Do Vinho ao Whisky: 10 bebidas para experimentar nos dias frios

Do Alma Negra ao Steinhäger: veja indicações de bebidas para os dias frios. Crédito: Canva

Nos últimos anos, o consumo de vinho no Brasil cresceu 11,6%, o segundo maior aumento do mundo, de acordo com a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes). O dado pode sugerir uma tendência entre os brasileiros de explorar bebidas alcoólicas do gênero, seja pelo fortalecimento deste tipo de cultura, seja por uma maior oferta de rótulos. E se tem uma época que combina com vinho e promete impulsionar o consumo é o outono/inverno. Dos clássicos fermentados e destilados às receitas quentes, há uma variedade de opções que tornam os dias frios ainda mais interessantes.

A seguir, veja sugestões de bebidas para o frio e alternativas sem álcool para quem quer apenas algo quente e gostoso no fim do dia.

O que são bebidas quentes?

Quando se fala em bebidas quentes, o termo não se refere necessariamente à temperatura dela, mas sim a uma categoria ou sinônimo das bebidas alcoólicas — em especial as mais encorpadas ou combinadas com especiarias.

Na prática, entram nessa categoria as bebidas alcoólicas que costumam ser apreciadas puras ou em drinks que valorizam seus aromas e sabores mais intensos. Whiskey, conhaque, vinho tinto e licores são exemplos clássicos.

Whisky

Robusto, aromático e com versões envelhecidas que realçam notas de baunilha, carvalho e especiarias, o whisky é presença certa nos dias frios. Pode ser consumido puro, com pedra de gelo ou até incorporado a drinks. No frio, as versões bourbon e irlandesa costumam ser as mais buscadas, por conta do sabor mais adocicado e macio.

Jameson - Whiskey Irlandês, 750 ml Clássico e suave, o Jameson é um whiskey triplamente destilado, ideal pra quem curte um sabor equilibrado com toque adocicado. VER OFERTA White Horse Whisky 1L Com notas defumadas e sabor marcante, é uma boa pedida pra quem prefere um scotch com mais personalidade. VER OFERTA Ballantine's Whisky Finest Blended Escocês - 1 Litro Um blended whisky escocês versátil, perfeito tanto para tomar puro quanto em drinks como o whiskey sour. VER OFERTA

Vinho tinto

O vinho tinto é um dos grandes protagonistas do outono/inverno. Uvas como Cabernet Sauvignon, Merlot e Malbec oferecem rótulos mais estruturados, indicados para harmonizar com pratos quentes e carnes de panela. Também é uma ótima base para receitas de bebidas quentes com especiarias.

Vinho Argentino Alma Negra Encorpado e misterioso, esse vinho mistura uvas sem revelar a fórmula — só o sabor intenso e elegante. VER OFERTA Vinho Rendez Vous Merlot-Cabernet 2018 750ml Equilíbrio entre fruta e madeira, com taninos suaves e ótimo custo-benefício pra acompanhar uma noite fria. VER OFERTA Vinho Tinto Argentino Cordero Con Piel de Lobo Cabernet Sauvignon 750ml Cabernet argentino encorpado, com boa acidez e final persistente — vai bem com pratos quentes e queijos curados. VER OFERTA

Conhaque

Clássico entre os destilados, o conhaque aparece com mais força neste período, seja puro, em taças aquecidas entre as mãos, ou como ingrediente de drinks. Ele traz notas amadeiradas e adocicadas e tem forte presença no mercado europeu e brasileiro.

Conhaque Dreher 900ml Tradicional, o Dreher é fácil de encontrar e ótimo para drinques clássicos com toque amadeirado. VER OFERTA

Cerveja

De acordo com o relatório global da OMS, a cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais consumidas no mundo e a mais consumida no Brasil, apresentando porcentagens de 34,3% e 62% da população, respectivamente. Mas a sua versão quente tende a ser mais popular em países como Alemanha, Polônia e República Tcheca. A receita, chamada de "beer punch" ou "biersuppe", mistura cerveja escura com especiarias, laranja e, às vezes, mel. O resultado é um tipo de sopa doce alcoólica, servida em canecas.

Erdinger Cerveja - Gfa 500Ml É uma cerveja encorpada e escura, com notas de banana e cravo — ideal para quem curte um estilo mais intenso. VER OFERTA Pack de Eisenbahn Ipa LT 350ml 12 Unidades IPA com amargor equilibrado e aroma cítrico. Vai bem mesmo no frio. Comprar

Que tipo de bebida é o Steinhäger?

De origem alemã, o steinhäger é um destilado à base de zimbro, como o gin, mas com sabor mais seco e direto. É geralmente consumido em shots, mas também pode ser incorporado em drinks mais aromáticos.

Steinhaeger Doble W Standard 900Ml Destilado alemão à base de zimbro, seco e aromático. VER OFERTA

Para além do chocolate quente: veja opções de bebidas não alcoólicas

Chá Mate com Leite em pó

Experimente receitas deliciosas e fáceis para os dias frios. Crédito: Nestlé

1 xícara de chá mate quente

2 colheres de sopa de leite em pó

1 colher de chocolate em pó

Para essa receita simples, basta misturar o leite e o chocolate na xícara de chá e pronto. Segundo a Nestlé, uma dica é fazer o chá mais forte, com dois sachês de chá mate. Uma variação pode incluir a substituição do mate pelo chá preto, e o chocolate pela baunilha.

Bebida de Milho Quentinha

Outra bebida que já tem gosto de festa junina. Se você é um fã de milho, não pode deixar de experimentar:

2 latas de milho

1 caixinha de creme de leite

1 anis-estrelado

4 xícaras de leite

No liquidificador, adicione as duas latas de milho e em seguida coloque o leite. Bata tudo e passe por uma peneira. Na panela, vamos adicionar esse líquido e juntar o açúcar e o anis à mistura. Leve tudo ao fogo baixo e não esqueça de mexer de vez em quando. Quando levantar fervura, basta desligar o fogo e acrescentar o creme de leite para deixar ainda mais cremoso. Sirva como preferir. Nossas dicas? Polvilhe canela ou cravo em pó.

Leite dourado (golden milk)

1 xícara e meia de leite

1/2 colher de chá de cúrcuma em pó

1/2 colher de chá de gengibre em pó



1/2 colher de chá de cardamomo em pó



1 colher de sopa de mel

1/2 colher de chá de pimenta do reino

Em uma panela, misture o leite com todas as especiarias e o mel. Leve ao fogo baixo e misture até esquentar, mas sem levantar fervura. Então, basta servir como preferir e aproveitar. É uma opção leve, saudável e cheia de sabor. Dica: adicione essencia de baunilha para ainda mais sabor.

Copos térmicos para manter sua bebida quente

Copo De Café Térmico Anti-vazamento Parede Dupla Inox 500ml Prático, com vedação firme e parede dupla que mantém sua bebida quente por horas — sem bagunça. VER OFERTA NO MERCADO LIVRE VER OFERTA NA AMAZON Copo Térmico Com Tampa Stanley Durabilidade e isolamento térmico de respeito. Ideal pra quem não desgruda do café ou chá nem no frio. VER OFERTA Stanley - Copo Térmico Vivid Violet Haze Mantém a bebida quente por horas — e com muito estilo. VER OFERTA

Atenção: o consumo de bebidas alcoólicas é proibido para menores de 18 anos. Beba com responsabilidade e, se for dirigir, não consuma álcool.

A Gazeta integra o Saiba mais