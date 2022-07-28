Entre mitos e verdades, existe até guia para tomar um bom banho

Seja pela manhã ou à noite, com água quente ou fria, e com o sabonete da sua marca preferida, o banho é um compromisso diário e inadiável. Para os brasileiros, a frequência costuma ser ainda maior, sobretudo em lugares mais quentes ou entre pessoas que praticam exercícios. Mas é possível medir a quantidade ideal de banhos por dia? Quem toma muitos banhos por dia é, necessariamente, uma pessoa muito saudável e limpa?

Na avaliação da médica Priscila Ferreira, especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a quantidade de banhos não é, necessariamente, um indicativo de limpeza. Ela aponta que os brasileiros costumam tomar mais banhos, mas a rotina exige cuidados com a proteção da pele.

"A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda banho diário aos brasileiros, pelo menos um. O banho diário é algo saudável. A pandemia também é um ponto que torna o banho parte importante na rotina" Priscila Ferreira - Médica especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD)

A médica indica que, no outro lado do hemisfério, no Norte, especialistas dos Estados Unidos afirmam que é possível e saudável ficar um dia sem banho.

Em entrevista à jornalista Patrícia Vallim, da CBN Vitória , a médica afirmou que características como a pele e o cabelo de uma pessoa determinam se a quantidade de banhos tomados em um dia é saudável.

"O excesso de banhos pode ser saudável ou não, dependendo das características das pessoas, como pele e cabelo. Ao longo da vida vamos encontrando a quantidade ideal, de acordo também com a idade", explica.

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MITOS E VERDADES SOBRE O BANHO, SEGUNDO A MÉDICA

Tomar muitos banhos por dia faz mal? Depende. A quantidade de banhos depende das características da pele e do cabelo de cada pessoa, também a frequência de atividade física. Não é possível apontar a quantidade ideal de banhos. Tomar muitos banhos por dia faz bem à saúde, necessariamente? Não. Tomar banho é sinal de limpeza, mas os banhos em excesso podem prejudicar a pele e o cabelo. É preciso encontrar a quantidade ideal de banhos para ter limpeza e proteção da pele. Não tomar banho faz mal para saúde? Não. Segundo Priscila Ferreira, apesar da recomendação no Brasil, há países como Estados Unidos, que indicam a possibilidade de passar um dia sem tomar banho. A ausência de banho por um dia não faria mal à saúde, na avaliação dos especialistas norte-americanos. Banho quente faz mal? Segundo Priscila Ferreira, a água quente tira a defesa da pele e muda a qualidade do sebo, removendo a cama de proteção. "No sentido de defesa, a pele desperta vários alarmes com banhos quentes", afirma. Brasileiro é considerado limpo? Na avaliação da médica, a cultura do brasileiro é de vários banhos ao dia, diferente de outros países. "Não há certo ou errado. Fica a critério de cada pessoa e cada país, avaliando a proteção da saúde", diz. Bucha deve ser usada no banho? De acordo com Priscila Ferreira, do ponto de vista dermatológico, o banho com bucha não faz bem para a pele e não é indicado. "A bucha pode retirar a defesa", conta. Uma dica para proteger a pele: No box, quando acabar o banho, se enxugue levemente e passe um hidratante. "Deixe ao lado do chuveiro. Como as mulheres fazem com o cabelo, a pele é a mesma coisa. Com essa medida, podemos reduzir os danos do excesso de banho", afirma.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia elaborou um Guia do Banho, com recomendações sobre higiene e cuidados. São dez pontos. Veja os principais.

DEVO USAR SABONETES? A definição da quantidade de banhos por dia deve considerar questões ambientais (temperatura, umidade, clima), o tipo de atividades praticadas em cada período e o acesso à água, entre outros fatores A rotina de limpar o corpo com o banho diário com água fria e morna não compromete a camada de sebo que ajuda na hidratação da pele. O banho deve ser curto. O tempo de duração varia de cinco a dez minutos. Recomenda-se o uso de água fria ou morna, evitando-se a com temperatura elevada. Não se recomenda o uso rotineiro e indiscriminado de sabonetes antissépticos em todo o corpo, pois, geralmente, têm um pH alcalino (alto), o que danifica a integridade da barreira natural da pele.