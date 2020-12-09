PM apreende carne de jacaré, material para caça e armas em Linhares

A Polícia Militar Ambiental encontrou quase seis quilos de carne de jacaré, armas, munição e materiais utilizados para a caça de animais silvestres em uma casa na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (8). Segundo a PM, a ação foi cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar no distrito de Povoação.
Durante as buscas realizadas na residência, os militares apreenderam três armas de fogo, 220 munições de diversos calibres, 5,8 kg de carne de jacaré, três couraças do animal e diversos materiais utilizados para a caça de animais silvestres.
Os responsáveis pelo armamento e materiais apreendidos foram encaminhados para Delegacia Regional de Linhares, onde responderão por posse irregular de arma de fogo e pelo animal silvestre abatido.