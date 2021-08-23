Carreta desce ladeira de ré e atinge muros de casas em Viana

Um acidente na Rua Xavier, no bairro Industrial, em Viana, assustou moradores no início da tarde desta segunda-feira (22). No momento em que subia uma ladeira, o motorista de uma carreta perdeu o controle no da direção e desceu de ré, atingindo os muros de duas casas. Ninguém ficou ferido.
As informações são da Guarda Municipal de Viana, acionada para a ocorrência. Segundo o agente Francis do Santos Quinto, que esteve no local, após a batida a carreta ficou estacionada no meio da via.
O agente da Guarda Municipal explicou que o veículo será retirado do local com a ajuda de um guincho, já providenciado pelo proprietário do veículo.