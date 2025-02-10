Veja como garantir a saúde dos cabelos no verão

No verão, o cabelo exige alguns cuidados especiais Crédito: Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

À medida que as temperaturas sobem e as atividades ao ar livre aumentam, os cabelos enfrentam maiores desafios. Isso porque, no verão, os fios sofrem com vários fatores externos que afetam sua estrutura e aparência. Entre os principais danos, estão:

Oxidação da queratina: a radiação solar degrada as proteínas estruturais do cabelo, tornando-o mais frágil e suscetível à quebra.

Perda da camada F: trata-se da proteção lipídica natural dos fios, fundamental para reter umidade e proteger contra agressores externos. No verão, essa camada acaba sendo removida com facilidade pelo sal, cloro e o uso de shampoos agressivos.

Aumento da porosidade: a perda de água torna os fios ressecados, ásperos e reduz a elasticidade natural. Com isso, nota-se um aumento do frizz e da dificuldade em pentear os cabelos.

Desbotamento da cor: a radiação ultravioleta degrada os pigmentos – sejam eles naturais ou artificiais –, desbotando a cor e tornando os fios opacos ou até mesmo manchados.

Cuidados preventivos

Para ajudar a evitar os danos nos cabelos causados pelo verão, é importante começar os cuidados antes da exposição ao sol, mar e cloro. “Prevenir é sempre melhor do que remediar! Fortalecer os fios com umectações frequentes e aplicar protetor solar capilar são preparativos importantes para quem quer entrar na próxima estação com os cabelos saudáveis e bonitos”, comenta a cabeleireira e terapeuta capilar Vanessa Espi, expert da Cless Cosméticos.

O mercado de produtos para cabelos já atende essa necessidade e oferece opções de proteção solar capilar. “Usar finalizadores com proteção UV, como leave-ins e sprays com ativos fotoprotetores, ajuda a formar uma barreira contra a radiação. Costumo indicar o Spray de Brilho Gloss, da Eu Amo Charming, porque, além de oferecer proteção térmica UVA e UVB, é formulado com um complexo de silicones rico em emolientes, que deixa os fios mais macios e brilhantes e com menos frizz”, indica a profissional.

Ela adverte que assim como os protetores solares para a pele, os produtos capilares também precisam de reaplicação. “Especialmente no verão, com a exposição ao sol e o contato com a água prolongados, é imprescindível a aplicação do produto ao longo do dia”, explica.

Excesso de umidade

Em dias de altas temperaturas, o excesso de umidade também pode ser um inimigo dos fios e do couro cabeludo. “O cabelo está permanentemente úmido devido ao suor, às lavagens ou mesmo a permanência dentro da água. O resultado disso pode ser uma descamação do couro cabeludo e, em casos mais graves, a proliferação de fungos causadores de caspa. Lavagens excessivas também prejudicam a estrutura dos fios”, alerta Vanessa Espi.

Assim, é importante escolher produtos adequados para a lavagem dos cabelos. “Escolha shampoos suaves, com baixo poder adstringente, que preservam a barreira natural dos fios e evitam o ressecamento . Produtos que promovem limpeza excessiva podem prejudicar a Camada F e danificar as cutículas”, explica.

Hidratar o cabelo regularmente ajuda a preservar a água nos fios Crédito: Imagem: Aquarius Studio | Shutterstock

Hidratação, nutrição e umectação

São muitas as necessidades dos fios no verão. Por isso, é importante se atentar à hidratação, nutrição e umectação. “A hidratação é essencial, pois o cabelo perde água rapidamente no verão. A umectação, por sua vez, garante a reposição de lipídios essenciais para a retenção de umidade; já a reconstrução é indicada para danos mais graves”, explica Vanessa Espi.

Há produtos para cada uma dessas etapas de tratamento . “Gosto muito da máscara de tratamento Brilho Absoluto, da marca Salon Opus, que tem manteiga de karité, extrato de pérola e silicones nobres que auxiliam na recuperação dos fios. Por ser um creme mais leve, pode ser usado em todos os tipos de cabelo”, esclarece.

A profissional também ressalta o papel dos ativos na composição dos produtos. “Proteínas e peptídeos melhoram a retenção hídrica e protegem contra os raios UV; silicones são umectantes e antioxidantes, oferecem proteção térmica e reduzem a carga estática; manteigas vegetais são antioxidantes naturais, com alta resistência a raios UV e promovem reposição lipídica, protegem contra danos externos e aumentam a elasticidade dos fios; enquanto os extratos de algas marinhas melhoram a elasticidade”, afirma.

Finalizadores no verão

Os finalizadores são aliados para manter os fios protegidos e hidratados durante a estação, pois criam uma barreira contra os danos térmicos e ambientais, assim como reduzem a perda de água. “É fundamental experimentar os finalizadores, para que eles, além de funcionais, tenham o valor sensorial que a pessoa busca. Um cabelo asiático, por exemplo, normalmente não se dá bem com queratina presente em finalizadores; já os silicones, alguns são mais densos, dando um sensorial pesado aos fios finos; mas existem os silicones mais leves, ideais para esse perfil de estrutura capilar”, analisa Vanessa Espi.

Nesta categoria, bem como em todos os produtos, a profissional aconselha evitar produtos com petrolatos e substâncias oclusivas. “Podem impedir a absorção de nutrientes pelos fios, causar um processo de oxidação e até mesmo endurecimento dos fios. Com os cuidados certos, é possível curtir o verão sem comprometer a saúde e beleza dos cabelos!”, finaliza.