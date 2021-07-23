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Passa por tratamento

Atobá-grande: ave que se reproduz em Abrolhos é resgatada em Vila Velha

Animal encontrada em Vila Velha é de espécie que se reproduz no Arquipélago de Abrolhos, no Sul da Bahia, não sendo comumente observada na costa capixaba.

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 11:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2021 às 11:06
Atobá-grande passa por tratamento no Iema
Atobá-grande passa por tratamento no Iema Crédito: Divulgação/Iema
Um atobá-grande foi resgatado na região da Glória, em Vila Velha, e está em tratamento no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), em Cariacica.
A ave encontrada na terça-feira (20) é uma espécie que se reproduz no Arquipélago de Abrolhos, no Sul da Bahia, não sendo comumente observada na costa capixaba.
O atobá foi avaliado pelos médicos-veterinários do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), que operacionaliza o Cetras do Iema.
Atobá-grande passa por tratamento no Iema
Atobá-grande passa por tratamento no Iema Crédito: Divulgação/Iema
Segundo os profissionais, a ave está magra, com piolhos e tem a asa direita caída. Porém, se apresenta ativa e se defende das pessoas com bicadas.
O atobá-grande tem hábitos oceânicos e, como não costuma frequentar a costa como outras aves marinhas, é provável que o problema que o animal tem na asa tenha causado dificuldades.
“Essa espécie se alimenta mergulhando no mar para capturar peixes. É necessário estar em perfeitas condições de saúde para realizar essa atividade. O problema na asa com certeza prejudicou que o atobá se alimentasse, por isso, ele tem emagrecido”, explicou o presidente do Ipram, o veterinário Luis Felipe Mayorga.
Atobá-grande passa por tratamento no Iema
Atobá-grande passa por tratamento no Iema Crédito: Divulgação/Iema
A ave passará por exame radiográfico para descobrir qual o problema com a asa. “A princípio, estamos alimentando o atobá com uma vitamina de peixe triturado, pois ainda não come sozinho. A vitamina vai ajudar a reidratar e recuperar a saúde”, contou Mayorga.
O animal seguirá em tratamento até ter condições de voltar à natureza.

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