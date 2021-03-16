Vídeo: vendedora de água é atropelada por motocicleta em Linhares

Uma vendedora de água foi atropelada por uma motocicleta enquanto trabalhava em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (16). O acidente ocorreu em um sinal de trânsito no trecho urbano da BR 101, no bairro Três Barras.
Uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente. Depois de atender um dos veículos, a vítima estava voltando para o canteiro quando o sinal abriu. A mulher não percebeu a aproximação da motocicleta e acabou sendo atingida pelo veículo.
Com o impacto da batida, a vítima foi arremessada para o alto, as imagens são impressionantes. A mulher foi socorrida e encaminhada com ferimentos para o Hospital Geral de Linhares (HGL).
Em nota, a direção do hospital informou que a paciente foi atendida e passou por todos os exames de imagem solicitados pela equipe médica. Segundo a unidade, a vítima não sofreu nenhum ferimento grave, e precisou levar três pontos na cabeça em decorrência da queda. Ela teve alta no final da tarde.