faixa Hot Pants Cintura Alta Liberty

Biquíni MVB Modas Top Faixa Hot Pants Cintura Alta Liberty

Saída de praia ou vestido leve: Para um look prático e estiloso.
Produtos
Saída De Praia Longa Vestido Moda Praia Preto

Saída De Praia Longa Vestido Moda Praia Preto

Chinelo: Item básico mas essencial para a praia.
Produtos
Chinelo adidas Adilette Aqua - Slide - Unissex

Chinelo adidas Adilette Aqua - Slide - Unissex

Tendências em bolsas de praia

Saiba quais são as tendências para 2025. Crédito: Glamour/Pinterest
Segundo a revista Glamour,  as tendências abrangem desde os tons leves e despojados do macramê até as bolsas de palha reinventadas, com detalhes coloridos e alças de couro, e as bolsas oversized, que unem o espaço com praticidade para acomodar todos os itens essenciais.

Dicas extras para aproveitar o dia na praia

01

Lembre de levar uma garrafinha

Principalmente no verão, é importante manter uma hidratação constante. Por isso, leve bastante água e/ou líquidos.

02

Opte por lanches leves

Prefira frutas, barras de cereal ou sanduíches naturais.

03

Sacola para lixo

Ajude a manter a praia limpa recolhendo seus resíduos.

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