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Moda

Veja a importância do pH dos cosméticos para cabelo

O cuidado na escolha dos produtos é fundamental para manter os fios saudáveis e bonitos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 10 de Março de 2025 às 18:09

Para os cabelos, o ideal é um pH entre 4,5 e 5,5 (Imagem: Mr Boiko Oleg | Shutterstock)
Para os cabelos, o ideal é um pH entre 4,5 e 5,5 Crédito: Imagem: Mr Boiko Oleg | Shutterstock
A saúde de nossos fios depende de diversos fatores, como hidratação, nutrição e reconstrução, mas um aspecto muitas vezes negligenciado é o pH dos produtos utilizados. O potencial hidrogeniônico (pH) desempenha um papel essencial na integridade da fibra capilar, afetando diretamente a aparência, a resistência e a saúde do cabelo. Entender essa métrica permite escolhas mais conscientes e eficazes de cuidado.

O que é pH?

O pH é uma escala que mede o nível de acidez ou alcalinidade de uma substância, variando de 0 a 14. Para os cabelos, o ideal é um pH entre 4,5 e 5,5, ou seja, levemente ácido. Esse equilíbrio mantém as cutículas seladas, garantindo fios mais brilhantes, saudáveis e menos propensos ao frizz.
Quando um produto tem pH muito alto (alcalino), ele abre as cutículas, tornando o cabelo mais vulnerável a danos , ressecamento e quebra. Já no caso do pH muito baixo (ácido) pode enrijecer a fibra e reduzir sua flexibilidade. O segredo para manter a saúde dos cabelos está em escolher cosméticos com pH equilibrado e adequado para cada tipo de fio.
O nível do pH varia em cada produto para cabelo (Imagem: White bear studio | Shutterstock)
O nível do pH varia em cada produto para cabelo Crédito: Imagem: White bear studio | Shutterstock

Impacto do pH na saúde capilar

Os cosméticos capilares são indispensáveis no equilíbrio do pH dos fios e cada categoria de produto tem uma função específica.
  • Shampoos: o pH muito alto pode abrir excessivamente as cutículas. O ideal é optar por shampoos com pH balanceado, que limpam sem comprometer a hidratação natural do cabelo.
  • Condicionadores e máscaras: geralmente possuem pH mais ácido para selar as cutículas após a lavagem, ajudando a reter nutrientes e proporcionando maciez e brilho.
  • Produtos químicos e finalizadores: colorações, alisamentos e outros tratamentos alteram significativamente o pH do cabelo. É essencial utilizar itens que reequilibrem a acidez dos fios após esses procedimentos para evitar danos.

Dicas para escolher os produtos certos

Na hora de comprar shampoos, cremes e outros itens, alguns cuidados ajudam a garantir que o pH esteja equilibrado. É importante verificar o rótulo e, sempre que possível, escolher itens que informem o pH na embalagem, garantindo que estejam dentro do intervalo ideal para os cabelos.
Além disso, dar preferência a linhas específicas para cabelos quimicamente tratados pode ser uma boa estratégia, já que esses produtos costumam ter fórmulas ajustadas para equilibrar o pH e recuperar a fibra do fio. Outra recomendação é o uso moderado de shampoos antirresíduos, que, embora sejam úteis para a limpeza profunda, possuem pH mais alto e podem causar ressecamento se utilizados com frequência.
O pH dos cosméticos capilares nunca deve ser ignorado. Escolher cosméticos com equilíbrio adequado pode fazer toda a diferença na saúde, brilho e força dos fios. Ao compreender como o pH influencia a fibra capilar, torna-se mais fácil manter os cabelos protegidos e bem tratados, garantindo resultados duradouros.
Por Matheus Laz
Educador técnico da Prohall Professional, marca de produtos capilares voltados para cuidado pessoal e estética.

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