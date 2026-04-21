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Novos compostos vistos em Marte reafirmam que planeta teria abrigado vida

Marte foi formado há 4,5 bilhões de anos e já teve rios e lagos

Publicado em 21 de Abril de 2026 às 15:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 abr 2026 às 15:10
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica Crédito: Fabrício Christ/ TV Gazeta

SÃO PAULO - O rover Curiosity, veículo espacial da Nasa, identificou compostos orgânicos inéditos em rochas de Marte. A descoberta reforça as evidências de que o planeta já teve condições de abrigar vida.


Rover detectou cinco compostos orgânicos inéditos em Marte. Os compostos encontrados estavam em rochas formadas no leito seco de um lago. Um dos elementos tem estrutura semelhante aos precursores do DNA, molécula responsável por carregar as informações genéticas nos organismos vivos da Terra.


A descoberta não comprova a existência de vida extraterrestre. "Ainda não podemos afirmar que Marte já abrigou vida, mas nossas descobertas reforçam a evidência de que Marte era um mundo habitável na época em que a vida surgiu na Terra", disse a astrobióloga e cientista planetária Amy Williams.


Para identificar as evidências, é preciso trazer as amostras à Terra. "Para sermos claros, não encontramos evidências de vida com este estudo, mas estamos refinando ainda mais as moléculas básicas que estavam presentes em Marte", disse Williams, que é membro da equipe científica do Curiosity e principal autora do estudo publicado nesta terça-feira (21) no periódico Nature Communications.


Vida em Marte

O planeta era mais quente e úmido no início de sua história. Formado há cerca de 4,5 bilhões de anos, Marte abrigava rios e lagos, e as rochas analisadas pelo rover datam de pelo menos 3,5 bilhões de anos.


O rover Curiosity busca ambientes que poderiam ter abrigado micróbios. Após pousar na cratera de Marte em 2012, o veículo faz experimentos em uma região rica em argila, mineral capaz de preservar moléculas orgânicas.


A pesquisa amplia as evidências de que o planeta já teve condições favoráveis à vida. "Nossas descobertas reforçam a evidência de que Marte era um mundo habitável na época em que a vida surgiu na Terra", completou Williams.


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