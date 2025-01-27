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Moda

6 dicas para a escova durar mais no cabelo no verão

Aprenda estratégias simples para manter os fios alinhados e livres de frizz mesmo nos dias mais quentes
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 17:00

Técnicas simples mantém a escova nos cabelos por mais tempo (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Técnicas simples mantém a escova nos cabelos por mais tempo Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
A umidade e o calor são grandes inimigos para quem busca manter o efeito liso da escova nos cabelos. A umidade no ar faz com que os fios absorvam água, o que pode alterar sua estrutura e causar o temido frizz. Já o calor excessivo, especialmente quando combinado com suor, contribui para que os cabelos percam a modelagem, deixando-os mais volumosos e ondulados.
Mas a boa notícia é que, com algumas estratégias simples e o uso de produtos certos, é possível prolongar o resultado da escova e manter os fios impecáveis mesmo nos dias mais quentes do verão. Veja!

1. Utilize um shampoo purificante

A preparação começa ainda na lavagem. “Usar um shampoo purificante ajuda a remover resíduos e oleosidade acumulada, preparando o cabelo para receber a escova e garantir maior durabilidade”, explica o cabeleireiro Paulo Persil, expert da Cless Cosméticos. Ele reforça que a limpeza adequada é essencial para evitar que os fios fiquem pesados e percam o efeito liso mais rapidamente.

2. Invista em produtos que intensifiquem o efeito da escova

Após a lavagem, a escolha de um produto que intensifique o efeito da escova é indispensável. “Gosto do Spray de Brilho Gloss Eu Amo Charming porque, além de proteger os fios do calor do secador, ele sela as cutículas e facilita o deslizar da escova, deixando os cabelos mais alinhados e com menos frizz, mesmo em dias úmidos”, recomenda Paulo Persil.
Utilizar o ar frio ao final da escovação ajuda a fixar a escova (Imagem: BongkarnGraphic | Shutterstock)
Utilizar o ar frio ao final da escovação ajuda a fixar a escova Crédito: Imagem: BongkarnGraphic | Shutterstock

3. Use as técnicas de escova certas

Uma boa técnica de escovação também garante maior durabilidade da escova. Secar muito bem mecha a mecha ajuda a alinhar os fios de forma mais eficiente, além de fechar melhor as cutículas, garantindo um acabamento mais duradouro.
Utilizar o ar frio do secador no final da escovação também é essencial para fixar a escova e reduzir a exposição ao calor excessivo, que pode abrir as cutículas. Essa finalização cria uma barreira natural contra a umidade, aumentando a durabilidade do efeito liso.

4. Escolha escovas ideais para definição

Ainda na etapa da escovação, utilizar as ferramentas certas também é fundamental. “As escovas da linha Ceramic Expert Pro, da ProArt, por exemplo, são ideais para dar definição e acabamento. Esse tipo de produto ainda possui cerdas em dupla altura que garantem melhor tração dos fios e um corpo revestido em cerâmica que retém o calor, acelerando o processo e garantindo um acabamento mais uniforme”, afirma o cabeleireiro.

5. Finalize com produtos que afastam a umidade dos fios

Finalizar a escova com um produto que prolongue o efeito e potencialize o brilho também é uma ótima estratégia. “Produtos com essa finalidade formam uma película, que funciona como uma barreira que afasta a umidade dos fios, ajudando a reduzir o frizz , além de intensificar o brilho. Assim, o cabelo se mantém impecável por mais tempo”, destaca Paulo Persil.

6. Aproveite os retoques

Por fim, se o formato começar a ceder, um retoque com secador em temperatura morna é suficiente para reativar o alinhamento, permitindo enfrentar o verão com cabelos impecáveis e a escova prolongada.
Por Caroline Amorim

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