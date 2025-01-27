6 dicas para a escova durar mais no cabelo no verão

A umidade e o calor são grandes inimigos para quem busca manter o efeito liso da escova nos cabelos. A umidade no ar faz com que os fios absorvam água, o que pode alterar sua estrutura e causar o temido frizz. Já o calor excessivo, especialmente quando combinado com suor, contribui para que os cabelos percam a modelagem, deixando-os mais volumosos e ondulados.
Mas a boa notícia é que, com algumas estratégias simples e o uso de produtos certos, é possível prolongar o resultado da escova e manter os fios impecáveis mesmo nos dias mais quentes do verão. Veja!
1. Utilize um shampoo purificante
A preparação começa ainda na lavagem. “Usar um shampoo purificante ajuda a remover resíduos e oleosidade acumulada, preparando o cabelo para receber a escova e garantir maior durabilidade”, explica o cabeleireiro Paulo Persil, expert da Cless Cosméticos. Ele reforça que a limpeza adequada é essencial para evitar que os fios fiquem pesados e percam o efeito liso mais rapidamente.
2. Invista em produtos que intensifiquem o efeito da escova
Após a lavagem, a escolha de um produto que intensifique o efeito da escova é indispensável. “Gosto do Spray de Brilho Gloss Eu Amo Charming porque, além de proteger os fios do calor do secador, ele sela as cutículas e facilita o deslizar da escova, deixando os cabelos mais alinhados e com menos frizz, mesmo em dias úmidos”, recomenda Paulo Persil.
3. Use as técnicas de escova certas
Uma boa técnica de escovação também garante maior durabilidade da escova. Secar muito bem mecha a mecha ajuda a alinhar os fios de forma mais eficiente, além de fechar melhor as cutículas, garantindo um acabamento mais duradouro.
Utilizar o ar frio do secador no final da escovação também é essencial para fixar a escova e reduzir a exposição ao calor excessivo, que pode abrir as cutículas. Essa finalização cria uma barreira natural contra a umidade, aumentando a durabilidade do efeito liso.
4. Escolha escovas ideais para definição
Ainda na etapa da escovação, utilizar as ferramentas certas também é fundamental. “As escovas da linha Ceramic Expert Pro, da ProArt, por exemplo, são ideais para dar definição e acabamento. Esse tipo de produto ainda possui cerdas em dupla altura que garantem melhor tração dos fios e um corpo revestido em cerâmica que retém o calor, acelerando o processo e garantindo um acabamento mais uniforme”, afirma o cabeleireiro.
5. Finalize com produtos que afastam a umidade dos fios
Finalizar a escova com um produto que prolongue o efeito e potencialize o brilho também é uma ótima estratégia. “Produtos com essa finalidade formam uma película, que funciona como uma barreira que afasta a umidade dos fios, ajudando a reduzir o frizz , além de intensificar o brilho. Assim, o cabelo se mantém impecável por mais tempo”, destaca Paulo Persil.
6. Aproveite os retoques
Por fim, se o formato começar a ceder, um retoque com secador em temperatura morna é suficiente para reativar o alinhamento, permitindo enfrentar o verão com cabelos impecáveis e a escova prolongada.
Por Caroline Amorim