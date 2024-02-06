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Crônica

Carnaval de Vitória no Sambão: uma lágrima sincera que explode em alegria

Resolvo dar uma volta no domingo de manhãzinha pelo meu bairro e vejam o que me aparece: um figurante fantasiado cantando e dançando a letra de um dos enredos

Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 01:30

Públicado em 

06 fev 2024 às 01:30
Paulo Bonates

Colunista

Paulo Bonates

Estamos todos, respeitáveis leitores, saídos agorinha mesmo de mais um Carnaval de Vitória. Toda canção brasileira é triste, com temas repletos de lamentos e culpas. Caetano Veloso, Chico Buarque, Ary Barroso, Noel Rosa, Jorge Ben, Vinicius de Moraes, Tom Jobim, Roberto Carlos, Elis Regina, Belchior, Luiz Gonzaga, Nara Leão, Pixinguinha, Cartola, Paulinho da Viola e grande elenco são ilustrativos exemplos.
No Carnaval não.
Toda euforia reprimida pela realidade explode em uma onda de alegria verdadeira e única. Sábado, assisti de casa – que não sou de chuva – o desfile das entidades do carnaval capixaba: um primor.

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Eu tenho uma tese científica sobre as mulheres capixabas: aonde o pesquisador for – loja, avenidas, ruas academias, praias – avistará pelo menos duas repletas de beleza. O Rio perde para o nosso cor-de-rosa e azul. As cariocas são mais assanhadas, o que não é defeito, graças a Deus.
Os homens deste Estado, localizado bem no meio do país, terra e mar, são sedutores e belos, em sua maioria, mas fingem timidez. Um capixaba legítimo jamais ataca uma dama, no bom sentido. Espera quieto pelo olhar velado e o sorriso sedutor, fingindo indiferença.
As músicas dos sambas de enredo do desfile deste ano, como as anteriores, são autênticas pérolas populares para se cantar e dançar.
Que povo criativo o que defende a Unidos da Piedade, Novo Império, Jucutuquara, Boa Vista, MUG, Chegou O Que faltava e Pega no Samba. Isso só no grupo especial.
Até o brilhante Edson Papo Furado, fundador em grande estilo da Piedade, compareceu com seu pensamento musical que não para. No momento recupera sua saúde e participou de casa.
As torcidas contracenavam com o canto e até fantasias. Ficaram com chuvisco e tudo até o bater do derradeiro tamborim.
Resolvo dar uma volta no domingo de manhãzinha pelo meu bairro e vejam o que me aparece: um figurante fantasiado cantando e dançando a letra de um dos enredos.
Piedade é a penúltima a desfilar no Grupo Especial do Carnaval de Vitória 2024
Piedade é a penúltima a desfilar no Grupo Especial do Carnaval de Vitória 2024 Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Lembro de Papo Furado dentro de um quiosque da Rua Sete, solando em sua caixa de fósforo um samba dobrado e improvisando letras para a torcida cativa ao redor.
Na manhã de domingo, os atores voltaram para suas tristezas e lágrimas.
Como se não fosse o bastante, um grupo de filhos de Deus, o Bloco Que Loucura, formado por militantes profissionais ligados à Saúde Mental, estrearam na passarela suas cores.
Dorian Gray, meu cão vira-lata, entrou em casa cantando “Hoje eu vou tomar um porre, não me socorre que estou feliz”.

Paulo Bonates

É médico, psiquiatra, psicanalista, escritor, jornalista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E derradeiro torcedor do América do Rio.

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