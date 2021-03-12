Pessoas dormem na fila para comprar gás com desconto em Linhares

Distribuição de voucher para compra de gás gera fila em Linhares Crédito: Divulgação

No entanto, nem todas as pessoas que estavam ali respeitavam o distanciamento de segurança, embora a maioria usasse máscara. Algumas dormiram no local para ter acesso ao benefício.

O ato do Sindipetro é uma manifestação contra os aumentos nos preços do gás, do diesel e da gasolina, promovidos pela Petrobras . A ação desta sexta-feira (12) ocorre em frente ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), localizado no bairro Aviso. O preço atual da botija de gás no município varia entre R$ 85,00 e R$ 90,00, considerando as taxas de entrega e os últimos aumentos feitos pela petroleira.

O preço médio de venda de GLP da Petrobras para as distribuidoras é de R$ 3,05 por kg, ou seja, R$ 39,69 por 13 kg.

Os vouchers de R$ 40,00 são validos por 30 dias. Com ele, o consumidor consegue trocar um botijão vazio por um cheio praticamente pela metade do preço. O Sindipetro afirma que subsidiará o valor retirado do total para promover o desconto.

O Sindipetro havia informado que apenas os 100 primeiros que chegassem ao local seriam contemplados, mas segundo o sindicato, a fila durante a manhã, antes do início da ação, já contava com cerca de 150 pessoas. Algumas chegaram ao local por volta das 19h desta quinta-feira (11) para conseguir um cupom. Nas imagens é possível ver a longa fila que se formou no local. Pelas fotos, nota-se que a maioria das pessoas usa máscara. Veja nas fotos abaixo:

Distribuição de voucher para compra de gás gera fila em Linhares

AÇÕES DO SINDIPETRO

Esse é o segundo ato de redução de preços promovido pelo Sindipetro, em Linhares, no mês de março, em protesto aos aumentos feitos pela Petrobras. O primeiro ocorreu no dia (3), quando a gasolina foi vendida R$ 2,00 mais barata em um posto do município. Na ocasião, 100 motoristas de carro e 100 motociclistas conseguiram adquirir a gasolina a R$ 3,59.

AUMENTOS PROMOVIDOS PELA PETROBRAS

Nesta terça-feira (9), a Petrobras fez o sexto aumento da gasolina e o quinto do diesel do ano. O diesel subiu 5,5%, o que equivale a R$ 0,15 por litro. Já o preço médio de venda da gasolina teve alta de R$ 0,23 por litro (reajuste de 9,2%).

Os novos preços praticados pela estatal são de R$ 2,86 por litro para o diesel e de R$ 2,84 por litro para a gasolina. O novo aumento segue os preços do petróleo e derivados no mercado internacional, impulsionados pela manutenção do corte de produção dos países exportadores de petróleo (Opep).

Desde o início do ano, a gasolina acumula alta de 54% nas refinarias, enquanto o diesel subiu 41,6%. Em dezembro de 2020, o litro da gasolina custava em média R$ 1,84 nas refinarias. Já o do diesel saía a R$ 2,02.

Segundo a Petrobras, o alinhamento dos preços ao mercado internacional é fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido, sem riscos de desabastecimento, pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às regiões brasileiras: distribuidores, importadores e outros refinadores, além da própria petroleira.