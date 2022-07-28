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Saúde e limpeza

Entre mitos e verdades, existe até guia para tomar um bom banho

Segundo a médica Priscila Ferreira, a quantidade de banhos não é, necessariamente, um indicativo de limpeza. Saiba tudo sobre quantidade de banhos, temperatura da água e outros detalhes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2022 às 18:02

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 18:02

Seja pela manhã ou à noite, com água quente ou fria, e com o sabonete da sua marca preferida, o banho é um compromisso diário e inadiável. Para os brasileiros, a frequência costuma ser ainda maior, sobretudo em lugares mais quentes ou entre pessoas que praticam exercícios. Mas é possível medir a quantidade ideal de banhos por dia? Quem toma muitos banhos por dia é, necessariamente, uma pessoa muito saudável e limpa?
Na avaliação da médica Priscila Ferreira, especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a quantidade de banhos não é, necessariamente, um indicativo de limpeza. Ela aponta que os brasileiros costumam tomar mais banhos, mas a rotina exige cuidados com a proteção da pele.
"A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda banho diário aos brasileiros, pelo menos um. O banho diário é algo saudável. A pandemia também é um ponto que torna o banho parte importante na rotina"
Priscila Ferreira - Médica especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD)
A médica indica que, no outro lado do hemisfério, no Norte, especialistas dos Estados Unidos afirmam que é possível e saudável ficar um dia sem banho.
Em entrevista à jornalista Patrícia Vallim, da CBN Vitória, a médica afirmou que características como a pele e o cabelo de uma pessoa determinam se a quantidade de banhos tomados em um dia é saudável.
"O excesso de banhos pode ser saudável ou não, dependendo das características das pessoas, como pele e cabelo. Ao longo da vida vamos encontrando a quantidade ideal, de acordo também com a idade", explica.
MÉDICA PRISCILA FERREIRA  EM ENTREVISTA À CBN VITÓRIA

MITOS E VERDADES SOBRE O BANHO, SEGUNDO A MÉDICA

Tomar muitos banhos por dia faz mal?

Depende. A quantidade de banhos depende das características da pele e do cabelo de cada pessoa, também a frequência de atividade física. Não é possível apontar a quantidade ideal de banhos.

Tomar muitos banhos por dia faz bem à saúde, necessariamente?

Não. Tomar banho é sinal de limpeza, mas os banhos em excesso podem prejudicar a pele e o cabelo. É preciso encontrar a quantidade ideal de banhos para ter limpeza e proteção da pele.

Não tomar banho faz mal para saúde?

Não. Segundo Priscila Ferreira, apesar da recomendação no Brasil, há países como Estados Unidos, que indicam a possibilidade de passar um dia sem tomar banho. A ausência de banho por um dia não faria mal à saúde, na avaliação dos especialistas norte-americanos.

Banho quente faz mal?

Segundo Priscila Ferreira, a água quente tira a defesa da pele e muda a qualidade do sebo, removendo a cama de proteção. "No sentido de defesa, a pele desperta vários alarmes com banhos quentes", afirma.

Brasileiro é considerado limpo?

Na avaliação da médica, a cultura do brasileiro é de vários banhos ao dia, diferente de outros países. "Não há certo ou errado. Fica a critério de cada pessoa e cada país, avaliando a proteção da saúde", diz.

Bucha deve ser usada no banho?

De acordo com Priscila Ferreira, do ponto de vista dermatológico, o banho com bucha não faz bem para a pele e não é indicado. "A bucha pode retirar a defesa", conta.

Uma dica para proteger a pele:

No box, quando acabar o banho, se enxugue levemente e passe um hidratante. "Deixe ao lado do chuveiro. Como as mulheres fazem com o cabelo, a pele é a mesma coisa. Com essa medida, podemos reduzir os danos do excesso de banho", afirma.
A Sociedade Brasileira de Dermatologia elaborou um Guia do Banho, com recomendações sobre higiene e cuidados. São dez pontos. Veja os principais.

DEVO USAR SABONETES?

A definição da quantidade de banhos por dia deve considerar questões ambientais (temperatura, umidade, clima), o tipo de atividades praticadas em cada período e o acesso à água, entre outros fatores
A rotina de limpar o corpo com o banho diário com água fria e morna não compromete a camada de sebo que ajuda na hidratação da pele.
O banho deve ser curto. O tempo de duração varia de cinco a dez minutos. Recomenda-se o uso de água fria ou morna, evitando-se a com temperatura elevada.
Não se recomenda o uso rotineiro e indiscriminado de sabonetes antissépticos em todo o corpo, pois, geralmente, têm um pH alcalino (alto), o que danifica a integridade da barreira natural da pele.

Arquivos & Anexos

Guia do banho

Documento foi elaborado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD)
Tamanho do arquivo: 5mb
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