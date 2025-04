Dormir bem no frio: veja como se preparar para as baixas temperaturas

Saiba como preparar o quarto, ajustar hábitos e dormir melhor mesmo com a queda das temperaturas. Crédito: Canva

Com a chegada das estações mais frias, a busca por uma noite de sono tranquila e reparadora pode se tornar um desafio. Dados recentes do Inmetro indicam que diversas regiões no país têm enfrentado chuvas intensas, com volumes que chegam a 150 mm, além de alertas para quedas nas temperaturas. Essas condições, somadas a ambientes gelados e mudanças na rotina, podem interferir diretamente na qualidade do descanso. A seguir, saiba como garantir conforto térmico e preservar a saúde do sono durante o frio.



Por que o sono é tão importante?

De acordo com o Instituto do Sono, cerca de 65% dos brasileiros "não têm boas noites de descanso", o que pode impactar no humor, memória e até riscos de desenvolvimento de doenças. Entre elas, depressão, obesidade e diabetes. Segundo a publicação, dormir bem afeta diretamente a saúde mental e física:

Instituto do Sono Instituição brasileira de pesquisa, diagnóstico e tratamento dos distúrbios do sono Durante o sono, ocorrem as principais funções (...) como recuperação muscular, restauração do sistema imunológico, produção hormonal, consolidação de memórias e até fortalecimento de emoções positivas.

Como dormir bem no frio?

Aqueça o corpo antes de deitar

Tomar um banho morno à noite ajuda a relaxar os músculos e eleva temporariamente a temperatura corporal, favorecendo a sensação de aconchego. Beber algo quente, como chá de camomila ou leite morno, também pode estimular o relaxamento e preparar o corpo para o sono. Usar meias de lã ou pantufas é uma estratégia simples e eficaz para manter os pés aquecidos, algo essencial para adormecer com mais facilidade.

Tomar um banho morno à noite ajuda a relaxar os músculos e eleva temporariamente a temperatura corporal, favorecendo a sensação de aconchego. Beber algo quente, como chá de camomila ou leite morno, também pode estimular o relaxamento e preparar o corpo para o sono. Usar meias de lã ou pantufas é uma estratégia simples e eficaz para manter os pés aquecidos, algo essencial para adormecer com mais facilidade.



Use pijamas adequados

Roupas leves demais podem fazer com que o corpo perca calor rapidamente, enquanto tecidos pesados e abafados podem gerar desconforto. O ideal é escolher pijamas de algodão, flanela ou tecidos térmicos, que mantêm o calor sem sufocar.

Atente-se ao uso de roupas de cama e travesseiros

É fundamental prestar atenção à qualidade dos lençóis e dos travesseiros, além da escolha de cobertores e edredons. Tecidos como a flanela e o algodão escovado oferecem maior conforto térmico e são suaves ao toque, contribuindo para um sono mais acolhedor. Já os travesseiros devem proporcionar o suporte adequado à cabeça e ao pescoço, evitando dores musculares e garantindo uma posição confortável durante toda a noite.

É fundamental prestar atenção à qualidade dos lençóis e dos travesseiros, além da escolha de cobertores e edredons. Tecidos como a flanela e o algodão escovado oferecem maior conforto térmico e são suaves ao toque, contribuindo para um sono mais acolhedor. Já os travesseiros devem proporcionar o suporte adequado à cabeça e ao pescoço, evitando dores musculares e garantindo uma posição confortável durante toda a noite.



O que é higiene do sono?

A higiene do sono é o conjunto de hábitos e práticas que promovem um sono mais saudável e reparador. Muitas vezes, dificuldades para dormir não estão relacionadas apenas ao ambiente ou ao clima, mas também à rotina e ao estilo de vida. Melhorar a higiene do sono pode fazer com que o corpo entre mais facilmente no estado de relaxamento necessário para dormir bem — mesmo em noites frias.

Para fazer a higiene do sono:

Estabeleça horários regulares para dormir e acordar, mesmo aos fins de semana.



Evite cafeína, álcool e refeições pesadas nas horas que antecedem o sono.



Mantenha o quarto escuro, silencioso e com temperatura agradável.



Faça atividades relaxantes antes de dormir, como ler ou ouvir música calma.



Pratique exercícios físicos durante o dia



3 dicas para deixar o ambiente mais quente

Tapetes e cortinas

Ambientes frios costumam ter pisos de cerâmica, porcelanato ou madeira, que absorvem o frio e deixam o quarto gelado ao toque. Tapetes felpudos, além de funcionarem como isolantes térmicos, trazem uma sensação visual de aconchego.

Já as cortinas — principalmente as de tecido mais grosso, como sarja ou veludo — ajudam a bloquear o vento que entra pelas frestas das janelas e impedem a saída do calor acumulado no ambiente, tornando o quarto naturalmente mais aquecido.

Ambientes frios costumam ter pisos de cerâmica, porcelanato ou madeira, que absorvem o frio e deixam o quarto gelado ao toque. Tapetes felpudos, além de funcionarem como isolantes térmicos, trazem uma sensação visual de aconchego.

Já as cortinas — principalmente as de tecido mais grosso, como sarja ou veludo — ajudam a bloquear o vento que entra pelas frestas das janelas e impedem a saída do calor acumulado no ambiente, tornando o quarto naturalmente mais aquecido.



Utilize peças de madeira na decoração

A madeira é um material naturalmente mais quente ao toque do que o metal ou o vidro, por isso, contribui para tornar os espaços mais acolhedores. Móveis de madeira, cabeceiras estofadas ou painéis, mesmo que em pequenos detalhes, ajudam a manter uma sensação térmica mais confortável. Você também pode incluir elementos decorativos como caixas, bandejas ou suportes de madeira clara ou escura para trazer mais calor visual ao quarto.

A madeira é um material naturalmente mais quente ao toque do que o metal ou o vidro, por isso, contribui para tornar os espaços mais acolhedores. Móveis de madeira, cabeceiras estofadas ou painéis, mesmo que em pequenos detalhes, ajudam a manter uma sensação térmica mais confortável. Você também pode incluir elementos decorativos como caixas, bandejas ou suportes de madeira clara ou escura para trazer mais calor visual ao quarto.

Opte por colocar um cobertor entre o lençol de elástico e o colchão

Ao posicionar um cobertor ou manta macia entre o colchão e o lençol de elástico, você cria uma camada extra de isolamento térmico, impedindo que o frio do colchão chegue ao corpo. Essa dica é especialmente útil para quem dorme em colchões de espuma, que costumam reter o frio por mais tempo.

