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Tiros na rua

Jovem é vítima de bala perdida ao sair da casa da avó em Cariacica

Tiro atingiu a perna do rapaz. Jovem foi socorrido e levado pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência

Publicado em 

25 ago 2021 às 12:00

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 12:00

Hospital Estadual de Urgência e Emergência, (São Lucas), em Vitória
Hospital Estadual de Urgência e Emergência Crédito: Fernando Madeira
Um jovem de 18 anos foi ferido na perna por uma bala perdida, na noite desta terça-feira (24), em Morrinhos, em Cariacica, na Grande Vitória.
Jovem ficou ferido após tiroteio em Cariacica
Tiroteio deixou jovem ferido em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A vítima estava no bairro para ajudar a avó a montar alguns móveis e quando ia embora, um tiroteio começou na rua.
Várias cápsulas, algumas intactas, ficaram pelo chão.
O jovem foi socorrido e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como lesão corporal e nenhum suspeito foi preso.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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