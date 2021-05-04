Abrape-ES comemora sanção ao programa de retomada do setor de eventos

Setor de eventos, shows e entretenimento foi um dos primeiros a parar atividades na pandemia Crédito: Oidutse/ Pixabay

Para Pablo Pacheco, diretor da Abrape-ES, as medidas são um verdadeiro alívio. "A sanção do Perse representa para o setor de eventos e entretenimento uma esperança de sobrevivência neste momento tão difícil. Para um setor que vem sofrendo os efeitos do coronavírus há mais de um ano, essas medidas trazem um alívio para que possamos manter empresas e empregos vivos até o final da pandemia", afirmou.

"Representantes da Abrape já estarão reunidos no dia de hoje (04) com membros do governo federal, da equipe econômica, para traçar a regulamentação do Perse, definindo como será o funcionamento da lei, como vão operar os mecanismos, principalmente as linhas de crédito que gerarão recursos para as empresas do setor" Pablo Pacheco - Diretor da Abrape-ES

As medidas trazidas pelo pacote incluem renegociação de dívidas tributárias e o direcionamento de parte dos recursos do programa de crédito a micro e pequenas empresas (Pronampe). Já com relação à isenção de tributos como PIS/Cofins para essas atividades houve veto pelo presidente Jair Bolsonaro , mas o Ministério da Economia prometeu estudar alternativas.

EXPECTATIVAS DO EMPRESARIADO

Sobre as expectativas dos empresários do setor, Pacheco diz que orbitam entre a linha de crédito que será disponibilizada e a preparação da retomada das atividades. "Os empresários do setor estão com uma expectativa, principalmente em relação à linha de crédito que será disponibilizada via Pronampe, com R$ 1 bilhão em recurso para as empresas poderem refinanciar suas dívidas e se preparar para a retomada. Este retorno esperamos estar mais próximo, mediante o avanço do plano nacional de imunização", comentou.

Segundo ele, existe uma expectativa de retomada das atividades vislumbrando o que vem acontecendo em outros países, em que, à medida que a vacinação avança sobre a população, é possível dar início às atividades do entretenimento, com a volta gradual dos eventos.

"Para isso, é muito importante o recurso do Pronampe, porque as empresas estão com sua situação de caixa muito afetada e com pouca disponibilidade de recurso para investir na realização de novos eventos e na reforma e preparação das casas de festa e casas de shows para reabertura no pós-pandemia", afirmou o diretor da Abrape-ES.