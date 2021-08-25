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Nova Esperança

Pedreiro é baleado e morre na frente dos filhos em Cariacica

A vítima, identificada como Ramon de Souza Lima, tinha 30 anos. Ferido na rua, ele conseguiu chegar em casa, onde não resistiu e morreu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2021 às 07:36

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 07:36

Casa onde pedreiro foi encontrado morto, no bairro Nova Esperança, em Cariacica
Casa onde pedreiro foi encontrado morto, no bairro Nova Esperança, em Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um pedreiro foi morto a tiros em Cariacica, na noite desta terça-feira (24). O crime aconteceu no bairro Nova Esperança. A vítima, identificada como Ramon de Souza Lima, tinha 30 anos. Ele foi baleado, correu para casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na frente dos filhos. Após o crime, a polícia entrou em confronto com suspeitos. Dois menores acabaram apreendidos com armas e drogas.
O crime aconteceu por volta das 19h30 desta terça (24). De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta no local, Ramon foi baleado em uma rua perto de casa. Mesmo ferido, ele correu até o quintal e caiu dentro da residência, onde não resistiu e morreu. Dois filhos da vítima, de 6 e 4 anos, estavam na casa e presenciaram a morte do pai.
Mais de 10 cápsulas foram encontradas na rua onde ele foi baleado. O pedreiro foi atingido com um tiro no pescoço, segundo a polícia. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

CONFRONTO E APREENSÃO

Após o crime, a polícia intensificou o patrulhamento na região. Chegando ao local, alguns moradores indicaram um grupo de pessoas que teriam envolvimento no crime. A polícia foi atrás e, no momento da abordagem, foi recebida a tiros. Dois menores de idade foram apreendidos. Outros quatro suspeitos conseguiram fugir por uma região de mata. Com eles foi apreendida uma pistola 9 milímetros, uma submetralhadora, um carregador, drogas e dinheiro em espécie.
Com informações de Caíque Verli e Diony Silva, da TV Gazeta

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