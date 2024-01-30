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Para carnavalizar

Kit Carnaval 2024: glitter, adereços e utilidades

Descubra itens perfeitos para extravasar durante a folia, brilhar muito e ainda se manter seguro

Públicado em 

30 jan 2024 às 17:03
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Aproveite a melhor época do ano com economia, cores vibrantes e conforto Crédito: Freepik
O Carnaval já está batendo na porta e agitando corações no ritmo da bateria, como não poderia ser diferente de uma festa que grita Brasil! Então pode sacudir a poeira, separar sua fantasia e preparar sua playlist, porque o Clube chegou com muita animação (e glitter!) para melhorar as suas preparações.
Uma das festas mais conhecidas do mundo e emblemática do Brasil, o Carnaval marca o começo das solenidades da Quaresma com a "despedida da carne". Dessa forma, é símbolo não só da liberdade e de uma festividade catártica como também da quebra de regras, noções cotidianas e status quo. Mas é claro que, a cada ano, é impossível não ansiar por toda a gama dos bloquinhos de bairro e os famosos blocos do Centro: com muita dança, muita música, muita gente bonita! Uma época para extravasar, conhecer novas pessoas, fazer as dancinhas do tiktok ou apenas ir no seu ritmo. Todas as cores, pessoas e lugares da cidade são tomados por um brilho diferente.
E como uma forma de fazer Carnaval é justamente através da folia, liberação de prazeres carnais como a bebida, e as fantasias (físicas e metafóricas), o Clube entra no clima para fazer da ocasião a melhor possível e caprichar nas indicações. Vem ver:

01

Koloss Glitter Espaço Sideral

Uma estrela do Carnaval e primeiro mais vendido em Glitter para o corpo. Fino e muito brilhoso, combina com diversas cores de sombras e é possível escolher entre uma variedade de modelos. Veja mais.

02

Copo Térmico com Tampa 600ml Verde Coleman

Para aguentar tantas horas e dias de festa, ou ainda curtir com conforto o feriado em casa, o copo térmico tem se tornado um queridinho dos capixabas e promete marcar presença no carnaval. Este da Coleman é feito de Aço Inox e mantém sua bebida gelada por até 15h. Clique aqui.

03

Adesivo Carnaval Pedras Tipo Strass

Um item que faz toda a diferença na maquiagem e arrumação para a data, combinando muito com o clima de festa, brilho e cor! Confira.

04

Pulseira De Neon Alto Brilho

Um clássico das festas, esse Kit de 50 unidades de Pulseiras de Alto Brilho Neon traz toda a energia da festa, seja para os bloquinhos ou o after.

05

Kit Acessório Fantasia Ninja

Um acessório perfeito para uma fantasia que não se vê muito por ai. Com um coturno, uma máscara e uma roupa preta, pode ser a melhor solução para passar o feriado. Clique aqui.

06

Colormake Pintura Facial Cremosa 10 Cores

A cara do Carnaval: cores vivas, maquiagem vibrante. Prático, versátil,  e útil para fazer as maquiagem mais criativas não só durante essas festividades, como todo o ano, servindo para produzir diversas combinações. Confira.

07

Colormake Pintura Facial Po Glitter

Indispensável para a festividade: o glitter! Também da Colormake, essa é outra escolha do Clube, dessa vez principalmente pela variedade de cores, mas também pelo diferencial de ser facial, qualidade e facilidade na aplicação. Brilhe aqui.

08

Pochete Doleira Preta

Mais que essencial na "despedida da carne", o cuidado e atenção com a sua segurança e de seus itens são indispensáveis. Por isso, mantenha itens como cartões e celular sempre dentro de uma doleira de confiança e curta o momento sem preocupações.

09

Chapéu Coquinho Neon

Para curtir o Carnaval em família ou ainda guardar para as futuras festas, este kit com 12 unidades neon brilha na luz negra e confere ao seu look um ar mais despojado e alegre. Saiba mais.

10

Pack de Corona Long Neck 330ml com 24 unidades

Essa lista não seria completa sem ele: um bom pack de cerveja. O sabor leve de baixa graduação alcoólica confere ao folião, seja em casa ou no bloco, uma experiência diferenciada, principalmente se aliada a uma fatia de limão no gargalo.
O Carnaval é uma época para se expressar, deixar fluir a criatividade e desfrutar de momentos que serão lembrados pelo resto do ano. Por isso, ao se planejar, é essencial considerar uma variedade de itens que podem tornar a experiência ainda melhor. Desde adereços autênticos e coloridos até acessórios que melhoram sua segurança, cada detalhe é importante. Portanto, lembre-se de priorizar itens que agreguem ao seu visual, mas também garantam conforto e praticidade.

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