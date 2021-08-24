Vídeo: trio rende cliente, funcionários e rouba celulares em loja de Vitória

Bandidos renderam cliente, funcionários e levaram as vítimas para o fundo da loja Crédito: Reprodução/TV Gazeta

TV Gazeta que este é o terceiro assalto que ele sofre no intervalo de três meses. Os dois primeiros foram na loja de Porto Canoa, na Serra, e agora na de Jardim Camburi. Mais uma loja de celular foi alvo de criminosos em Vitória . Desta vez, o assalto aconteceu no bairro Jardim Camburi, nesta terça-feira (24). Revoltado, o proprietário da loja contou à reportagem daque este é o terceiro assalto que ele sofre no intervalo de três meses. Os dois primeiros foram na loja de Porto Canoa, na Serra, e agora na de Jardim Camburi.

Toda ação dos criminosos foi registrada por câmeras de segurança da loja. Três criminosos entram na loja e imediatamente já rendem as funcionárias. Um cliente estava no local e também foi rendido. Todas as vítimas foram levadas para o fundo da loja. Lá, os criminosos roubam os celulares e fazem uma verdadeira limpa no armário onde ficam os aparelhos que são vendidos na loja.

Os notebooks que ficavam no balcão da loja também foram roubados. A ação aconteceu por volta de 9h30 desta terça. No total, nove celulares foram levados da loja, além de quatro notebooks e uma alexa, que é um acessório de inteligência artificial. Além desse material, dois celulares de clientes e dois aparelhos de funcionários também foram levados.

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O QUE DIZ A PM

A Polícia Militar foi acionada, via Ciodes, por uma pessoa que relatou ter recebido mensagem de uma funcionária informando que a loja estaria sendo assaltada. Imediatamente equipes prosseguiram para o local, porém os criminosos já haviam se evadido. Segundo informações colhidas no local, três homens armados invadiram o estabelecimento, anunciando o assalto. Foram levados quatro notebooks e aparelhos celulares.

Até o momento nenhum suspeito foi localizado. As vítimas foram orientadas a registrar a ocorrência em uma delegacia para devido registro dos fatos.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que é necessário que o caso seja formalizado em uma delegacia para que haja investigação, e para verificar a tramitação é necessário que a demanda informe o número do boletim de ocorrência registrado pela vítima na delegacia. Caso não o possuam um boletim para que possamos localizar, segue a orientação:

A Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br , para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações.