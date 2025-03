Beleza

4 tipos de finalizadores de cabelos e como usá-los

Especialista explica como eles ajudam na produção de penteados e garantem um acabamento perfeito

Publicado em 12 de março de 2025 às 16:37

O tipo de fixador de cabelo pode fazer a diferença na finalização do penteado Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Quando o assunto é penteado, os produtos certos fazem toda a diferença entre um simples “good hair day” e um espetacular “hair day”! Enquanto xampus, condicionadores e protetores térmicos preparam a base, são os finalizadores que garantem o acabamento perfeito. De sprays fixadores a pós volumizadores, mousses e pomadas, esses aliados são essenciais para manter o visual impecável. >

Com alguns desses produtos como verdadeiros aliados no dia a dia, a cabeleireira e terapeuta capilar Vanessa Espi, expert da Cless Cosméticos, explica mais sobre os finalizadores disponíveis no mercado e como cada um pode ajudar na produção dos melhores penteados. Confira! >

1. Spray fixador

O spray fixador, popularmente conhecido como laquê, é um dos mais icônicos finalizadores capilares. “Ele garante fixação, controla o frizz e mantém o penteado intacto, seja um look liso e polido ou cachos volumosos. Atualmente, há sprays multifuncionais enriquecidos com ativos que tratam enquanto fixam, como o Charming Fixa Solto, que contém D-Pantenol para hidratação profunda”, explica Vanessa Espi. >

Como usar : segure a lata a aproximadamente 20 centímetros da cabeça e borrife uniformemente. Para uma fixação leve, aplique uma névoa fina. Se deseja um look mais estruturado, opte por uma fórmula de fixação forte. >

Dica da profissional: “para um acabamento natural, borrife o spray em uma escova de acabamento ou baby hair e alise suavemente os fios rebeldes”. >

2. Pó volumador

O pó volumador é ideal para adicionar textura e dar corpo aos fios, sendo um grande aliado de quem tem cabelos finos. “Ele absorve a oleosidade, proporciona sustentação às raízes e facilita a modelagem”, explica a expert Vanessa Espi. >

Como usar: aplique uma pequena quantidade na raiz e massageie suavemente com as pontas dos dedos. Também pode ser usado no comprimento para um efeito texturizado. >

Dica da profissional: “um pouco rende muito! Comece com uma pequena quantidade e aumente conforme necessário para evitar resíduos calcários nos fios e no couro cabeludo”, orienta. >

O mousse é perfeito para dar volume ao cabelo cacheado Crédito: Imagem: ShotPrime Studio | Shutterstock

3. Mousse

O mousse é ideal para proporcionar volume, corpo e fixação, sendo especialmente benéfico para cabelos cacheados e ondulados. “Ele define os cachos e reduz o frizz sem deixar os fios pesados”, afirma Vanessa Espi. >

Como usar: aplique uma quantidade equivalente a uma bola de golfe nos fios úmidos, distribuindo o produto da raiz às pontas. Em seguida, modele como desejar e seque naturalmente ou com o auxílio de um secador >

Dica da profissional: “para mais volume, vire a cabeça para baixo ao aplicar o mousse e seque com o secador. Se quiser ondas bem definidas, combine o mousse com um difusor”, sugere a profissional. >

4. Pomada

A pomada capilar é versátil, ideal para controlar o frizz , definir mechas e dar acabamento ao penteado. “Por muito tempo usada no styling masculino, hoje ela está cada vez mais presente no arsenal feminino, ajudando a criar desde looks sofisticados a estilos mais despojados”, destaca Vanessa Espi. >

Como usar: aqueça uma pequena quantidade de pomada entre as palmas das mãos antes de aplicar. Em seguida, espalhe uniformemente pelo cabelo, modelando com os dedos ou com um pente fino para um efeito alinhado. >

Dica da profissional: “para um efeito molhado e sem rigidez, use a pomada Efeito Molhado Charming. Ela oferece controle e brilho sem o aspecto endurecido do gel”, recomenda a especialista. >

Acabamento profissional em casa

Os finalizadores são essenciais para um penteado duradouro. “Seja para fixação, volume, textura ou brilho, sempre há um produto ideal para o seu estilo. Saber como usá-lo corretamente garante um visual impecável e saudável, sem precisar sair de casa”, conclui Vanessa Espi. >

