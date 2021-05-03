Apaixonados pelo ES, Bruninho & Davi lançam novo EP, “Para pra Pensar"

Os sertanejos Bruninho & Davi estão lançando seu novo projeto, o EP “Para pra Pensar" Crédito: Nathália Ferreira

Em conversa com o "Divirta-se", para falar sobre o lançamento do novo EP, “Para pra Pensar” (disponível nas plataformas digitais), Bruninho & Davi ficaram empolgados quando descobriram que o repórter era do Espírito Santo.

"Rapaz, somos apaixonados por esse lugar (risos). Acho que poucas vezes fomos tão bem recebidos pelos fãs como aí", derrete-se Davi.

Amante do surfe e de esportes radicais, Bruninho, o mais falante da dupla, vai logo interrompendo o colega. "Já nos apresentamos em Domingos Martins, Cachoeiro (de Itapemirim), Venda Nova do Imigrante e Guarapari. Guarapa é um lugar inesquecível, com praias lindas, gente bonita e comida deliciosa. Comemos uma moqueca maravilhosa na cidade. A melhor que nós já provamos", empolga-se o rapaz, que, como Davi, é nascido no Mato Grosso do Sul.

"Inclusive, nossa última comemoração de réveillon foi em 2019, em Guarapari", relembra Bruninho.

Bairrismos (nosso, é claro!) à parte, a entrevista (oficialmente) foi para falar (também) de “Para pra Pensar”, trabalho que conta com quatro faixas e produção de Dudu Borges. Um dos destaques, o single “Banheirinho 2x2” traz a colaboração do projeto ANÁLAGA.

Criado por Dudu, a iniciativa mistura elementos da música sertaneja (de arranjo cru) com toques eletrônicos, apresentando uma sonoridade exótica ao gênero e dando a dupla um ar mais pop. O videoclipe está disponível no canal dos cantores no YouTube, contando com 2,5 milhões de acessos em 20 dias.

"A participação do projeto ANÁLAGA fez a gente pensar fora da casinha. Tivemos essa ideia no lockdown, uma espécie de criatividade durante a pandemia", analisa Davi.

"'Banheirinho 2x2' é uma aposta ousada, nosso maior avanço para a música pop. Traz uma pegada diferente e nos deu mais gás para criar. Queríamos resgatar novas sonoridades e trazer elementos da música eletrônica, um diferencial no mercado sertanejo", complementa Bruninho.

Para compor o clipe, que conta com visual futurista, o sertanejo apostou na criatividade. "Pedimos que várias pessoas nos contassem histórias que eles viveram dentro de algum banheiro (risos). Com isso, pensamos em uma estética moderna, um lavabo flutuante, com uma sensação de infinito", responde, com uma pegada "viajante", bem paz e amor.

PARCERIAS

Outro destaque de “Para pra Pensar” é "Baladinha", que conta com participação da musa sertaneja Lauana Prado e MC Zaac. Aqui, há fortes elementos da música latina, com a presença de outras sonoridades, como o ritmo dominicano Bachata, uma espécie de bolero moderno.

"'Baladinha' foi um sonho realizado, especialmente porque fizemos parcerias gratificantes com Lauana Prado e MC Zaac. Por conta da pandemia da Covid-19, e com rígidas medidas sanitárias, gravamos a música e o clipe no mesmo dia", informa Davi.

Populares nas redes sociais e adeptos da comunicação digital, Bruninho & Davi conquistaram muitos seguidores por conta de webséries criadas para o YouTube. A mais famosa delas, "B&D no Verão", uma "farra" em que os meninos visitavam praias do país e interagiam com o público, teve duas temporadas, sendo a última lançada em 2014.

"O trabalho musical foi apertando e o tempo ficando pequeno para criar novos episódios. Sentimos muita falta dessa época, quando a gente não tinha medo de pagar mico (risos). Estávamos em início de carreira e até hoje muitos fãs nos procuram, pedindo para voltar com a atração. Está nos nossos planos, sim. Quem sabe depois da pandemia gravamos um episódio do 'B&D no Verão' em Guarapari? Vai ser uma delícia", brinca Bruninho.