Jacaré grávida é resgatada na reta do antigo aeroporto em Vitória

O animal foi acuado contra a mureta antes de ser resgatado por pessoas do projeto Caiman Crédito: Divulgação

Verão, calor e sol forte. Condições ideais para pegar uma praia, mas essa combinação também influencia na vida de outros seres vivos, como os jacarés. É justamente nessa época do ano que os répteis se reproduzem, por isso deixam o habitat em busca de um local para a desova. No último domingo (27), a presença de um jacaré fêmea praticamente parou o trânsito na reta do antigo aeroporto de Vitória

Por volta das 13 horas, o réptil foi visto na pista no sentido Vitória  Serra. Algumas pessoas tentaram fazer a captura do jacaré até que o resgate especializado chegasse ao local, segundo o veterinário Yhuri Nóbrega, também coordenador do Projeto Caiman, que cuida, resgata e devolve os bichos à natureza. A equipe do projeto foi acionada para ir ao local. Veja vídeo:

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"Recebemos o chamado para um animal que estava na pista e havia saído de uma mata próxima. Realizamos um trabalho com a Polícia Ambiental e fazemos a remoção dos bichos, cuidamos, catalogamos e depois o soltamos no ambiente dele. O que as pessoas devem fazer é justamente não tentar capturar, colocar a mão ou algo do tipo. Devem procurar diretamente pela Polícia Ambiental ou nos acionar. Neste período, eles andam para se reproduzir, então é comum encontrar algum exemplar em áreas cercadas de matas, como foi neste caso", detalhou Yhuri.

A SURPRESA

Após a captura do animal, veio a surpresa. Tratava-se de um jacaré-de-papo-amarelo fêmea, com cerca de 1,70 m, pesando 29 quilos, que estava grávida. Segundo o coordenador do Projeto Caiman, através do raio-x feito no animal foi possível identificar a presença de cerca 33 ovos.

O raio-x mostrou que a fêmea carregava cerca de 33 ovos no ventre Crédito: Divulgação

Esse grande exemplar da espécie é só mais um dos muitos atendimentos diários que os responsáveis pelo projeto realizam. Segundo o veterinário Yhuri Nóbrega, neste período os acionamentos são constantes e em diferentes pontos da Grande Vitória

"São cerca de quatro, cinco e até mais resgates de animais ao longo do dia. Todos são medidos, avaliados, pesados e recebem um chip para que possamos monitorar esse jacaré na natureza. A diminuição das áreas onde habitualmente vivem faz com que procurem por novos locais. O Espírito Santo é um reduto do jacaré-de-papo-amarelo. Encontrar um animal desse porte nos alegra e trabalhamos para devolvê-los a natureza", destacou.

O animal foi solto em uma área de mata próxima ao local onde foi encontrada na Reta do Aeroporto Crédito: Divulgação

MAIS UM

Exemplo da constância de casos de encontro de jacaré ocorreu nesta segunda-feira (28) em Jardim Camburi, também na Capital. Após serem acionados por moradores, membros do Projeto Caiman fizeram o resgate do mesmo e o soltaram em uma área de mata pertencente a uma mineradora na região.

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