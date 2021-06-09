Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Grávida morre após ser baleada em tiroteio no Rio de Janeiro
24 anos

Grávida morre após ser baleada em tiroteio no Rio de Janeiro

Kathlen de Oliveira Romeu tinha 24 anos e era design de interiores; ela chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo depois
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jun 2021 às 22:41

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 22:41

Kathlen de Oliveira Romeu tinha 24 anos e morreu durante operação policial
Kathlen de Oliveira Romeu tinha 24 anos e foi morta durante operação policial Crédito: Reprodução/Instagram
Uma mulher grávida morreu na tarde desta terça (8) após ser baleada durante um tiroteio entre policiais militares e criminosos na comunidade do Lins, na zona norte do Rio de Janeiro. A designer de interiores Kathlen de Oliveira Romeu, de 24 anos, chegou a ser levada ao hospital, mas faleceu logo em seguida.
Segundo a versão da Polícia Militar, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da região foram atacados a tiros num local conhecido como Beco da 14. Houve confronto e, "após cessarem os disparos, os militares encontraram uma mulher ferida". Ainda de acordo com a corporação, foram apreendidos um carregador de fuzil, munições de calibre 9 mm e "material entorpecente a ser contabilizado".
A polícia afirmou também que o local da morte foi preservado, a perícia foi acionada e a Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso. Em paralelo à apuração da Polícia Civil, que foi procurada mas não respondeu, a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) vai averiguar as circunstâncias do ocorrido.

Veja Também

Investigador da Polícia Civil é esfaqueado na Serra

Após a morte, moradores fizeram um protesto fechando a Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá. Eles levaram faixas com escritos como "Lins pede paz" e atearam fogo em objetos. Equipes da PM acompanharam o ato junto ao Corpo de Bombeiros e a Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana).
Ao jornal Voz das Comunidades uma moradora identificada como Érica contou que Kathlen Romeu, que era negra, não morava na favela e estava indo visitar parentes. "Ela estava entrando na rua Cabuçu para visitar parentes dela, os policiais entraram atirando", disse ela.
"Ela estava grávida, ela era modelo. Os polícia [sic] entra na favela assim, diariamente, atirando. Eles não querem saber se tem morador, se tem criança. A gente não tem direito de ir e vir. Nem todo mundo que está na favela é bandido", criticou.

Veja Também

Empresário que pilotava lancha em acidente na Baía de Vitória é preso

Kathlen foi ao menos a 15ª grávida baleada na região metropolitana do Rio desde 2017, segundo a plataforma colaborativa Fogo Cruzado, sendo que oito delas morreram. Do total, quatro foram atingidas quando ocorriam ações policiais.
A jovem estava grávida havia cerca de 14 semanas, conforme anunciou nas redes sociais. "Estou me descobrindo como mãe e fico assustada pensando em como vai ser... Dou risada, choro e tenho medo. Um misto de sentimentos. Talvez os mais doidos do mundo, mas vou dar risada lá na frente disso tudo... Obrigada Senhor por abençoar meu ventre e me permitir gerar o amor da minha vida!", escreveu.
Ela se identificava como designer de interiores e trabalhava como modelo e vendedora da loja de roupas Farm. Sua última postagem foi uma foto segurando a barriga, com a legenda "Bom dia, neném". O bebê se chamaria Maya ou Zayon.

Veja Também

Motorista é denunciado pela morte de jovens em acidente na Dante Michelini

Suspeito de matar homem a tiros por causa de dívida é preso em Cariacica

Moradores denunciam mais uma noite de tiroteio em Planalto Serrano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rio de Janeiro Rio de Janeiro (RJ)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados