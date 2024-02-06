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Carnaval, cultura e lazer

Não curte o Carnaval? Veja opções para fugir da folia no ES

De esportes de aventura até parque aquático, confira a programação e fique até o final para ver todas as dicas do Clube

Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 15:02

Públicado em 

06 fev 2024 às 15:02
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Fazenda Parque Vale do Moxuara
Como este, confira alguns dos destinos selecionados para o feriado Crédito: Fazenda Parque Vale do Moxuara
Os desfiles do Sambão do Povo abrem a temporada de Carnaval do Brasil, trazendo toda a folia, dança, história e cultura tão capixaba, despertando o espírito de Carnaval. E é claro que o Clube também se preparou para a ocasião, não ficando de fora da programação dos blocos e reunindo itens essenciais para a festa. 
Mas, se a sua vibe estiver mais para o 'Unidos do Edredom', selecionamos especialmente destinos que vão possibilitar a fuga da agitação e proveito de um ambiente bucólico, com atrações que vão desde o parque aquático até o teleférico e recreação infantil.
Desfrute de um bom almoço feito em forno a lenha e entre em contato com a natureza ou se aventure pela tirolesa com um desses destinos no ES:

01

Hotel Fazenda China Park

Localizado em Domingos Martins, o Hotel Fazenda China Park é um famoso destino para se refrescar e aproveitar o descanso e clima bucólico: ele conta com teleférico, parque aquático, pesque pague, passeio a cavalo e ainda trilhas ecológicas para uma boa caminhada. E mais? Até 50%OFF pelo Clube.

02

Fazenda Parque Vale do Moxuara

Se a sua pedida para o Carnaval é se aventurar, este é o lugar: a Fazenda Parque Vale do Moxuara é simplesmente o maior complexo de esportes de aventuras do Espírito Santo. Mas não deixa de oferecer também uma experiência aconchegante de almoço e incluir a criançada com recreação infantil e shows de contação de histórias. E conta ainda com 30%OFF para o nosso assinante!

03

Rico Caipira

Caso ainda não conheça, o Rico Caipira é um complexo de lazer para toda a família, uma opção perfeita para um passeio no feriado, que oferece diversos atrativos recreativos, como bike Cart, salão de jogos, tirolesa, casinha da árvore, trem, teatro, restaurante e produtos exclusivos da fazenda. Tudo com 10% de desconto no passaporte para assinantes.
Entre descanso e a pura agitação do período, esperamos que seja um Carnaval inesquecível em qualquer destino. E, para deixar tudo ainda melhor, uma dica extra para você que chegou até o final:  no Clube, temos ainda 30% de desconto com uso ilimitado pelo V1 Viagem. Assim, é possível curtir a festa ou o lazer com muito mais segurança, conforto e estilo. Lembrando: o benefício do Clube é impactado pela disponibilidade e regras do local.

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