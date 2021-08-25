Jovem é vítima de bala perdida ao sair da casa da avó em Cariacica

Hospital Estadual de Urgência e Emergência Crédito: Fernando Madeira

Um jovem de 18 anos foi ferido na perna por uma bala perdida, na noite desta terça-feira (24), em Morrinhos, em Cariacica , na Grande Vitória.

Tiroteio deixou jovem ferido em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A vítima estava no bairro para ajudar a avó a montar alguns móveis e quando ia embora, um tiroteio começou na rua.

Várias cápsulas, algumas intactas, ficaram pelo chão.

O jovem foi socorrido e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como lesão corporal e nenhum suspeito foi preso.