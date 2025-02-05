10 produtos para deixar os cabelos saudáveis e bonitos

Alguns produtos deixam os fios mais bonitos e saudáveis Crédito: Imagem: White bear studio | Shutterstock

Existem inúmeras opções de produtos para deixar os cabelos hidratados, brilhantes e saudáveis. Os multifuncionais, por exemplo, atendem mais de uma necessidade em um único item, o que significa simplicidade e economia. No entanto, alguns sozinhos também são capazes de deixar os fios maravilhosos. Por isso, a cabeleireira Viviane Siqueira indica alguns itens que vão te ajudar a ter fios incríveis. Veja!

1. BB Cream

Ajuda a resolver diversos problemas com um único produto. “Ele promete ser a solução para o frizz, quebra dos fios e muitos outros problemas comuns. Quando o cabelo está muito danificado, ressecado e quebradiço, esse tipo de produto funciona muito bem. É um regenerante do fio, que cuida de dentro para fora”, explica Viviane Siqueira.

2. Máscara hidratante

É indispensável semanalmente, pois mantém os cabelos sedosos e saudáveis. Após a lavagem com shampoo, aplique a máscara, deixe agir pelo tempo indicado na embalagem e enxágue.

3. Shampoo desintoxicante

Deve ser usado a cada quinze dias. Limpa suavemente os fios e o couro cabeludo, retirando os excessos que se acumulam, e revigorando os fios.

4. Leave-in

Indispensável no dia a dia, ele ajuda a controlar o frizz e o volume. Após lavar os fios, aplique uma pequena quantidade no comprimento e nas pontas. É ideal para quem quer cabelos controlados e protegidos, pois a maioria tem filtro solar.

Os termoprotetores protegem os fios do calor Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

5. Termoprotetores

Esses são indispensáveis para quem faz escova, chapinha, babyliss. Eles protegem os fios do calor e ainda ativam a hidratação durante o processo. Aplique uma pequena quantidade no comprimento e nas pontas. Faça a escova e a chapinha normalmente e, depois, aplique um sérum para selar os fios.

6. Sea spray

Não é necessariamente um item do dia a dia, mas pode ser inserido na nécessaire. Ele é um spray texturizador para todos os tipos de cabelos. Cria um autêntico estilo praia, com delicada textura e volume extra. Equilibra a umidade e deixa os cabelos macios e saudáveis.

7. Óleo de argan

É indicado para todos os tipos de cabelos, mas especialmente para os cacheados. Você pode utilizá-lo de diversas formas, misturado ao condicionador, ao creme de hidratação ou usá-lo sozinho.

8. Sérum

Esse é aquele item para ficar na bolsa e usar ao longo do dia, principalmente quando o cabelo estiver desarrumado.

9. Tônico

O tônico capilar é essencial para quem deseja manter o couro cabeludo equilibrado. Ele ajuda a fortalecer as raízes e melhora a circulação. Para utilizá-lo, basta aplicá-lo diretamente no couro cabeludo e massagear suavemente para estimular a absorção e potencializar os benefícios.

10. Ativador de cachos