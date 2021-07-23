Atobá-grande: ave que se reproduz em Abrolhos é resgatada em Vila Velha

Atobá-grande passa por tratamento no Iema Crédito: Divulgação/Iema

A ave encontrada na terça-feira (20) é uma espécie que se reproduz no Arquipélago de Abrolhos, no Sul da Bahia , não sendo comumente observada na costa capixaba.

O atobá foi avaliado pelos médicos-veterinários do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), que operacionaliza o Cetras do Iema.

Atobá-grande passa por tratamento no Iema Crédito: Divulgação/Iema

Segundo os profissionais, a ave está magra, com piolhos e tem a asa direita caída. Porém, se apresenta ativa e se defende das pessoas com bicadas.

O atobá-grande tem hábitos oceânicos e, como não costuma frequentar a costa como outras aves marinhas, é provável que o problema que o animal tem na asa tenha causado dificuldades.

“Essa espécie se alimenta mergulhando no mar para capturar peixes. É necessário estar em perfeitas condições de saúde para realizar essa atividade. O problema na asa com certeza prejudicou que o atobá se alimentasse, por isso, ele tem emagrecido”, explicou o presidente do Ipram, o veterinário Luis Felipe Mayorga.

Atobá-grande passa por tratamento no Iema Crédito: Divulgação/Iema

A ave passará por exame radiográfico para descobrir qual o problema com a asa. “A princípio, estamos alimentando o atobá com uma vitamina de peixe triturado, pois ainda não come sozinho. A vitamina vai ajudar a reidratar e recuperar a saúde”, contou Mayorga.