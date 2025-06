Na Terceira Ponte

Projeto da Ciclovia da Vida é finalista de prêmio internacional de mobilidade

No total, 34 projetos de diversos países foram selecionados como finalistas em nove categorias. O Espírito Santo é um dos dois representantes do Brasil na edição de 2025

O Dia Mundial da Bicicleta é celebrado em 3 de junho e um dos projetos criados para estimular a mobilidade por bikes entre Vitória e Vila Velha acabou sendo reconhecido internacionalmente na promoção da mobilidade ativa e sustentável. A Ciclovia da Vida foi selecionada como finalista do UITP Awards 2025, uma das premiações mais relevantes do setor de transporte público mundial. O projeto de ampliação da Terceira Ponte e de implantação da Ciclovia da Vida disputa na categoria Design, que reconhece propostas focadas na experiência do usuário e na valorização do espaço urbano. É o único projeto brasileiro finalista nesta categoria, concorrendo com iniciativas de Hong Kong e Chile. >