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Mulher confessou o crime

Idoso assassinado na Serra: "Foi morto por causa de 20 reais", diz delegado

Manoel Roela Sobrinho, de 87 anos, foi morto em casa em  março deste ano por uma jovem de 21 anos com quem o aposentado mantinha relações sexuais. Ela disse à polícia que o procurou e, ao ter negado o pedido pela quantia, o matou a facadas

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 13:26

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

26 mai 2021 às 13:26
Vitória
A mulher foi presa na última sexta-feira (21) na casa de um tio, após tirar a vida do aposentado Manoel Roela Sobrinho, com facadas Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Vinte reais. Foi por esta quantia que a jovem, identificada pela polícia apenas pelas iniciais R.B.B, tirou a vida do aposentado Manoel Roela sobrinho, de 87 anos, no último dia 30 de março. O crime ocorreu na casa do aposentado, situada no bairro Campinho da Serra II, na Serra. A mulher de 21 anos tirou a vida do idoso com pelo menos 16 facadas após ele se recusar a entregar a quantia, segundo as investigações do caso. 
Após o latrocínio – roubo seguido de morte – ela fugiu para a casa do familiar no bairro Santo Antônio, em Vitória, e por lá ficou escondida até ser encontrada pela polícia na última sexta-feira (21). Nesta terça-feira (26), a Polícia Civil deu detalhes do crime. "Em tese, seu Manoel foi morto por causa de 20 reais", disse o delegado Gianno Trindade, que esteve à frente do caso.
Nas palavras do delegado, foi um assassinato brutal e premeditado pela assassina confessa. O chefe da Delegacia de Segurança Patrimonial explicou ainda que a vítima e a mulher mantinham um caso amoroso de anos.
"Na investigação, descobrimos que esse senhor mantinha relações sexuais com uma mulher de 21 anos e que ele pagava por isso. Então, de imediato fomos até ela. Na sequência, ela confessa o crime já na presença de um advogado, mas dando a própria versão. Na versão dela, naquele dia ela saiu de um bar, estava bêbada, precisava de dinheiro e foi até a casa do seu Manoel para pedir R$ 20 reais. Teria então iniciado uma discussão porque ele negou a quantia. Ela alega que o idoso a segurou pelo pescoço, tendo uma agressão. Para se defender, ela pega uma faca, que estranhamente estava no sofá, e agride o senhor na região do pescoço e do ombro", disse o delegado, contestando a explicação.

PRISÃO DA ASSASSINA

O titular da Delegacia de Segurança Patrimonial salientou que a versão da jovem contradiz o que indica o laudo cadavérico do corpo do idoso. Segundo Gianno Trindade, foram muitos golpes e sem possibilidade de defesa.
"Ao todo, foram mais de 16 facadas, sendo 8 somente na nuca. Ninguém tem possibilidade de reação sendo atacado por trás. A versão dela é uma história furada. Ela foi sabendo que ele tinha o dinheiro. A denúncia anônima que recebemos desse caso, inclusive, relata que ela falava na rua que precisava do dinheiro", contou o delegado.
"Ela alega que a briga começou como uma legítima defesa, mas com as investigações muito bem conduzidas, passamos para um latrocínio com requintes de crueldade", complementou o delegado Gabriel Monteiro, chefe da Divisão Patrimonial, que também esteve na coletiva.

ROTINA DA VÍTIMA

Nos depoimentos colhidos com familiares, vizinhos e a própria mulher, a polícia descobriu que a jovem e Manoel tinham relações há anos, sempre mediante pagamento de valores. Por isso, a jovem conhecia os hábitos do aposentado, sabia inclusive sobre a situação financeira da vítima.
Vitória
Os delegados Gianno Trindade e Gabriel Monteiro, respectivamente, deram detalhes da prisão da assassina do idoso Crédito: Divulgação/Polícia Civil
"Ela tinha um histórico de relacionamento amoroso, mediante pagamento com a vítima, e todo mundo sabia disso. É importante destacar que se tratou de um crime ocorrido no dia 30 de março, final de mês, quando geralmente se recebe salário e aposentadoria. Ela teve a clara intenção de matar e subtrai os bens do senhor. Ela confessa ter levado R$ 200 reais em espécie, o celular ela alegou ter descartado, bem como encontramos muitos documentos espalhados pela vizinhança do Manoel. Ela levou a carteira dele e no caminho foi jogando tudo fora", detalhou Gianno.
A acusada de 21 anos está presa em prisão preventiva de 30 dias e por este motivo não teve o nome informado. Nas investigações a polícia ainda descobriu que a mulher já esteve presa quando adolescente por tentativa de homicídio. Além disso, a jovem começou a se relacionar com a vítima ainda quando adolescente.

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