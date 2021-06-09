Grávida morre após ser baleada em tiroteio no Rio de Janeiro

Kathlen de Oliveira Romeu tinha 24 anos e foi morta durante operação policial Crédito: Reprodução/Instagram

Uma mulher grávida morreu na tarde desta terça (8) após ser baleada durante um tiroteio entre policiais militares e criminosos na comunidade do Lins, na zona norte do Rio de Janeiro . A designer de interiores Kathlen de Oliveira Romeu, de 24 anos, chegou a ser levada ao hospital, mas faleceu logo em seguida.

Segundo a versão da Polícia Militar, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da região foram atacados a tiros num local conhecido como Beco da 14. Houve confronto e, "após cessarem os disparos, os militares encontraram uma mulher ferida". Ainda de acordo com a corporação, foram apreendidos um carregador de fuzil, munições de calibre 9 mm e "material entorpecente a ser contabilizado".

A polícia afirmou também que o local da morte foi preservado, a perícia foi acionada e a Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso. Em paralelo à apuração da Polícia Civil, que foi procurada mas não respondeu, a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) vai averiguar as circunstâncias do ocorrido.

Após a morte, moradores fizeram um protesto fechando a Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá. Eles levaram faixas com escritos como "Lins pede paz" e atearam fogo em objetos. Equipes da PM acompanharam o ato junto ao Corpo de Bombeiros e a Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana).

Ao jornal Voz das Comunidades uma moradora identificada como Érica contou que Kathlen Romeu, que era negra, não morava na favela e estava indo visitar parentes. "Ela estava entrando na rua Cabuçu para visitar parentes dela, os policiais entraram atirando", disse ela.

"Ela estava grávida, ela era modelo. Os polícia [sic] entra na favela assim, diariamente, atirando. Eles não querem saber se tem morador, se tem criança. A gente não tem direito de ir e vir. Nem todo mundo que está na favela é bandido", criticou.

Kathlen foi ao menos a 15ª grávida baleada na região metropolitana do Rio desde 2017, segundo a plataforma colaborativa Fogo Cruzado, sendo que oito delas morreram. Do total, quatro foram atingidas quando ocorriam ações policiais.

A jovem estava grávida havia cerca de 14 semanas, conforme anunciou nas redes sociais. "Estou me descobrindo como mãe e fico assustada pensando em como vai ser... Dou risada, choro e tenho medo. Um misto de sentimentos. Talvez os mais doidos do mundo, mas vou dar risada lá na frente disso tudo... Obrigada Senhor por abençoar meu ventre e me permitir gerar o amor da minha vida!", escreveu.