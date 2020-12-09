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Dentro de residência

PM apreende carne de jacaré, material para caça e armas em Linhares

Os responsáveis pelo armamento e materiais apreendidos foram encaminhados para Delegacia Regional de Linhares, onde responderão por posse irregular de arma de fogo e pelo animal silvestre abatido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 12:51

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 12:51

Material encontrado em uma casa no interior de Linhares
Material encontrado em uma casa no interior de Linhares Crédito: PMES / Divulgação
Polícia Militar Ambiental encontrou quase seis quilos de carne de jacaré, armas, munição e materiais utilizados para a caça de animais silvestres em uma casa na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (8). Segundo a PM, a ação foi cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar no distrito de Povoação. 
Durante as buscas realizadas na residência, os militares apreenderam três armas de fogo, 220 munições de diversos calibres, 5,8 kg de carne de jacaré, três couraças do animal e diversos materiais utilizados para a caça de animais silvestres.
Os responsáveis pelo armamento e materiais apreendidos foram encaminhados para Delegacia Regional de Linhares, onde responderão por posse irregular de arma de fogo e pelo animal silvestre abatido.

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